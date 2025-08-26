서비스는 클라우드 또는 온프레미스(라이선스형)로 배포할 수 있으므로 사업자는 운영 및 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.
연결된 모든 사용자를 위한 표적 위협 방어
Secure Internet Access Services는 ISP와 MNO가 구독자가 온라인에 접속할 때 사용하는 모든 디바이스를 보호하는 웹 방어 기능을 제공할 수 있도록 지원합니다. 브랜드화 가능한 서비스는 소비자와 기업 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 공급업체가 인터넷 접속 서비스를 차별화하는 데 도움을 줍니다. 클라우드 옵션과 Akamai 통합 경험은 서비스 배포를 간소화하고 빠르게 구현하도록 돕습니다.
세계 최고 수준의 보안 서비스로 접속 서비스 차별화
Secure Internet Access 서비스의 작동 방식
기능
- 브랜드화 가능한 서비스는 일반 소비자 및 기업 시장을 위해 특별히 설계되었습니다
- 모든 종류의 구독자 디바이스가 피싱 및 멀웨어부터 자동으로 보호됩니다.
- 무결점 글로벌 가시성을 기반으로 지속적으로 업데이트되는 위협 인텔리전스가 빠르게 변하는 악용을 차단합니다
- 웹 필터를 사용하면 가정과 기업이 인터넷 접속을 맞춤형 설정할 수 있습니다
- 가입자는 셀프 서비스 포털을 통해 언제든지 서비스 모니터링 및 설정을 관리할 수 있습니다
- 모바일 및 IoT를 위한 프라이빗 네트워킹 기능은 디바이스 트래픽에 대한 보안, 가시성, 제어를 제공합니다
- 클라우드 배포 옵션으로 시장에 신속하게 출시할 수 있습니다
- 고정, 셀룰러, FWA(Fixed Wireless Access), Wi-Fi를 통해 배포 가능한 서비스
ISP와 MNO는 소비자, SMB, 기업 시장 전반의 모든 연결을 보호할 수 있습니다.
휴대전화 보안
비즈니스 혁신과 모바일 우선 업무 모델로의 전환으로 인해 기업 방화벽 외부의 모바일 디바이스를 보호해야 하는 문제가 발생하며, 사일로화된 솔루션은 관리 오버헤드를 증가시키고 일관성 없는 보안 정책을 생성합니다.
기업 네트워크 내부에서는 종종 민감한 비즈니스 애플리케이션이 실행되기 때문에 사무실 외부의 모바일 디바이스를 통한 접속이 제한됩니다. 기업은 원활한 접속을 위해 번거로운 VPN 솔루션을 배포해야 할 수도 있습니다.
Akamai Secure Internet Access 서비스는 기업의 모바일 디바이스용 SIM 지원 환경을 보호해 줍니다. 이 서비스는 셀룰러 네트워크에 직접 내장된 클라이언트리스 솔루션으로, 위협이 디바이스에 도달하기 전에 차단합니다. 프라이빗 접속 옵션을 사용하면 디바이스가 기업 리소스에 직접 안전하게 연결할 수 있습니다.
가입자 혜택:
- 임베디드 네트워크 보안으로 모바일 방어 강화
- 기업 네트워크 내부의 비즈니스 애플리케이션에 대한 모바일 접속 보안
- 위협, 데이터, 인터넷 활동 보고서를 통해 모바일 자산에 대한 완벽한 가시성 확보
- 클라이언트리스 솔루션으로 디바이스 등록 간소화
- 국내외 데이터 사용량을 관리해 예상치 못한 과금 제거
- 맞춤형 그룹 또는 개인 사용 정책 생성으로
- 직원 생산성 향상
- 고객이 설정한 콘텐츠 및 모바일 데이터 사용 정책 컴플라이언스 보장
공급업체 혜택:
- 네트워크에 등록된 SIM 지원 디바이스 보호
- 기존 접속 솔루션에 가치를 더하고 경쟁사와 차별화
- 새로운 부가가치 보안 서비스로 추가 매출 창출
- 대규모 하드웨어 투자 없이 신속하게 배포 및 확장
- 연결 공급업체에서 신뢰할 수 있는 파트너로 진화해 고객 관계 강화
- 공급업체 브랜드를 전달하고 식별할 수 있는 옵션으로 고객에게 일관된 브랜드 경험 제공
가정 보안
가정 내 과도한 인터넷 사용의 영향과 자녀가 부적절한 콘텐츠에 얼마나 쉽게 접속할 수 있는지에 대한 우려가 증가하고 있습니다. 가정은 멀웨어와 피싱 공격에 취약하지만, 스스로 보호할 수 있는 보안 전문 지식이 부족할 수 있습니다.
