NVIDIA est le leader du marché de la technologie GPU. Son innovation est présente dans tous les domaines, des films que vous regardez aux programmes basés sur l'apprentissage automatique, tels que les assistants personnels virtuels et les recommandations de produits. Akamai Cloud est le seul fournisseur de cloud alternatif offrant un accès à la gamme de GPU Quadro® RTX équipés de la dernière génération d'architecture GPU de NVIDIA.