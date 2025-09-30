GPU에 과도한 비용을 지불하지 않고도 고성능 비디오를 스트리밍하세요. VPU는 VOD 서비스, 미디어 SaaS, OTT 공급업체와 같은 플랫폼을 위해 더 높은 스트리밍 밀도와 최적화된 미디어 처리 기능을 갖춘 CPU 및 GPU 기반 트랜스코딩에 대해 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
클라우드에서 VPU로 더 빠르고 비용 효율적인 트랜스코딩 실현
Akamai Cloud에서 제공되는 NETINT의 T1U Quadra VPU(Video Processing Unit)를 활용해 미디어 트랜스코딩 성능을 최적화하세요. VOD 및 라이브 이벤트 미디어 스트리밍을 확장하면서 비용을 절감하고 CPU 리소스를 다른 필수 애플리케이션 작업에 사용하세요. 이 모든 것을 고가의 CPU 및 GPU 기반 트랜스코딩 성능을 충족하거나 능가하면서 수행할 수 있습니다.
핵심 기능
기능
- VPU에는 Main, High, High 10 Encode/Decode 등의 기본 제공 AVC/H.264 기준 압축이 포함되어 있습니다. 따라서 다양한 인터넷 속도에 이상적입니다.
- 시간당 0.42달러부터 시작하는 클라우드 접속 VPU
- 매니지드 쿠버네티스 클러스터에 Accelerated Compute 워커 노드 추가
- 세 가지의 세심하게 맞춤화된 요금제 중에서 선택해 인스턴스당 최대 두 개의 전용 VPU를 배포할 수 있습니다.
- 저비용 송신으로 최대 90%의 비용을 절감할 수 있습니다. (GB당 0.005달러)
- Terraform을 사용해 Accelerated Compute 인스턴스를 손쉽게 설정하고 배포하세요.
- 색상 대비, 밝기, 색상 정확도를 위한 네이티브 HDR(High Dynamic Range) 통합 기능으로 선명한 비디오 스트리밍을 구현할 수 있습니다.
- 미디어 워크로드에 최적화된 클라우드 리소스를 활용해 스트리밍당 비용을 최소화하세요.
- VLAN과 VPC를 이용해 Private Networking 를 간편하게 설정하세요.
다른 Akamai Cloud 컴퓨팅 요금제 보기
VPU는 더 빠른 트랜스코딩, 더 낮은 비용, 확장성을 통해 오늘날의 미디어 집약적 작업에서 활약하고 있습니다.
온디맨드 비디오 스트리밍
라이브 이벤트 스트리밍
라이브 이벤트의 지연 시간을 줄이고 스트리밍 품질을 극대화하세요. 클라우드 기반 VPU는 콘서트, 스포츠 경기, 글로벌 생중계 등 다양한 상황에서 트랜스코딩 지연을 최소화하고, 최대 8K HDR까지 지원하는 AV1 인코딩을 통해 초저지연 전송으로 최상의 시청 경험을 제공합니다.
비디오 기반 소셜 미디어 콘텐츠
대용량 미디어 업로드와 즉각적인 재생을 지원합니다. 숏폼 비디오, 사용자 제작 콘텐츠, 실시간 방송 등 플랫폼에서 실시간 미디어 소비가 증가함에 따라, VPU는 인코딩을 가속화해 컴퓨팅 부담을 줄이고, 비용이 많이 드는 사내 하드웨어 인프라 없이도 더 빠르고 유연한 미디어 처리 환경을 구현할 수 있습니다.
다음 단계
최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요
Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.