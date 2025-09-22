X
GPU Akamai Cloud optimisés par NVIDIA

Profitez de performances nouvelle génération avec NVIDIA RTX sur Akamai Cloud

Favoriser l'innovation : Akamai Cloud avec les derniers GPU NVIDIA

NVIDIA est le leader du marché de la technologie GPU. Son innovation est présente dans tous les domaines, des films que vous regardez aux programmes basés sur l'apprentissage automatique, tels que les assistants personnels virtuels et les recommandations de produits. Akamai Cloud est le seul fournisseur de cloud alternatif offrant un accès à la gamme de GPU Quadro® RTX équipés de la dernière génération d'architecture GPU de NVIDIA. 

Avantages

Accélération des GPU de niveau entreprise

Accédez aux puissants GPU RTX 6000 et 4000 Ada optimisés pour les charges de travail exigeantes en matière d'IA, de rendu et de simulation.

Calcul de haute performance évolutif

Tirez parti des GPU de pointe sur Akamai Cloud avec une tarification flexible, permettant aux équipes de faire évoluer les ressources tout en gérant les coûts.

Déploiement Cloud optimisé

Déployez des charges de travail en bordure de l'Internet avec un accès à faible latence à la puissance des GPU, idéal pour les analyses en temps réel et les tâches d'IA à grande échelle.

GPU NVIDIA sur Akamai Cloud

Nos puissantes instances de GPU dans le cloud s'appuient sur le matériel de pointe de NVIDIA et l'infrastructure conviviale pour les développeurs d'Akamai.

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

Rapport qualité-prix équilibré pour l'apprentissage automatique, l'analyse de données et les jeux vidéo, grâce à la puissance des cœurs CUDA, Tensor et RT. Actuellement disponible dans certaines régions de calcul centrales.

Consulter la fiche technique

NVIDIA Quadro RTX 6000

Une puissance exceptionnelle en termes de rapport qualité-prix pour le transcoding multimédia, grâce à 6 144 cœurs de traitement parallèle CUDA, 2 moteurs d'encodage et de décodage dédiés et la prise en charge de l'encodage et du décodage AV1. Désormais disponible en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Consulter la fiche technique

Plans tarifaires GPU

Découvrez une tarification GPU flexible avec une évolutivité économique pour répondre aux exigences de votre charge de travail.

Voir la tarification

* Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

