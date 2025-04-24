在上面的示例中：

客户端（左侧，通常是 Web 浏览器）向服务器发送 HTTP 请求。 服务器接收并处理该 HTTP 请求。 系统会向一个或多个域名服务器发起针对该域名的查询，而这些域名服务器通常由域名注册商管理。 服务器检索或生成所请求的内容，并将 HTTP 响应发回客户端。 客户端接收响应并呈现内容。

在此过程中，某些情况下与服务器的连接可能来自恶意计算机，企图利用服务器配置中的漏洞。服务器可能遭到利用的原因有很多。

我们来了解一些常见的服务器攻击，这些攻击都利用了服务器安全防护的不足。