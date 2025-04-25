X
Comcast Business는 SecurityEdge를 통해 기대 이상의 성과를 달성했습니다.

Akamai가 지원하는 SecurityEdge와 기타 신제품을 추가해 고객과 고객 1인당 매출을 높였습니다.

 

Comcast Business는 2019년에 SecurityEdge를 포함한 신제품을 출시한 후 고객당 평균 매출이 4.3% 증가했습니다.

세나 세네카 타니시(Shena Seneca Tharnish), Comcast Business Services 사이버 보안 제품 담당 부사장

Comcast Business는 미국 전역의 대기업 및 중소기업을 대상으로 인터넷 접속, 네트워킹, 소프트 정의 네트워킹 등의 연결 서비스를 제공합니다. 사이버 보안 제품 담당 부사장인 세나 타르니시는 최종 사용자의 사이버 보안 요구사항을 파악하고 이를 바탕으로 유용한 제품을 개발하도록 팀을 이끌고 있습니다. Comcast Business는 중소기업 고객의 절반 이상이 데이터 침해 또는 보안 인시던트를 경험했다는 사실을 알게 되었고 이 문제를 해결하기 위해 Akamai와 협력해 새로운 솔루션인 SecurityEdge를 개발했습니다. 타르니시는 도입률이 기대치를 능가했다고 말합니다. 이미 1분기가 지나기 전에 2020년의 목표치를 거의 달성했습니다. Akamai의 강력한 SecurityEdge는 Comcast가 추구하는 중소기업용 엔드투엔드 보안 솔루션을 제공합니다. Comcast Business는 중소기업뿐만 아니라 중견 시장 및 엔터프라이즈급 고객에게도 동일한 서비스를 제공할 계획입니다.

Comcast Business 소개

Comcast Business는 이더넷, 인터넷, Wi-Fi, 음성, TV, 매니지드 엔터프라이즈 솔루션을 제공해 다양한 규모의 기업이 비즈니스를 혁신할 수 있도록 지원합니다. Comcast Business는 고급 네트워크를 기반으로 연중무휴 고객 지원을 제공하고 있으며 Comcast Cable의 성장에 가장 크게 기여하는 요소 중 하나입니다. Comcast Business는 중소기업을 위한 미국 최대의 케이블 사업자로서 엔터프라이즈 시장의 강자로 부상했습니다. 지난 2년 동안 가장 빠르게 성장하는 이더넷 서비스 공급업체 중 하나로 업계를 이끌면서 인정을 받았습니다.

 

