Essential Compute

|기능
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|전 세계 25개 이상의 핵심 지역에서 필수 컴퓨팅 계획을 배포하세요.
|Dedicated CPU 인스턴스는 고성능, 리소스 집약적 워크로드에서 일관되고 중단 없는 컴퓨팅을 제공합니다.
|Shared CPU 인스턴스는 월 5달러부터 시작하는 비용 효율적인 공유 컴퓨팅 리소스에 접속할 수 있습니다.
|High Memory 계획은 전용 CPU와 더 많은 RAM을 제공하며 추가 저장 공간이나 vCPU 없이 메모리 집약적 애플리케이션을 실행합니다.
|매일, 매주 또는 격주로 자동 스냅샷을 생성해 데이터를 보존하기 위한 Backups 설정
|다른 사용자와 컴퓨팅 리소스를 공유하지 않고 컴퓨팅 집약적 및 성능 민감형 애플리케이션에 집중된 리소스를 활용하세요.
|성능 요구사항이 낮은 개발 환경과 일반 목적 워크로드를 실행하세요.
|시스템 메모리에 더 많은 데이터를 저장해 애플리케이션 성능을 향상시키세요. 캐싱 및 빠른 데이터 검색에 이상적입니다.
|LKE를 통해 매니지드 쿠버네티스 클러스터에 필수 컴퓨팅 노드를 추가하세요.
|CPU 할당: 전용
|CPU 할당: 공유
|CPU 할당: 전용
|애플리케이션에 컴퓨팅 리소스가 많이 또는 적게 필요할 때 쉽게 확장하거나 축소하세요
|CPU 코어: 2-64개 코어
|CPU 코어: 1-32개 코어
|CPU 코어: 2-16개 코어
|UI, API, CLI, 개발자 툴을 통합해 인프라 관리 방식을 선택하세요
|메모리: 4-512GB
|메모리: 1-192GB
|메모리: 24-300GB
|Akamai Cloud의 풀링 네트워크 전송 시스템을 통해 이그레스 비용을 추가로 절감하세요.
|번들 전송: 4-12TB
|번들 전송: 1-20TB
|번들 전송: 5-9TB
|모든 고객을 위한 연중무휴 24시간 이메일 및 전화 지원
|기본 가격: 월 36달러
|기본 가격: 월 5달러
|기본 가격: 월 60달러
예측 가능한 요금 및 필수 컴퓨팅 인프라를 위한 네이티브 프라이빗 네트워킹
상태 유지 애플리케이션 인프라부터 가벼운 일시적 워크로드까지 모든 용도에 맞는 Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 컴퓨팅 인스턴스를 선택하세요. Cloud Manager UI, API, CLI, 지원되는 개발자 툴을 통해 배포하고 애플리케이션 규모에 따라 쉽게 확장하세요. 모든 요금제에는 99.99% 가동 시간 보장과 번들 이그레스가 포함됩니다.
필요와 워크로드에 맞는 컴퓨팅을 선택하세요
Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.