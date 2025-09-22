X
GPU de Akamai Cloud con tecnología NVIDIA

Disfrute de un rendimiento de nueva generación con NVIDIA RTX en Akamai Cloud

Impulsando la innovación: Akamai Cloud con las últimas GPU de NVIDIA

NVIDIA lidera el mercado de la tecnología GPU. Su innovación está presente en todo, desde las películas que ve hasta los programas impulsados por aprendizaje automático, como los asistentes personales virtuales y las recomendaciones de productos. Akamai Cloud es el único proveedor de nube alternativo que ofrece acceso a la línea Quadro® RTX de GPU que ejecutan la arquitectura de GPU de última generación de NVIDIA. 

Ventajas

Aceleración de GPU a nivel empresarial

Acceda a las potentes GPU RTX 6000 y 4000 Ada optimizadas para cargas de trabajo exigentes de IA, renderizado y simulación.

Informática de alto rendimiento escalable

Aproveche las GPU de última generación en Akamai Cloud con precios flexibles, lo que permite a los equipos ampliar sus recursos mientras gestionan los costes.

Implementación en la nube optimizada

Implemente cargas de trabajo en el Edge con acceso de baja latencia a la potencia de la GPU, ideal para obtener información en tiempo real y tareas de IA a gran escala.

GPU NVIDIA en Akamai Cloud

Nuestras potentes instancias de GPU en la nube están respaldadas por el hardware líder del sector de NVIDIA y la infraestructura fácil de usar para los desarrolladores de Akamai.

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

Relación calidad-precio equilibrada para el aprendizaje automático, el análisis de datos y los videojuegos aprovechando la potencia de los núcleos CUDA, Tensor y RT. Actualmente disponible en regiones informáticas principales limitadas.

Consulte la ficha técnica

NVIDIA Quadro RTX 6000

Potente solución para transcodificación de contenido multimedia, con 6144 núcleos de procesamiento en paralelo CUDA, 2 motores de codificación y descodificación dedicados y compatibilidad con codificación y descodificación AV1. Ahora disponible en Norteamérica, Europa y Asia.

Consulte la ficha técnica

Planes de precios de GPU

Descubra precios de GPU flexibles con escalabilidad rentable para satisfacer las necesidades de su carga de trabajo.

Ver precios

* Consulte Reglas y condiciones de canje de promociones

