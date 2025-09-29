X
Essential Compute

Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU 또는 High Memory 중에서 애플리케이션의 요구사항에 맞는 컴퓨팅 계획 및 리소스를 선택하세요.

예측 가능한 요금 및 필수 컴퓨팅 인프라를 위한 네이티브 프라이빗 네트워킹

상태 유지 애플리케이션 인프라부터 가벼운 일시적 워크로드까지 모든 용도에 맞는 Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 컴퓨팅 인스턴스를 선택하세요. Cloud Manager UI, API, CLI, 지원되는 개발자 툴을 통해 배포하고 애플리케이션 규모에 따라 쉽게 확장하세요. 모든 요금제에는 99.99% 가동 시간 보장과 번들 이그레스가 포함됩니다.

가격과 성능의 최적의 균형을 찾아보세요

워크로드에 적합한 요금제를 선택하세요. Akamai의 Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 가격 라인업은 다양한 사용 사례에 맞는 경쟁력 있는 요금제를 제공합니다.

이그레스 비용 최대 90% 절감

네이티브 프라이빗 네트워킹으로 인프라 보호

Akamai Cloud는 네이티브 보안 네트워크 툴을 제공해 원치 않는 트래픽으로부터 애플리케이션을 보호합니다. VPC를 통해 맞춤형 클라우드 방화벽 룰을 설정하고 모든 컴퓨팅 리소스를 보호하세요.

필요와 워크로드에 맞는 컴퓨팅을 선택하세요

기능 Dedicated CPU Shared CPU High Memory
전 세계 25개 이상의 핵심 지역에서 필수 컴퓨팅 계획을 배포하세요. Dedicated CPU 인스턴스는 고성능, 리소스 집약적 워크로드에서 일관되고 중단 없는 컴퓨팅을 제공합니다. Shared CPU 인스턴스는 월 5달러부터 시작하는 비용 효율적인 공유 컴퓨팅 리소스에 접속할 수 있습니다. High Memory 계획은 전용 CPU와 더 많은 RAM을 제공하며 추가 저장 공간이나 vCPU 없이 메모리 집약적 애플리케이션을 실행합니다.
매일, 매주 또는 격주로 자동 스냅샷을 생성해 데이터를 보존하기 위한 Backups 설정 다른 사용자와 컴퓨팅 리소스를 공유하지 않고 컴퓨팅 집약적 및 성능 민감형 애플리케이션에 집중된 리소스를 활용하세요. 성능 요구사항이 낮은 개발 환경과 일반 목적 워크로드를 실행하세요. 시스템 메모리에 더 많은 데이터를 저장해 애플리케이션 성능을 향상시키세요. 캐싱 및 빠른 데이터 검색에 이상적입니다.
LKE를 통해 매니지드 쿠버네티스 클러스터에 필수 컴퓨팅 노드를 추가하세요. CPU 할당: 전용 CPU 할당: 공유 CPU 할당: 전용
애플리케이션에 컴퓨팅 리소스가 많이 또는 적게 필요할 때 쉽게 확장하거나 축소하세요 CPU 코어: 2-64개 코어 CPU 코어: 1-32개 코어 CPU 코어: 2-16개 코어
UI, API, CLI, 개발자 툴을 통합해 인프라 관리 방식을 선택하세요 메모리: 4-512GB 메모리: 1-192GB 메모리: 24-300GB
Akamai Cloud의 풀링 네트워크 전송 시스템을 통해 이그레스 비용을 추가로 절감하세요. 번들 전송: 4-12TB 번들 전송: 1-20TB 번들 전송: 5-9TB
모든 고객을 위한 연중무휴 24시간 이메일 및 전화 지원 기본 가격: 월 36달러 기본 가격: 월 5달러 기본 가격: 월 60달러

Essential Compute 요금제

Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 요금제를 비교하세요.  로컬 스토리지, 번들 이그레스, 프라이빗 네트워크가 포함되어 있습니다.

다른 Akamai Cloud 컴퓨팅 요금제 보기

Premium CPU

프리미엄 인스턴스는 전용 리소스에서 일관된 성능을 발휘할 수 있는 최소 하드웨어 모델을 제공합니다.

GPU

머신 러닝, 과학 컴퓨팅, 동영상 처리 등의 워크로드를 병렬 처리합니다.

Accelerated Compute

ASIC 및 NETINT VPU를 활용해 성능을 최적화하고 더 빠른 미디어 트랜스코딩을 경험하세요.

고객 사례

소셜 미디어 플랫폼

대표적인 소셜 미디어 플랫폼이 클라우드 컴퓨팅을 위한 전략적 장기 파트너로 Akamai를 선정했습니다.

Grupo Nuveto

Nuveto는 Akamai를 통해 수요가 많은 기간 동안 엄격한 데이터 현지화 법규를 준수하는 클라이언트에게 원활한 고객 경험을 제공합니다.

FreshToHome

인도의 대표적인 식료품 플랫폼 FreshToHome은 비즈니스를 미래로 이끌기 위해 클라우드 컴퓨팅 분야의 적합한 파트너를 찾았습니다.

최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요

Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.