공급업체는 소비자용 Secure Internet Access 서비스를 통해 가정 내 모든 디바이스를 다양한 보안 위협으로부터 보호하는 보안 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 서비스는 간편하게 활성화할 수 있으며 다양한 자녀 보호 옵션이 포함되어 있어 부모가 자녀의 사용 시간을 관리할 수 있습니다.
가입자 혜택:
- 기업에서 사용하는 것과 같은 사이버 보안 방어 기능을 손쉽게 사용 가능
- 기본적으로 홈 네트워크의 모든 디바이스 및 모든 사용자 보호
- 특별한 하드웨어가 필요하지 않으며 모든 디바이스에 소프트웨어를 설치하거나 유지 관리할 필요 없음
- 지속적으로 업데이트되는 위협 인텔리전스
- 피싱 및 멀웨어 캠페인을 포함한 광범위한 취약점 및 보안 위협 방어
- 홈 네트워크에서 차단된 위협 활동을 각 가정에서 실시간으로 확인 가능
- 개인 인터넷 웹 필터 옵션을 통해 부모가 가정에서 허용되는 콘텐츠와 웹사이트 접속 가능 시간 관리 가능
- 부모가 웹 탐색을 일시적으로 끌 수 있는 인터넷 일시 중지 기능
공급업체 혜택:
- 가정을 위한 간단한 인터넷 보안 방어로 서비스 차별화 가능
- 가정의 보안 상태를 보여주는 간단한 그래프를 통해 가입자에게 가시적 가치 제공
- 점진적인 매출 잠재력을 가진 공급업체가 비즈니스 모델 제어
- 손쉽게 사용할 수 있는 네트워크 기반 서비스로 뛰어난 고객 경험 제공
- 공급업체 브랜드 및 아이덴티티에 맞게 프라이빗 레이블 소비자 포털 조정 가능
- API를 통해 완전히 사용자 정의된 ISP 정의 소비자 포털 개발 가능
- 기능 세트 및 위협 인텔리전스를 지역별 시장 요구사항에 맞게 조정 가능
- 고정, 모바일, Wi-Fi를 아우르는 컨버지드 네트워크 지원
- 데이터 과학 전문가가 만든 민첩하고, 적응력이 뛰어나고, 정확한 위협 인텔리전스로 새로운 위협을 신속하게 차단
중소기업 및 대기업 보안
ISP는 모든 규모의 기업에 웹 보안의 기본 레이어를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 네트워크 기반의 Akamai Secure Internet Access 서비스는 인터넷 접속 서비스를 강력하게 보완하며 공급업체의 운영 강점에 편향되어 있습니다. 공급업체는 IT 리소스와 보안 지식이 부족한 기업부터 보안 전문 지식을 갖춘 정교한 기업까지 다양한 기업을 위해 특별히 설계된 호스팅 서비스를 제공할 수 있습니다.
Akamai Secure Internet Access는 손쉽게 사용할 수 있는 엔터프라이즈급 방어 기능을 제공합니다. 계약업체와 게스트가 사용하는 휴대전화와 컴퓨터는 물론 POS 단말기, 카메라 등 스마트 커넥티드 디바이스(IoT)까지 등록된 모든 디바이스가 상시 보호됩니다. 서비스는 다양한 보안 위협을 자동으로 차단하는 최신 위협 인텔리전스로 지속적으로 업데이트됩니다. 다양한 기술 수준에 맞게 특별히 설계된 포털에서 위협 활동을 표시하고 AUP(Acceptable Use Policy) 및 기타 정책을 설정할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 통합 기능 세트는 심층적인 수준의 트래픽 검사와 같은 고급 기능을 지원합니다.
