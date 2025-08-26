휴대전화 보안

비즈니스 혁신과 모바일 우선 업무 모델로의 전환으로 인해 기업 방화벽 외부의 모바일 디바이스를 보호해야 하는 문제가 발생하며, 사일로화된 솔루션은 관리 오버헤드를 증가시키고 일관성 없는 보안 정책을 생성합니다.

기업 네트워크 내부에서는 종종 민감한 비즈니스 애플리케이션이 실행되기 때문에 사무실 외부의 모바일 디바이스를 통한 접속이 제한됩니다. 기업은 원활한 접속을 위해 번거로운 VPN 솔루션을 배포해야 할 수도 있습니다.

Akamai Secure Internet Access 서비스는 기업의 모바일 디바이스용 SIM 지원 환경을 보호해 줍니다. 이 서비스는 셀룰러 네트워크에 직접 내장된 클라이언트리스 솔루션으로, 위협이 디바이스에 도달하기 전에 차단합니다. 프라이빗 접속 옵션을 사용하면 디바이스가 기업 리소스에 직접 안전하게 연결할 수 있습니다.

가입자 혜택:

임베디드 네트워크 보안으로 모바일 방어 강화

기업 네트워크 내부의 비즈니스 애플리케이션에 대한 모바일 접속 보안

위협, 데이터, 인터넷 활동 보고서를 통해 모바일 자산에 대한 완벽한 가시성 확보

클라이언트리스 솔루션으로 디바이스 등록 간소화

국내외 데이터 사용량을 관리해 예상치 못한 과금 제거

맞춤형 그룹 또는 개인 사용 정책 생성으로

직원 생산성 향상

고객이 설정한 콘텐츠 및 모바일 데이터 사용 정책 컴플라이언스 보장

공급업체 혜택: