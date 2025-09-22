NVIDIA ist führend auf dem Markt für GPU-Technologie. Seine Innovationen sind in allen Bereichen präsent, von Filmen bis hin zu Programmen, die durch maschinelles Lernen unterstützt werden, wie virtuelle persönliche Assistenten und Produktempfehlungen. Akamai Cloud ist der einzige alternative Cloudanbieter, der Zugriff auf die Quadro® RTX-GPUs mit der neuesten Generation der GPU-Architektur von NVIDIA bietet.