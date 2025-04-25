パブリック・クラウド・サービスは、サードパーティプロバイダーが提供する仮想化されたリソースプールです。複数の顧客やテナントが、同じ物理サーバー上のコンピューティングリソースをレンタルしている場合があります。そのため、クラウドで実行されている顧客の資産にわずかなセキュリティリスクが生じる可能性があります。さらに、パブリック・クラウド・サービスで実行されるワークロードの可視性には限界があるため、セキュリティチームによるセキュリティ確保の難易度は高くなります。一方、プライベートクラウドは、クラウド内のすべてのリソースが単一の顧客専用であるため、より優れた制御性とセキュリティをもたらす可能性があります。プライベートクラウドの顧客は、クラウド内のベアメタルサーバーにアクセスできます。これにより、他の顧客との帯域幅の競合を回避し、他の顧客がセキュリティリスクになることを回避できます。さらに、セキュリティチームはプライベートクラウドの基盤インフラに対する優れた可視性を得られます。