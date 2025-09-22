X
GPUs da Akamai Cloud com tecnologia NVIDIA

Alcance um desempenho de última geração com a NVIDIA RTX na Akamai Cloud

Impulsionando a inovação: Akamai Cloud com as GPUs mais recentes da NVIDIA

A NVIDIA lidera o mercado de tecnologia de GPU. A inovação está presente em tudo, desde os filmes que você assiste até programas com tecnologia de aprendizado de máquina, como assistentes pessoais virtuais e recomendações de produtos. A Akamai Cloud é o único provedor de nuvem alternativo que oferece acesso à linha de GPUs Quadro® RTX que executam a mais recente geração de arquitetura GPU da NVIDIA. 

Benefícios

Aceleração de GPU de nível empresarial

Acesse as poderosas GPUs RTX 6000 e 4000 Ada otimizadas para workloads exigentes de IA, de renderização e de simulação.

Computação de alto desempenho e escalável

Utilize GPUs de última geração na Akamai Cloud com preços flexíveis, capacitando as equipes a dimensionar recursos enquanto gerenciam custos.

Implantação otimizada na nuvem

Implante workloads na edge com acesso de baixa latência à potência de GPUs, ideal para insights em tempo real e tarefas de IA em larga escala.

GPUs NVIDIA na Akamai Cloud

Nossas poderosas instâncias de GPU na nuvem são respaldadas pelo hardware líder do setor da NVIDIA e pela infraestrutura da Akamai de fácil utilização pelos desenvolvedores.

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

Apresenta custo-benefício equilibrado para aprendizado de máquina, análise de dados e jogos, aproveitando o poder dos núcleos CUDA, Tensor e RT. Atualmente disponível em regiões de computação centrais limitadas.

Veja a folha de dados

NVIDIA Quadro RTX 6000

A potência de custo-benefício para transcodificação de mídia, alimentada por 6.144 núcleos de processamento paralelo CUDA, dois mecanismos dedicados de codificação e decodificação e suporte para codificação e decodificação AV1. Agora disponível na América do Norte, Europa e Ásia.

Veja a folha de dados

Planos de preços de GPU

Descubra preços flexíveis de GPU com dimensionamento econômico para atender às suas demandas de workload.

Veja os preços

Explore outros planos de computação

GPU

Workloads de processamento paralelo, como aprendizado de máquina, computação científica e processamento de vídeo.

Veja os detalhes do produto

Essential Compute

Combine planos de computação de Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory de acordo com as necessidades e o orçamento das suas aplicações.

Veja os detalhes do produto

Accelerated Compute

Otimize o desempenho com ASICs e VPUs NETINT para uma transcodificação de mídia mais rápida.

Veja os detalhes do produto

