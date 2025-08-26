Services Secure Internet Access pour les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux mobiles

Les services sont disponibles dans le cloud ou déployés sur site (sous licence), ce qui permet aux opérateurs de choisir les solutions les mieux adaptées à leurs besoins opérationnels et commerciaux.
Protection ciblée contre les menaces pour chaque connexion
Les services Secure Internet Access permettent aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir des défenses Web qui protègent tous les terminaux utilisés par les abonnés pour se connecter en ligne. Ces services personnalisables sont faciles à utiliser pour les particuliers comme les professionnels, et aident les fournisseurs à proposer des offres d'accès à Internet qui se démarquent. Les options cloud et l'expérience d'intégration d'Akamai simplifient et accélèrent le déploiement.
Des offres d'accès qui se démarquent grâce à des services de sécurité de classe mondiale
Fonctionnement des services Secure Internet Access
Fonctionnalités
- Les services personnalisables sont spécialement conçus pour les marchés grand public et professionnels
- Les terminaux des abonnés de tous types sont automatiquement protégés contre l'hameçonnage et les logiciels malveillants
- Des informations sur les menaces mises à jour en continu et basées sur une visibilité mondiale inégalée dissuadent les attaques en constante évolution
- Les filtres Web permettent aux familles et aux entreprises de personnaliser leur accès à Internet
- Les portails en libre-service permettent aux abonnés de surveiller et de configurer leur service à tout moment
- Les fonctionnalités de mise en réseau privé pour appareils mobiles et IoT offrent sécurité, visibilité et contrôle sur le trafic des terminaux
- Options de déploiement cloud garantissant une mise sur le marché rapide
- Les services peuvent être déployés sur les réseaux fixes, cellulaires, d'accès sans fil fixe (FWA) et Wi-Fi
Les FAI et les opérateurs de réseaux mobiles peuvent protéger chaque connexion sur les marchés des utilisateurs, des PME et des entreprises.
Protéger les téléphones mobiles
La transformation des entreprises et l'adoption de modèles de travail axés sur la mobilité créent des difficultés pour protéger les terminaux mobiles à l'extérieur des pare-feux d'entreprise, tandis que les solutions cloisonnées augmentent les frais de gestion et génèrent des règles de sécurité incohérentes.
Les applications professionnelles sensibles sont souvent exécutées à l'intérieur des réseaux d'entreprise, ce qui limite l'accès des terminaux mobiles en dehors du bureau. Les entreprises peuvent être amenées à déployer des solutions VPN encombrantes pour faciliter l'accès.
Les services Akamai Secure Internet Access pour les terminaux mobiles permettent aux entreprises de protéger les environnements basés sur la carte SIM. Il s'agit de solutions sans client intégrées directement dans les réseaux cellulaires pour arrêter les menaces avant qu'elles n'atteignent les terminaux. L'accès privé optionnel permet aux terminaux de se connecter directement aux ressources de l'entreprise en toute sécurité.
Avantages pour l'abonné :
- Renforcer les défenses mobiles grâce à la sécurité réseau intégrée
- Accès mobile sécurisé aux applications professionnelles au sein des réseaux d'entreprise
- Obtenir une visibilité complète du parc mobile grâce à des rapports sur les menaces, les données et l'activité Internet
- Simplifier l'enregistrement des terminaux avec une solution sans client
- Éliminer le choc des factures en gérant l'utilisation des données dans le pays et à l'étranger
- Améliorer la productivité des employés grâce à la création de politiques d'utilisation individuelles ou de groupe personnalisées
- Politiques d'utilisation
- Assurer la conformité avec le contenu configuré par le client et les politiques d'utilisation des données mobiles
Avantages pour le fournisseur :
- Protéger les terminaux compatibles SIM inscrits sur votre réseau
- Ajouter de la valeur aux solutions d'accès existantes et se différencier de la concurrence
- Générer des revenus supplémentaires grâce à de nouveaux services de sécurité à valeur ajoutée
- Déployer et évoluer rapidement sans investissement matériel important
- Approfondir les relations avec les clients en passant du statut de fournisseur de connectivité à celui de partenaire de confiance
- Possibilité de véhiculer la marque et l'identification du fournisseur, offrant aux clients une expérience de marque cohérente
Protéger les familles
Les familles s'inquiètent des conséquences d'une utilisation excessive d'Internet et de la facilité avec laquelle les enfants accèdent à des contenus inappropriés. Les ménages sont vulnérables aux logiciels malveillants et aux attaques par hameçonnage, mais n'ont pas toujours les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour se protéger.
