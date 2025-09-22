X
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Akamai-Cloud-GPUs von NVIDIA

Nutzen Sie die Performance der nächsten Generation mit NVIDIA RTX in der Akamai Cloud

Konto erstellen
Kontakt

Innovation fördern: Akamai Cloud mit den neuesten GPUs von NVIDIA

NVIDIA ist führend auf dem Markt für GPU-Technologie. Seine Innovationen sind in allen Bereichen präsent, von Filmen bis hin zu Programmen, die durch maschinelles Lernen unterstützt werden, wie virtuelle persönliche Assistenten und Produktempfehlungen. Akamai Cloud ist der einzige alternative Cloudanbieter, der Zugriff auf die Quadro® RTX-GPUs mit der neuesten Generation der GPU-Architektur von NVIDIA bietet. 

Vorteile

GPU-Beschleunigung der Enterprise-Klasse

Leistungsstarke RTX 6000 und 4000 ADA GPUs, optimiert für ressourcenintensive KI-, Rendering- und Simulations-Workloads

Skalierbares High-Performance-Computing

Nutzen Sie hochmoderne GPUs in der Akamai Cloud mit flexibler Preisgestaltung, damit Ihre Teams Ressourcen skalieren und Kosten verwalten können.

Optimierte Cloudbereitstellung

Stellen Sie Workloads an der Edge bereit und profitieren Sie von GPU-Leistung mit niedriger Latenz – ideal für Echtzeit-Erkenntnisse und umfangreiche KI-Aufgaben.

NVIDIA-GPUs in der Akamai Cloud

Unsere leistungsstarken Cloud-GPU-Instanzen werden von der branchenführenden Hardware von NVIDIA und der entwicklungsfreundlichen Infrastruktur von Akamai unterstützt.

NVIDIA RTX 4000 Ada-Generation

Ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis für maschinelles Lernen, Datenanalysen und Gaming mit der Power von CUDA-, Tensor- und RT-Kernen. Derzeit verfügbar in begrenzten Computing-Kernregionen.

Datenblatt lesen

NVIDIA Quadro RTX 6000

Preis-Leistungs-Verhältnis für Medientranscoding, unterstützt von 6.144 CUDA-Kernen mit paralleler Verarbeitung, zwei dedizierten Verschlüsselungs- und Entschlüsselungs-Engines und Unterstützung für AV1-Verschlüsselung und -Entschlüsselung. Jetzt erhältlich in Nordamerika, Europa und Asien.

Datenblatt lesen

GPU-Preisgestaltung

Entdecken Sie flexible GPU-Preise mit kostengünstiger Skalierung, um Ihre Workload-Anforderungen zu erfüllen.

Preise anzeigen

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Weitere Computing-Tarife durchsuchen

GPU

Parallele Verarbeitungsworkloads wie maschinelles Lernen, wissenschaftliche Berechnungen und Videoverarbeitung.

Produktdetails ansehen

Essential Compute

Computing-Tarife für Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory für die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendungen.

Produktdetails ansehen

Accelerated Computing

Optimieren Sie die Performance mit ASICs und NETINT-VPUs für schnelleres Medien-Transcoding.

Produktdetails ansehen

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.

Vielen Dank für Ihre Einreichung.