Secure Internet Access Services für ISPs und MNOs

Schutz für Mobiltelefone

Die Transformation der Geschäftswelt und der Wechsel zu mobilen Arbeitsmodellen stellen Herausforderungen beim Schutz von Mobilgeräten außerhalb von Unternehmensfirewalls dar, während isolierte Lösungen den Verwaltungsaufwand erhöhen und zu inkonsistenten Sicherheitsrichtlinien führen.

Vertrauliche Geschäftsanwendungen werden häufig innerhalb von Unternehmensnetzwerken ausgeführt, was zu eingeschränktem Zugriff von Mobilgeräten außerhalb des Büros führt. Unternehmen müssen möglicherweise umständliche VPN-Lösungen implementieren, um den Zugriff zu ermöglichen.

Akamai Secure Internet Access Services für Mobilgeräte ermöglichen es Unternehmen, SIM-fähige Umgebungen zu schützen. Dabei handelt es sich um clientlose Lösungen, die direkt in Mobilfunknetze eingebettet sind, um Bedrohungen zu stoppen, bevor sie auf Geräte treffen. Der optionale private Zugriff ermöglicht es Geräten, eine sichere direkte Verbindung zu Unternehmensressourcen herzustellen.

Vorteile für Abonnenten:

Besserer Schutz von Mobilgeräten durch integrierte Netzwerksicherheit

Sicherer mobiler Zugriff auf Geschäftsanwendungen innerhalb von Unternehmensnetzwerken

Vollständige Transparenz über mobile Umgebungen mit Berichten zu Bedrohungen, Daten und Internetaktivitäten

Einfache Registrierung von Geräten mit einer clientlosen Lösung

Keine bösen Überraschungen bei der Abrechnung dank Datennutzungsverwaltung im In- und Ausland

Gesteigerte Mitarbeiterproduktivität durch die Erstellung individueller

Nutzungsrichtlinien auf Einzel- oder Gruppenebene

Compliance mit individuellen Inhalts- und Datennutzungsrichtlinien

Vorteile für Anbieter: