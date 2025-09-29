Essential Compute

전 세계 25개 이상의 핵심 지역에서 필수 컴퓨팅 계획을 배포하세요.

Dedicated CPU 인스턴스는 고성능, 리소스 집약적 워크로드에서 일관되고 중단 없는 컴퓨팅을 제공합니다.

Shared CPU 인스턴스는 월 5달러부터 시작하는 비용 효율적인 공유 컴퓨팅 리소스에 접속할 수 있습니다.

High Memory 계획은 전용 CPU와 더 많은 RAM을 제공하며 추가 저장 공간이나 vCPU 없이 메모리 집약적 애플리케이션을 실행합니다.