서버 보안이란 무엇일까요?

개발 수명주기의 가장 중요한 측면 중 하나는 웹 애플리케이션을 실행하는 호스팅 환경의 서버 보안을 이해하는 것입니다. Akamai 서버는 웹 애플리케이션을 배포할 때마다 특정 포트를 통해 외부 시스템에서 들어오는 연결을 허용합니다. 서버 포트 는 수신 및 발신 네트워크 트래픽을 식별합니다.

시스템의 무결성을 유지하려면 안전한 연결이 필요합니다. 서버 취약점을 이해하려면 통신이 발생하는 위치를 고려해야 합니다.