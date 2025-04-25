Was ist Cloudsicherheit für Unternehmen?

Public-Cloud-Services werden von Drittanbietern über einen virtualisierten Ressourcenpool bereitgestellt, in dem mehrere Kunden oder Mandanten auf demselben physischen Server Computing-Ressourcen mieten können. Dies kann zu einem geringfügigen Sicherheitsrisiko für die in der Cloud ausgeführten Ressourcen eines Kunden führen. Darüber hinaus haben Sicherheitsteams nur begrenzte Einblicke in Workloads, die in Public-Cloud-Angeboten ausgeführt werden. Dadurch wird es schwieriger, den Schutz zu gewährleisten. Auf der anderen Seite kann eine Private Cloud ein größeres Maß an Kontrolle und Sicherheit bieten, da alle Ressourcen innerhalb der Cloud einem einzelnen Kunden zugewiesen sind. Private-Cloud-Kunden haben innerhalb der Cloud Zugriff auf Bare-Metal-Server. Dadurch wird sichergestellt, dass sie nicht mit anderen Kunden um Bandbreite konkurrieren müssen und Sicherheitsrisiken vermieden werden, die sich möglicherweise durch andere Kunden ergeben. Außerdem haben Sicherheitsteams einen besseren Einblick in die Infrastruktur, die der Private Cloud zugrunde liegt.