Secure Internet Access Services für ISPs und MNOs

Die Services sind entweder in der Cloud oder vor Ort (lizenziert) verfügbar, sodass Betreiber die Lösungen auswählen können, die am besten auf ihre betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.
Gezielter Bedrohungsschutz für jede Verbindung
Mit Secure Internet Access Services können Internetanbieter und Mobilfunkbetreiber alle Geräte schützen, über die sich Abonnenten mit dem Internet verbinden. Die markenspezifischen Services können von Verbrauchern und den Unternehmen einfach verwendet werden und unterstützen Anbieter bei der Differenzierung ihrer Internetzugangsangebote. Cloud-Optionen und Akamai-Integration vereinfachen und beschleunigen die Bereitstellung.
Differenziertes Zugriffsangebot mit erstklassigen Sicherheitsservices
Funktionsweise von Secure Internet Access Services
Funktionen
- Die markenspezifischen Services wurden speziell für den Verbraucher- und den Unternehmensmarkt entwickelt
- Alle Gerätetypen von Abonnenten werden automatisch vor Bedrohungen wie Phishing und Malware geschützt
- Kontinuierlich aktualisierte Bedrohungsinformationen auf der Grundlage einer bisher unerreichten Transparenz zur Abwehr von sich schnell ändernden Exploits
- Mit Internetfiltern können Familien und Unternehmen ihren Internetzugang individuell anpassen
- Self-Service-Portale ermöglichen es Abonnenten, ihre Services jederzeit zu überwachen und anzupassen
- Private-Networking-Funktionen für Mobil- und IoT-Geräte bieten Sicherheit, Kontrolle und Transparenz in Bezug auf den Gerätetraffic
- Schnelle Markteinführung durch Cloudbereitstellungsoptionen
- Services können über Festnetz, Mobilfunk, Funk-DSL (FWA) und WLAN bereitgestellt werden
ISPs und MNOs können jede Verbindung über Verbraucher-, KMU- und Unternehmensmärkte hinweg schützen.
Schutz für Mobiltelefone
Die Transformation der Geschäftswelt und der Wechsel zu mobilen Arbeitsmodellen stellen Herausforderungen beim Schutz von Mobilgeräten außerhalb von Unternehmensfirewalls dar, während isolierte Lösungen den Verwaltungsaufwand erhöhen und zu inkonsistenten Sicherheitsrichtlinien führen.
Vertrauliche Geschäftsanwendungen werden häufig innerhalb von Unternehmensnetzwerken ausgeführt, was zu eingeschränktem Zugriff von Mobilgeräten außerhalb des Büros führt. Unternehmen müssen möglicherweise umständliche VPN-Lösungen implementieren, um den Zugriff zu ermöglichen.
Akamai Secure Internet Access Services für Mobilgeräte ermöglichen es Unternehmen, SIM-fähige Umgebungen zu schützen. Dabei handelt es sich um clientlose Lösungen, die direkt in Mobilfunknetze eingebettet sind, um Bedrohungen zu stoppen, bevor sie auf Geräte treffen. Der optionale private Zugriff ermöglicht es Geräten, eine sichere direkte Verbindung zu Unternehmensressourcen herzustellen.
Vorteile für Abonnenten:
- Besserer Schutz von Mobilgeräten durch integrierte Netzwerksicherheit
- Sicherer mobiler Zugriff auf Geschäftsanwendungen innerhalb von Unternehmensnetzwerken
- Vollständige Transparenz über mobile Umgebungen mit Berichten zu Bedrohungen, Daten und Internetaktivitäten
- Einfache Registrierung von Geräten mit einer clientlosen Lösung
- Keine bösen Überraschungen bei der Abrechnung dank Datennutzungsverwaltung im In- und Ausland
- Gesteigerte Mitarbeiterproduktivität durch die Erstellung individueller
- Nutzungsrichtlinien auf Einzel- oder Gruppenebene
- Compliance mit individuellen Inhalts- und Datennutzungsrichtlinien
Vorteile für Anbieter:
- Schutz von SIM-fähigen Geräten, die in Ihrem Netzwerk registriert sind
- Mehrwert für bestehende Zugangslösungen und Wettbewerbsvorteil
- Zusätzliche Einnahmen durch neue Sicherheitsservices mit Mehrwert
- Schnelle Bereitstellung und Skalierung ohne große Hardwareinvestitionen
- Verbesserte Kundenbeziehungen durch Weiterentwicklung vom Konnektivitätsanbieter zum vertrauenswürdigen Partner
- Gewährleistung eines konsistenten Markenerlebnisses für Kunden durch Vermittlung von Anbietermarke und Markenidentität
Schutz für Familien
Familien sind besorgt über die Auswirkungen übermäßiger Internetnutzung und über die Sicherheit ihrer Kinder im Netz – insbesondere in Bezug auf unangemessene Inhalte. Privathaushalte sind anfällig für Malware- und Phishing-Angriffe, viele Familien verfügen aber möglicherweise nicht über das nötige Sicherheitswissen, um sich selbst zu schützen.
