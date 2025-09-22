Favoriser l'innovation : Akamai Cloud avec les derniers GPU NVIDIA
NVIDIA est le leader du marché de la technologie GPU. Son innovation est présente dans tous les domaines, des films que vous regardez aux programmes basés sur l'apprentissage automatique, tels que les assistants personnels virtuels et les recommandations de produits. Akamai Cloud est le seul fournisseur de cloud alternatif offrant un accès à la gamme de GPU Quadro® RTX équipés de la dernière génération d'architecture GPU de NVIDIA.
Avantages
GPU NVIDIA sur Akamai Cloud
Nos puissantes instances de GPU dans le cloud s'appuient sur le matériel de pointe de NVIDIA et l'infrastructure conviviale pour les développeurs d'Akamai.
Explorez d'autres plans de calcul
Étapes suivantes
Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud
Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.