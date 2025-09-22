X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

GPU Akamai Cloud con tecnologia NVIDIA

Ottimizzate le performance con NVIDIA RTX sull'Akamai Cloud

Create un account
Contattateci

Massimizzare l'innovazione sull'Akamai Cloud con le ultime GPU di NVIDIA

NVIDIA è un'azienda leader nel settore della tecnologia delle GPU. La sua innovazione è presente in tutto, dai film che guardiamo ai programmi basati sull'apprendimento automatico, come gli assistenti personali virtuali e i consigli sui prodotti. L'Akamai Cloud è l'unico servizio cloud alternativo, che offre l'accesso alla linea Quadro® RTX di GPU su cui è installata l'ultima generazione di architetture delle GPU di NVIDIA. 

Vantaggi

Accelerazione delle GPU di livello aziendale

Potete accedere alle potenti GPU RTX 6000 e 4000 Ada per le vostre specifiche esigenze in termini di AI, rendering e carichi di lavoro di simulazione.

HPC (High-Performance Computing) scalabile

Utilizzate le innovative GPU sull'Akamai Cloud che offrono prezzi flessibili per consentire ai team di scalare le loro risorse, gestendo, al contempo, i costi.

Ottimizzazione dell'implementazione nel cloud

Implementate i carichi di lavoro sull'edge con un accesso a bassa latenza alle GPU, ideale per informazioni in tempo reale e attività basati sull'AI su larga scala.

GPU di NVIDIA sull'Akamai Cloud

Le nostre potenti istanze GPU nel cloud sono supportate dall'innovativo hardware di NVIDIA e dall'intuitiva infrastruttura di Akamai.

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

Ottimo rapporto qualità-prezzo per funzionalità di apprendimento automatico, analisi dei dati e gaming che rafforzano la potenza dei core CUDA, Tensor e RT. Attualmente disponibile solo in alcuni siti di core computing.

Visualizzate la scheda tecnica

NVIDIA Quadro RTX 6000

Un eccellente rapporto qualità-prezzo per il transcoding multimediale basato su 6.144 core CUDA di elaborazione parallela, 2x motori di codifica/decodifica dedicati e supporto per codifica/decodifica AV1. Attualmente disponibile in Nord America, Europa e Asia.

Visualizzate la scheda tecnica

Piani dei prezzi per le GPU

Scoprite i prezzi flessibili delle GPU con la possibilità di scalare a costi vantaggiosi per soddisfare le esigenze dei vostri carichi di lavoro.

Consultate i prezzi

* Visualizzate le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Scoprite altri piani di computing

GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Essential Compute

Scegliete il piano di computing (Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) più adatto alle esigenze e ai budget delle vostre applicazioni.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Accelerated Compute

Ottimizzate le performance con ASIC e con le VPU di NETINT per accelerare il transcoding di contenuti multimediali.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.

Grazie per l'invio.