가입자 혜택:
- 손쉽게 사용할 수 있는 엔터프라이즈급 멀웨어/봇넷 및 피싱 보호 기능
- 별도의 소프트웨어 설치 없이 직장에 등록된 모든 디바이스 보호
- 지속적으로 업데이트되는 보호 기능을 통한 상시 보안
- 다양한 기술 수준에 맞게 설계된 그래픽 포털을 통해 위협 및 네트워크 활동에 대한 고유한 보기 제공
- 포털에서 보안 데이터를 수집하고 다른 리소스와 연결 가능
- 기업은 웹 콘텐츠 카테고리를 통해 AUP 설정 가능
- 접속 프로필을 통해 직원, 게스트, IoT 디바이스에 서로 다른 권한 부여 가능
공급업체 혜택:
- 비즈니스 시장을 위한 간단하고 효과적이며 경제적인 보안 방어 기능
- 공급업체가 제어하는 가격 및 비즈니스 모델로 월별 반복 매출 창출
- 뛰어난 고객 경험으로 만족도 및 고객 유지율 향상
- 보호 중인 비즈니스를 보여주는 데이터로 가입자에게 가시적인 가치 제공
- 공급업체 브랜드 및 아이덴티티에 맞춰 프라이빗 레이블 SMB 포털의 디자인 및 느낌 조정 가능
- 기능 세트 및 위협 인텔리전스를 지역별 시장 요구사항에 맞게 조정 가능
- 고정, 모바일, Wi-Fi를 아우르는 컨버지드 네트워크 지원(옵션)
- 클라우드 솔루션으로 계획 및 배포 노력 감소
- 데이터 과학 전문가가 대규모 데이터 스트림을 처리해 우수한 위협 인텔리전스 생성
IoT(Internet of Things) 보안
셀룰러로 연결된 스마트 디바이스는 설계상 기존 기업의 경계를 벗어나며 중요한 데이터를 소싱하고 사용하기 때문에 해커에게 매력적인 표적이 됩니다. 감염된 디바이스는 비즈니스 중단과 평판 손상을 초래할 수 있으므로 IoT 디바이스와 데이터의 보안은 매우 중요한 고려 사항입니다. SIM 및 연결 관리 솔루션이 널리 사용되고 있지만 IoT 시스템의 효과적인 배포, 보안, 지속적인 운영을 위해서는 더 많은 것이 필요합니다.
셀룰러 네트워크에 통합된 Akamai 기술은 IoT 시스템의 보안, 가시성, 제어 기능을 개선함으로써 MNO가 연결 서비스를 보완하는 풍부한 기능과 브랜드 가치를 갖춘 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 기업은 디바이스를 셀프 서비스 사설 APN에 연결하고, 프라이빗 주소를 사용하고, 라우팅을 완벽하게 제어해 프라이빗, 인터넷 연결 또는 하이브리드 오버레이 네트워크를 만들 수 있습니다. 정책을 통해 방화벽 기능으로 연결을 제한할 수 있습니다. 데이터 사용량 제어로 트래픽을 관리해 초과 사용량을 줄입니다.
가입자 혜택:
- 규모에 관계없이 IoT 프로젝트의 활성화 속도 향상
- 필요에 따라 프라이빗 고정 IP 주소 설정 가능
- IoT 디바이스에 대한 간단하고 안전한 원격 접속 지원
- 필요한 리소스로만 통신을 제한해 디바이스 및 데이터 보안
- 데이터 관리 기능으로 비용 관리 지원
- 디바이스 및 사이트 연결, 데이터 사용량에 대한 완벽한 가시성 제공
- 통합 및 자동화를 위한 API 제공
공급업체 혜택:
- 온디맨드 프라이빗 IoT 네트워크 사용 가능
- 점진적인 매출 기회 창출
- 더 나은 보안, 가시성, 제어를 통해 IoT 연결 서비스 차별화
- 그래픽 셀프 서비스 포털을 통해 가입자 배포 간소화
- 숙련된 엔지니어링 팀의 지원을 받아 간단한 네트워크 통합으로 서비스 활성화 간소화
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai의 서비스는 서비스 공급업체의 모바일 및 고정 네트워크 내에 통합되어 있습니다. 네트워크 사업자의 브랜드와 아이덴티티를 전달해 네트워크 가치 제안을 강화하고, 경쟁력을 차별화하고, 일관된 브랜드 경험을 유지할 수 있도록 프라이빗 레이블을 부여할 수 있습니다.
Secure Internet Access 서비스는 Akamai 위협 인텔리전스의 지원을 받아 사이버 보안 리스크를 신속하게 식별하고 고객에게 도달해 감염이 발생하기 전에 차단합니다.
Essentials, Standard, Advanced 기능 팩으로 서비스가 제공되어 공급업체가 다양한 시장, 비즈니스, 기술적 요구사항을 충족하고 서비스 범위를 확장할 수 있습니다.
Essentials 기능 팩을 이용하면 공급업체의 네트워크 전체에 보안 보호 기능을 신속하게 배포할 수 있습니다. Standard 및 Advanced 기능 팩에는 가입자 개인화 기능 및 서비스 관련 정보를 읽기 쉬운 차트와 표로 보여주는 그래픽 포털이 포함되어 있습니다.
리소스