Les services Secure Internet Access pour les utilisateurs permettent aux fournisseurs d'offrir une solution de sécurité qui protège chaque terminal dans la maison contre un large éventail de menaces de sécurité. Ils sont simples à activer et comprennent une sélection d'options de contrôle parental pour aider les parents à gérer le temps d'écran de leurs enfants.
Avantages pour l'abonné :
- Facilité d'utilisation des défenses de cybersécurité, comme celles des entreprises
- Chaque terminal et chaque personne du réseau domestique sont protégés par défaut
- Il n'y a pas de matériel spécial et il n'est pas nécessaire d'installer ou de maintenir un logiciel sur un terminal
- Les informations sur les menaces sont constamment mises à jour
- Protection contre un large éventail de vulnérabilités et de menaces pour la sécurité, y compris les campagnes d'hameçonnage et de logiciels malveillants
- Chaque famille reçoit un affichage en direct des menaces bloquées sur son réseau domestique
- Des filtres Web Internet personnels facultatifs qui permettent aux parents de gérer le contenu autorisé chez eux et le moment où les sites Web sont accessibles
- Une fonctionnalité de pause Internet qui permet aux parents de désactiver temporairement la navigation sur le Web
Avantages pour le fournisseur :
- Des défenses de sécurité Internet pour les familles qui se distinguent des autres services par leur simplicité
- Une valeur visible pour les abonnés, grâce à des graphiques simples montrant aux familles qu'elles sont protégées
- Un modèle commercial contrôlé par le fournisseur avec un potentiel de revenus supplémentaires
- Une excellente expérience client grâce à un service basé sur le réseau et facile à utiliser
- Un portail privé destiné aux utilisateurs qui peut être aligné sur la marque et l'identité du fournisseur
- Des API qui permettent le développement d'un portail utilisateur entièrement personnalisé et défini par le fournisseur d'accès
- Des fonctionnalités et des informations sur les menaces qui peuvent être adaptées aux exigences du marché local
- Une prise en charge des réseaux convergents (fixes, mobiles et Wi-Fi)
- Des informations sur les menaces créées par des experts en science des données agiles, adaptables et précises afin de prévenir rapidement les menaces émergentes
Protéger les PME et les entreprises
Les FAI sont bien placés pour offrir une couche fondamentale de protection Web aux entreprises de toutes tailles. Les services Secure Internet Access d'Akamai basés sur le réseau complètent fortement les services d'accès à Internet et s'appuient sur les forces opérationnelles des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent proposer des services hébergés conçus spécifiquement pour un large éventail d'organisations, depuis celles qui manquent de ressources informatiques et de connaissances en matière de sécurité, jusqu'aux entreprises sophistiquées disposant d'une expertise approfondie en matière de sécurité.
Akamai Secure Internet Access fournit des défenses professionnelles faciles à utiliser. Chaque terminal inscrit est toujours couvert, y compris les téléphones et les ordinateurs utilisés par les entrepreneurs et les invités, et même les terminaux connectés intelligents (IoT) tels que les terminaux de point de vente, les caméras, etc. Les services sont mis à jour en permanence avec les dernières informations sur les menaces qui bloquent automatiquement un large éventail de menaces de sécurité. Des portails spécialement conçus pour différents niveaux de compétence affichent l'activité des menaces et permettent de configurer des politiques d'utilisation acceptable (PUA) et d'autres politiques. Des ensembles de fonctionnalités intégrées en option prennent en charge des fonctions avancées telles que des niveaux plus profonds d'inspection du trafic.
