Services Secure Internet Access pour les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux mobiles

Protéger les téléphones mobiles

La transformation des entreprises et l'adoption de modèles de travail axés sur la mobilité créent des difficultés pour protéger les terminaux mobiles à l'extérieur des pare-feux d'entreprise, tandis que les solutions cloisonnées augmentent les frais de gestion et génèrent des règles de sécurité incohérentes.

Les applications professionnelles sensibles sont souvent exécutées à l'intérieur des réseaux d'entreprise, ce qui limite l'accès des terminaux mobiles en dehors du bureau. Les entreprises peuvent être amenées à déployer des solutions VPN encombrantes pour faciliter l'accès.

Les services Akamai Secure Internet Access pour les terminaux mobiles permettent aux entreprises de protéger les environnements basés sur la carte SIM. Il s'agit de solutions sans client intégrées directement dans les réseaux cellulaires pour arrêter les menaces avant qu'elles n'atteignent les terminaux. L'accès privé optionnel permet aux terminaux de se connecter directement aux ressources de l'entreprise en toute sécurité.

Avantages pour l'abonné :

Renforcer les défenses mobiles grâce à la sécurité réseau intégrée

Accès mobile sécurisé aux applications professionnelles au sein des réseaux d'entreprise

Obtenir une visibilité complète du parc mobile grâce à des rapports sur les menaces, les données et l'activité Internet

Simplifier l'enregistrement des terminaux avec une solution sans client

Éliminer le choc des factures en gérant l'utilisation des données dans le pays et à l'étranger

Améliorer la productivité des employés grâce à la création de politiques d'utilisation individuelles ou de groupe personnalisées

Politiques d'utilisation

Assurer la conformité avec le contenu configuré par le client et les politiques d'utilisation des données mobiles

Avantages pour le fournisseur :