NVIDIA 기반 Akamai Cloud GPU

Akamai Cloud에서 NVIDIA RTX로 차세대 GPU의 성능을 활용하세요

문의하기

혁신의 원동력: NVIDIA의 최신 GPU를 사용하는 Akamai 클라우드

NVIDIA는 GPU 기술 시장을 선도하고 있습니다. NVIDIA의 혁신은 영화에서부터 가상 개인 비서와 제품 추천 등 머신 러닝으로 구동되는 프로그램에 이르기까지 모든 영역에 영향을 미치고 있습니다. NVIDIA의 최신 세대 GPU 아키텍처는 Quadro® RTX GPU 제품군으로 구동되며, Akamai Cloud는 이 제품군에 대한 액세스를 제공하는 유일한 대체 클라우드 공급업체입니다. 

장점

엔터프라이즈급 GPU 가속

까다로운 AI, 렌더링 및 시뮬레이션 워크로드에 최적화된 RTX 6000과 4000 Ada GPU의 강력한 성능을 활용할 수 있습니다.

확장 가능한 고성능 컴퓨팅

Akamai Cloud에서 유연한 가격 정책으로 최신 GPU를 활용하여 팀이 비용을 관리하면서 리소스를 확장할 수 있게 합니다.

최적화된 클라우드 배포

엣지에서 워크로드를 배포하여 낮은 지연 시간으로 GPU의 성능을 활용할 수 있으므로 실시간 인사이트와 대규모 AI 작업에 이상적입니다.

Akamai Cloud에서 사용하는 NVIDIA GPU

Akamai의 강력한 클라우드 GPU 인스턴스는 NVIDIA의 업계 최고 하드웨어와 Akamai의 개발자 친화적인 인프라를 기반으로 합니다.

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

CUDA, Tensor 및 RT 코어의 성능을 활용하여 머신 러닝, 데이터 애널리틱스 및 게이밍 분야에서 균형 잡힌 가격 대비 성능을 제공합니다. 현재 제한된 핵심 컴퓨팅 리전에서 사용할 수 있습니다.

NVIDIA Quadro RTX 6000

가격 대비 성능이 매우 뛰어난 미디어 트랜스코딩용 제품으로, CUDA 병렬 처리 코어 6,144개, 전용 인코딩 및 디코딩 엔진 2개로 구동되며 AV1 인코딩 및 디코딩을 지원합니다. 현재 북미, 유럽 및 아시아에서 이용 가능합니다.

GPU 요금제

비용 효율적으로 확장하여 워크로드 요구 사항을 충족할 수 있는 유연한 GPU 가격을 확인하세요.

다른 컴퓨팅 요금제 살펴보기

GPU

머신 러닝, 과학 컴퓨팅, 동영상 처리 등의 워크로드를 병렬 처리합니다.

Essential Compute

Shared CPU, Dedicated CPU 또는 High Memory 컴퓨팅 요금제 중에 애플리케이션의 요구 사항과 예산에 맞는 구성을 선택하세요.

Accelerated Compute

ASIC 및 NETINT VPU를 활용하여 성능을 최적화하고 더 빠른 미디어 트랜스코딩을 경험하세요.