Avantages pour l'abonné :
- Des protections contre les logiciels malveillants/botnets et l'hameçonnage de niveau professionnel, faciles à utiliser
- Couverture de chaque terminal inscrit sur un lieu de travail sans aucune installation de logiciel
- Sécurité permanente avec des protections constamment mises à jour
- Des portails graphiques, conçus pour différents niveaux de compétence, qui offrent une vue unique des menaces et de l'activité du réseau
- Des données de sécurité des portails qui peuvent être collectées et connectées à d'autres ressources
- Des catégories de contenu Web qui équipent les entreprises pour configurer les PUA
- Des profils d'accès qui permettent d'attribuer des privilèges différents aux employés, aux invités et aux terminaux IoT
Avantages pour le fournisseur :
- Des défenses de sécurité simples, efficaces et économiques pour les marchés professionnels
- Des revenus récurrents mensuels avec une tarification et un modèle commercial contrôlés par le fournisseur
- Une excellente expérience client qui contribue à la satisfaction et à la fidélisation
- Une valeur visible pour les abonnés, avec des données montrant aux entreprises qu'elles sont protégées
- L'aspect et la convivialité du portail PME sous marque privée, qui peuvent être alignés sur la marque et l'identité du fournisseur
- Des fonctionnalités et des informations sur les menaces qui peuvent être adaptées aux exigences du marché local
- Une prise en charge optionnelle des réseaux convergents fixes, mobiles et Wi-Fi
- Une solution cloud qui réduit les efforts de planification et de déploiement
- Des informations sur les menaces de qualité supérieure créées par des experts en science des données qui traitent des flux massifs de données
Protéger l'Internet des objets (IoT)
Les terminaux intelligents connectés au réseau cellulaire sont des cibles attrayantes pour les pirates informatiques, car ils se situent, de par leur conception, en dehors des limites organisationnelles conventionnelles, et ils fournissent et utilisent des données précieuses. Les terminaux compromis peuvent entraîner des interruptions d'activité coûteuses et nuire à la réputation, c'est pourquoi la sécurité des terminaux et des données de l'IoT est une considération essentielle. Les solutions de gestion de la carte SIM et de la connectivité sont largement utilisées, mais le déploiement efficace, la sécurité et le fonctionnement continu des systèmes IoT exigent davantage.
La technologie Akamai intégrée aux réseaux cellulaires permet aux opérateurs de réseaux mobiles de proposer des services riches en fonctionnalités et personnalisables, qui complètent leurs offres de connectivité, en améliorant la sécurité, la visibilité et le contrôle des systèmes IoT. Les organisations peuvent connecter des terminaux à un APN privé en libre-service, utiliser des adresses privées et contrôler entièrement le routage pour créer des réseaux superposés privés, connectés à Internet ou hybrides. Les politiques permettent aux fonctions de pare-feu de limiter la connectivité. Les contrôles de l'utilisation des données gèrent le trafic pour réduire les dépassements.
Avantages pour l'abonné :
- Accélère l'activation des projets IoT à n'importe quelle échelle
- Permet de configurer des adresses IP statiques privées à la demande
- Permet un accès simple, sécurisé et distant aux terminaux IoT
- Protège les terminaux et les données en limitant les communications aux ressources nécessaires
- Favorise le contrôle des coûts grâce à des fonctionnalités de gestion des données
- Offre une visibilité totale sur la connectivité des terminaux et des sites, ainsi que sur l'utilisation des données
- Offre des API pour l'intégration et l'automatisation
Avantages pour le fournisseur :
- Permet la mise en place de réseaux IoT privés à la demande
- Crée des opportunités de revenus supplémentaires
- Différencie les offres de connectivité IoT grâce à une meilleure sécurité, une meilleure visibilité et un meilleur contrôle
- Rationalise les déploiements d'abonnés grâce à un portail graphique en libre-service
- Simplifie l'activation des services grâce à une intégration réseau simple, soutenue par des équipes d'ingénieurs expérimentés
Foire aux questions (FAQ)
Les services d'Akamai sont intégrés aux réseaux mobiles et fixes des fournisseurs de services. Ils peuvent être sous marque privée, véhiculant les marques et les identités des opérateurs de réseau afin de renforcer la proposition de valeur du réseau, de permettre une différenciation concurrentielle et de maintenir une expérience de marque cohérente.
Les services Secure Internet Access sont soutenus par les informations sur les menaces d'Akamai, ce qui permet d'identifier rapidement les risques de cybersécurité et de les empêcher d'atteindre les clients avant qu'une compromission ne se produise.
Les services sont disponibles avec des packs de fonctionnalités Essentials, Standard et Advanced, ce qui permet aux fournisseurs d'étendre leur portée et de répondre aux diverses exigences du marché, commerciales et techniques.
Le pack de fonctionnalités Essentials permet aux fournisseurs de déployer rapidement des protections de sécurité à l'échelle du réseau. Les packs de fonctionnalités Standard et Advanced comprennent des fonctionnalités de personnalisation des terminaux et des portails graphiques qui affichent les informations relatives aux services dans des graphiques et des tableaux faciles à lire.
Ressources
