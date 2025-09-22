イノベーションを推進：最新の NVIDIA GPU を搭載した Akamai Cloud
NVIDIA は、GPU テクノロジーの分野で市場をリードしています。そのイノベーションは、私たちが観る映画から、仮想パーソナルアシスタントや製品のおすすめといった、機械学習を活用したプログラムにまで広く活用されています。Akamai Cloud は、NVIDIA の最新 GPU アーキテクチャを採用した Quadro® RTX ラインの GPU にアクセスできる、唯一のオルタナティブ・クラウド・プロバイダーです。
メリット
Akamai Cloud 上の NVIDIA GPU
業界をリードする NVIDIA のハードウェアと開発者の使いやすい Akamai のインフラが支える、強力なクラウド GPU インスタンスです。
他のコンピューティングプランを見る
次のステップ
最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください
大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。