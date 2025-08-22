O que é segurança de servidor?

Um dos aspectos mais importantes do ciclo de desenvolvimento é entender segurança de servidor no ambiente de hospedagem que executa nossas aplicações web. Nossos servidores permitem conexões recebidas de sistemas externos por portas específicas sempre que implantamos uma aplicação web. As portas do servidor identificam o tráfego de rede de entrada e saída.

Precisamos de conexões seguras para manter a integridade do sistema. Para entender vulnerabilidades de servidor, precisamos pensar sobre onde as comunicações acontecem.