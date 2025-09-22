X
NVIDIA 搭載 Akamai Cloud GPU

Akamai Cloud 上の NVIDIA RTX で次世代のパフォーマンスを引き出す

イノベーションを推進：最新の NVIDIA GPU を搭載した Akamai Cloud

NVIDIA は、GPU テクノロジーの分野で市場をリードしています。そのイノベーションは、私たちが観る映画から、仮想パーソナルアシスタントや製品のおすすめといった、機械学習を活用したプログラムにまで広く活用されています。Akamai Cloud は、NVIDIA の最新 GPU アーキテクチャを採用した Quadro® RTX ラインの GPU にアクセスできる、唯一のオルタナティブ・クラウド・プロバイダーです。 

メリット

エンタープライズグレードの GPU アクセラレーション

負荷の高い AI、レンダリング、およびシミュレーションの処理に最適化された強力な RTX 6000 および RTX 4000 Ada GPU にアクセスできます。

スケーラブルなハイパフォーマンスコンピューティング

柔軟な価格設定で Akamai Cloud 上の最先端 GPU を利用できます。コストを管理しながらリソースをスケーリングすることが可能になります。

最適化されたクラウド展開

エッジでワークロードを展開し、低レイテンシーで GPU パワーにアクセスできます。リアルタイムの知見の入手や大規模な AI タスクに最適です。

Akamai Cloud 上の NVIDIA GPU

業界をリードする NVIDIA のハードウェアと開発者の使いやすい Akamai のインフラが支える、強力なクラウド GPU インスタンスです。

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

CUDA コア、Tensor コア、RT コアのパワーを活用し、機械学習、データ分析、ゲームにおいてバランスの取れた価格とパフォーマンスを実現します。現在、一部の主要なコアコンピューティング地域のみで提供されています。

NVIDIA Quadro RTX 6000

6,144 個の CUDA 並列処理コア、2 基の専用エンコード／デコードエンジンを搭載し、さらに AV1 のエンコード／デコードにも対応。コストパフォーマンスに優れ、メディアトランスコーディングに最適な製品です。現在、北米、ヨーロッパ、アジアでご利用いただけます。

GPU 価格プラン

ワークロードのニーズに合わせてコスト効率の高い拡張が可能な柔軟な GPU 価格をご確認ください。

最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。

送信いただきありがとうございます。