Secure Internet Access Services für Verbraucher ermöglichen es Anbietern, eine Sicherheitslösung bereitzustellen, die jedes Gerät im Haushalt vor einer Vielzahl von Sicherheitsbedrohungen schützt. Sie sind einfach zu aktivieren und enthalten eine Auswahl an Optionen zur elterlichen Kontrolle, um Eltern bei der Verwaltung der Bildschirmzeit ihrer Kinder zu unterstützen.
Vorteile für Abonnenten:
- Professionelle und dennoch nutzerfreundliche Cybersicherheitsfunktionen
- Standardmäßiger Schutz aller Geräte im Heimnetzwerk
- Keine spezielle Hardware und keine Software, die installiert oder verwaltet werden muss
- Kontinuierlich aktualisierte Bedrohungsinformationen
- Schutz vor einer Vielzahl von Schwachstellen und Sicherheitsbedrohungen, einschließlich Phishing- und Malware-Kampagnen
- Live-Anzeige von Bedrohungsaktivitäten, die im Heimnetzwerk blockiert wurden
- Optionale persönliche Internetfilter, mit denen Eltern festlegen können, welche Inhalte zu Hause erlaubt sind und wann Websites zugänglich sind
- Pause-Funktion für den Internetzugriff, mit der Eltern die Internetnutzung kurzfristig unterbinden können
Vorteile für Anbieter:
- Einfache Schutzmaßnahmen für die Internetsicherheit von Familien als Wettbewerbsvorteil
- Sichtbarer Mehrwert für Abonnenten mit einfachen Diagrammen, die Familien zeigen, dass sie geschützt sind
- Vom Anbieter kontrolliertes Geschäftsmodell mit steigendem Umsatzpotenzial
- Hervorragendes Kundenerlebnis mit einem netzwerkbasierten Service, der mühelos zu bedienen ist
- Privates Verbraucherportal, das an der Anbietermarke und Markenidentität ausgerichtet werden kann
- APIs für die Entwicklung eines vollständig nutzerdefinierten, vom ISP definierten Verbraucherportals
- Funktionen und Bedrohungsinformationen für die speziellen Anforderungen des lokalen Marktes
- Unterstützung für konvergente Netzwerke über feste, mobile und WLAN-Netzwerke
- Flexible, anpassungsfähige und präzise Bedrohungsinformationen, die von Data-Science-Experten erstellt werden, um neue Bedrohungen schnell abzuwehren
Schutz für KMUs und Unternehmen
ISPs sind gut positioniert, um Unternehmen jeder Größe eine grundlegende Schutzschicht für den Internetzugriff zu bieten. Die netzwerkbasierten Akamai Secure Internet Access Services ergänzen die Internetzugangsservices umfassend und sind auf die operativen Stärken der Anbieter ausgerichtet. Anbieter können gehostete Services anbieten, die speziell für eine Vielzahl von Unternehmen entwickelt wurden, von Unternehmen ohne IT-Ressourcen und Sicherheitswissen bis hin zu komplexen Unternehmen mit fundierter Sicherheitsexpertise.
Akamai Secure Internet Access bietet nutzerfreundlichen Schutz auf Unternehmensebene. Jedes registrierte Gerät ist jederzeit abgedeckt, einschließlich der von Auftragnehmern und Gästen verwendeten Telefone und Computer sowie verbundene Smart-Geräte (IoT) wie POS-Terminals (Point of Sale), Kameras und mehr. Die Services werden kontinuierlich mit den neuesten Bedrohungsinformationen aktualisiert, die automatisch eine Vielzahl von Sicherheitsbedrohungen blockieren. Speziell entwickelte Portale für verschiedene Kenntnisstufen zeigen Bedrohungsaktivitäten an und ermöglichen die Konfiguration von Richtlinien zur zulässigen Nutzung (Acceptable Use Policies – AUPs) und anderen Richtlinien. Optionale integrierte Funktionssätze unterstützen erweiterte Funktionen wie eine gründlichere Trafficüberprüfung.
