NVIDIA は、GPU テクノロジーの分野で市場をリードしています。そのイノベーションは、私たちが観る映画から、仮想パーソナルアシスタントや製品のおすすめといった、機械学習を活用したプログラムにまで広く活用されています。Akamai Cloud は、NVIDIA の最新 GPU アーキテクチャを採用した Quadro® RTX ラインの GPU にアクセスできる、唯一のオルタナティブ・クラウド・プロバイダーです。