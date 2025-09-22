혁신의 원동력: NVIDIA의 최신 GPU를 사용하는 Akamai 클라우드
NVIDIA는 GPU 기술 시장을 선도하고 있습니다. NVIDIA의 혁신은 영화에서부터 가상 개인 비서와 제품 추천 등 머신 러닝으로 구동되는 프로그램에 이르기까지 모든 영역에 영향을 미치고 있습니다. NVIDIA의 최신 세대 GPU 아키텍처는 Quadro® RTX GPU 제품군으로 구동되며, Akamai Cloud는 이 제품군에 대한 액세스를 제공하는 유일한 대체 클라우드 공급업체입니다.
장점
Akamai Cloud에서 사용하는 NVIDIA GPU
Akamai의 강력한 클라우드 GPU 인스턴스는 NVIDIA의 업계 최고 하드웨어와 Akamai의 개발자 친화적인 인프라를 기반으로 합니다.
다른 컴퓨팅 요금제 살펴보기
다음 단계
최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요
Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.