NVIDIA è un'azienda leader nel settore della tecnologia delle GPU. La sua innovazione è presente in tutto, dai film che guardiamo ai programmi basati sull'apprendimento automatico, come gli assistenti personali virtuali e i consigli sui prodotti. L'Akamai Cloud è l'unico servizio cloud alternativo, che offre l'accesso alla linea Quadro® RTX di GPU su cui è installata l'ultima generazione di architetture delle GPU di NVIDIA.