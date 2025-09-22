Impulsionando a inovação: Akamai Cloud com as GPUs mais recentes da NVIDIA
A NVIDIA lidera o mercado de tecnologia de GPU. A inovação está presente em tudo, desde os filmes que você assiste até programas com tecnologia de aprendizado de máquina, como assistentes pessoais virtuais e recomendações de produtos. A Akamai Cloud é o único provedor de nuvem alternativo que oferece acesso à linha de GPUs Quadro® RTX que executam a mais recente geração de arquitetura GPU da NVIDIA.
GPUs NVIDIA na Akamai Cloud
Nossas poderosas instâncias de GPU na nuvem são respaldadas pelo hardware líder do setor da NVIDIA e pela infraestrutura da Akamai de fácil utilização pelos desenvolvedores.
