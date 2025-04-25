Qu'est-ce que la sécurité des serveurs ?

L'un des aspects les plus importants du cycle de développement est de comprendre la sécurité des serveurs dans l'environnement d'hébergement qui exécute nos applications Web. Nos serveurs autorisent les connexions entrantes à partir de systèmes externes sur des ports spécifiques chaque fois que nous déployons une application Web. Les ports de serveur identifient le trafic réseau entrant et sortant.

Nous avons besoin de connexions sécurisées pour maintenir l'intégrité du système. Pour comprendre les vulnérabilités des serveurs, nous devons réfléchir à l'endroit où les communications ont lieu.