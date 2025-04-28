Che cos'è la sicurezza nel cloud aziendale?

Il livello di responsabilità delle aziende per proteggere le proprie risorse nel cloud dipende dal tipo di modello di delivery del servizio cloud. Nelle soluzioni IaaS ((Infrastructure-as-a-Service), il provider di servizi cloud è responsabile della protezione di infrastrutture come server, storage e componenti di rete, mentre il cliente è responsabile della protezione di applicazioni, endpoint, carichi di lavoro e dati. Nelle soluzioni PaaS (Platform-as-a-Service), il provider di servizi cloud protegge tutto l'hardware e il software, mentre il cliente è responsabile della protezione di tutte le applicazioni sviluppate sulla piattaforma, nonché degli endpoint, dei carichi di lavoro e della sicurezza degli utenti e della rete. Nelle soluzioni SaaS (Software-as-a-Service), il provider di servizi cloud protegge tutte le infrastrutture e le applicazioni, mentre il cliente è responsabile della protezione solo degli endpoint, dei carichi di lavoro, dei dati e della sicurezza degli utenti e della rete.