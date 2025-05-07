¿Qué es la seguridad de los servidores?

Uno de los aspectos más importantes del ciclo de vida del desarrollo es entender la seguridad de los servidores en el entorno de alojamiento en el que se ejecutan nuestras aplicaciones web. Nuestros servidores permiten conexiones entrantes desde sistemas externos a través de puertos específicos cada vez que implementamos una aplicación web. Los puertos de los servidores identifican el tráfico de red entrante y saliente.

Necesitamos conexiones seguras para mantener la integridad del sistema. Para comprender las vulnerabilidades del servidor, debemos sopesar dónde tienen lugar las comunicaciones.