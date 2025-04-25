Was ist Serversicherheit?

Bei einem DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) versucht ein Angreifer, einen Zielserver mit einer Flut von HTTP-Anfragen zu überlasten. Dies wird auch als HTTP-Flood-Angriff bezeichnet . Denken Sie daran, dass unsere Server jedes Mal, wenn wir eine HTTP-Anfrage stellen, auf die Anfrage reagieren müssen. Wenn unsere Server nicht genügend Ressourcen haben, um die Anzahl der gleichzeitig eingehenden Anfragen zu bearbeiten, wird der Webserver gestoppt oder stürzt ab. In Zukunft schlägt jede nachfolgende HTTP-Anfrage fehl, das heißt, der Webserver ist nicht erreichbar.

DDoS-Angriffe werden in der Regel über Botnets durchgeführt. Botnets sind ein Netzwerk von Geräten, die mit schädlicher Software infiziert sind, also mit Malware, und speziell darauf ausgelegt sind, eine Flut von HTTP-Anfragen an einen Zielcomputer zu senden, dessen Firewalls zur Abwehr nicht ausreichen.