開発ライフサイクルで最も重要なことの 1 つは、Web アプリを実行するホスト環境におけるサーバーセキュリティを理解することです。サーバーは、Web アプリを導入するたびに、特定のポートを介した外部システムからの着信接続を許可します。サーバーポート は、送受信のネットワークトラフィックを識別します。

システムの完全性を維持するには、安全な接続が必要です。サーバーの脆弱性を知るには、通信が行われる場所を考慮する必要があります。