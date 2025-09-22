NVIDIA lidera el mercado de la tecnología GPU. Su innovación está presente en todo, desde las películas que ve hasta los programas impulsados por aprendizaje automático, como los asistentes personales virtuales y las recomendaciones de productos. Akamai Cloud es el único proveedor de nube alternativo que ofrece acceso a la línea Quadro® RTX de GPU que ejecutan la arquitectura de GPU de última generación de NVIDIA.