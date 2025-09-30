Accelerated Compute

Akamai Cloud에서 제공되는 NETINT의 T1U Quadra VPU(Video Processing Unit)를 활용해 미디어 트랜스코딩 성능을 최적화하세요. VOD 및 라이브 이벤트 미디어 스트리밍을 확장하면서 비용을 절감하고 CPU 리소스를 다른 필수 애플리케이션 작업에 사용하세요. 이 모든 것을 고가의 CPU 및 GPU 기반 트랜스코딩 성능을 충족하거나 능가하면서 수행할 수 있습니다.