Vorteile für Abonnenten:
- Professioneller und nutzerfreundlicher Schutz vor Malware/Botnets und Phishing
- Abdeckung aller registrierten Geräte am Arbeitsplatz ohne Softwareinstallation
- Dauerhaft aktive Sicherheit mit ständig aktualisiertem Schutz
- Grafische Portale, die für verschiedene Kenntnisstufen konzipiert sind, zur individuellen Anzeige von Bedrohungs- und Netzwerkaktivitäten
- Möglichkeit zur Erfassung der Sicherheitsdaten von Portalen und Verknüpfung mit anderen Ressourcen
- Kategorien von Webinhalten zur Konfiguration von AUPs
- Zugriffsprofile für verschiedene Berechtigungen für Mitarbeiter, Gäste und IoT-Geräte
Vorteile für Anbieter:
- Einfache, effektive und wirtschaftliche Sicherheitsvorkehrungen für Unternehmensmärkte
- Regelmäßige monatliche Umsätze mit Anbieterkontrolle über Preisgestaltung und Geschäftsmodell
- Hervorragendes Kundenerlebnis für mehr Zufriedenheit und Kundenbindung
- Sichtbarer Mehrwert für Abonnenten mit Daten, die Unternehmen zeigen, dass sie geschützt sind
- Privates KMU-Portal, das an der Anbietermarke und Markenidentität ausgerichtet werden kann
- Funktionen und Bedrohungsinformationen für die speziellen Anforderungen des lokalen Marktes
- Optionale Unterstützung für konvergente Netzwerke über feste, mobile und WLAN-Netzwerke
- Geringerer Planungs- und Bereitstellungsaufwand dank Cloudlösung
- Überragende Bedrohungsinformationen, die von Data-Science-Experten mithilfe riesiger Datenströme erstellt werden
Schutz für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)
Über Mobilfunk vernetzte intelligente Geräte sind attraktive Ziele für Hacker, da sie sich standardmäßig außerhalb der konventionellen Unternehmensgrenzen befinden und wertvolle Daten beziehen und nutzen. Kompromittierte Geräte können zu kostspieligen Geschäftsunterbrechungen und Rufschädigungen führen. Daher ist die Sicherheit von IoT-Geräten und -Daten ein wichtiger Aspekt der Unternehmenssicherheit. SIM- und Konnektivitätsmanagement-Lösungen sind weit verbreitet, aber eine effektive Bereitstellung, Sicherheit und der fortlaufende Betrieb von IoT-Systemen erfordert noch mehr.
Die in Mobilfunknetze integrierte Technologie von Akamai versetzt MNOs in die Lage, markenspezifische Services mit hohem Funktionsumfang bereitzustellen, die ihre Konnektivitätsangebote ergänzen, indem sie die Sicherheit, Transparenz und Kontrolle von IoT-Systemen verbessern. Unternehmen können Geräte mit einem privaten Self-Service-APN verbinden, private Adressen verwenden und vollständige Kontrolle über das Routing erhalten, um private, mit dem Internet verbundene oder hybride Overlay-Netzwerke zu erstellen. Richtlinien ermöglichen Firewall-Funktionen, um die Konnektivität zu begrenzen, während Datennutzungskontrollen den Traffic verwalten, um Überschuss zu reduzieren.
Vorteile für Abonnenten:
- Beschleunigte Aktivierung von IoT-Projekten in jeder Größenordnung
- Konfiguration privater statischer IP-Adressen nach Bedarf
- Einfacher und sicherer Remotezugriff für IoT-Geräte
- Schutz von Geräten und Daten durch Beschränkung der Kommunikation auf die erforderlichen Ressourcen
- Kostenkontrollen mit Datenverwaltungsfunktionen
- Vollständige Transparenz über die Konnektivität von Geräten und Standorten sowie die Datennutzung
- APIs zur Integration und Automatisierung
Vorteile für Anbieter:
- Private IoT-Netzwerke nach Bedarf
- Zusätzliche Umsatzmöglichkeiten
- Wettbewerbsvorteil dank IoT-Konnektivitätsangeboten mit besserer Sicherheit, Transparenz und Kontrolle
- Optimierte Bereitstellung für Abonnenten über ein grafisches Self-Service-Portal
- Vereinfachte Serviceaktivierung durch eine einfache Netzwerkintegration, unterstützt durch erfahrene Engineering-Teams
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Services von Akamai sind in mobile und feste Netzwerke von Serviceanbietern integriert. Es kann sich um ein Private Label handeln, das Marken und Markenidentitäten von Netzwerkbetreibern vermittelt, um die Wertschöpfung zu verbessern, Wettbewerbsvorteile zu stärken und ein konsistentes Markenerlebnis zu gewährleisten.
Secure Internet Access Services werden durch Threat Intelligence von Akamai unterstützt, um sicherzustellen, dass Cybersicherheitsrisiken schnell erkannt und aufgehalten werden, bevor sie bei Endkunden für Gefährdungen sorgen.
Die Services sind mit den Funktionspaketen Essentials, Standard und Advanced verfügbar, sodass Anbieter ihre Reichweite vergrößern und unterschiedliche Markt-, Geschäfts- und technische Anforderungen erfüllen können.
Mit dem Funktionspaket Essentials können Anbieter schnell netzwerkweite Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Die Funktionspakete Standard und Advanced umfassen Personalisierungsfunktionen für Abonnenten und grafische Portale, die servicebezogene Informationen in leicht verständlichen Diagrammen und Tabellen darstellen.
Ressourcen
