NVIDIA는 GPU 기술 시장을 선도하고 있습니다. NVIDIA의 혁신은 영화에서부터 가상 개인 비서와 제품 추천 등 머신 러닝으로 구동되는 프로그램에 이르기까지 모든 영역에 영향을 미치고 있습니다. NVIDIA의 최신 세대 GPU 아키텍처는 Quadro® RTX GPU 제품군으로 구동되며, Akamai Cloud는 이 제품군에 대한 액세스를 제공하는 유일한 대체 클라우드 공급업체입니다.