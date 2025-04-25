Qu'est-ce que la sécurité dans le cloud d'entreprise ?

Le niveau de responsabilité que les entreprises doivent assumer pour protéger leurs ressources cloud dépend du type de modèle de prestation de services cloud. Dans les solutions d'infrastructure en tant que service (IaaS), le fournisseur de cloud est responsable de la sécurisation de l'infrastructure, comme les serveurs, le stockage et les composants réseau, tandis que le client est responsable de la sécurisation des applications, des terminaux, des charges de travail et des données. Dans les offres de plateforme en tant que service (PaaS), le fournisseur de cloud sécurise l'ensemble du matériel et des logiciels, tandis que le client est responsable de la sécurisation de toutes les applications développées sur la plateforme, ainsi que des terminaux, des charges de travail et de la sécurité des utilisateurs et du réseau. Dans les solutions de logiciel en tant que service (SaaS), le fournisseur de services cloud sécurise l'ensemble de l'infrastructure et des applications, tandis que le client est responsable de la sécurisation des terminaux, des charges de travail, des données et de la sécurité des utilisateurs et du réseau uniquement.