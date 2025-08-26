Protección de teléfonos móviles

La transformación empresarial y la adopción de modelos de trabajo que dan prioridad a la movilidad crean desafíos para proteger los dispositivos móviles fuera de los firewalls corporativos, al tiempo que las soluciones aisladas aumentan los gastos generales de gestión y generan políticas de seguridad incoherentes.

Las aplicaciones empresariales de naturaleza confidencial suelen ejecutarse dentro de las redes corporativas, lo que limita el acceso desde los dispositivos móviles fuera de la oficina. Puede que las organizaciones tengan que implementar soluciones de red privada virtual (VPN) complejas para facilitar el acceso.

Los servicios de Akamai Secure Internet Access para dispositivos móviles permiten a las empresas proteger los entornos con SIM. Se trata de soluciones sin cliente integradas directamente en redes móviles para detener las amenazas antes de que lleguen a los dispositivos. El acceso privado opcional permite a los dispositivos conectarse de forma segura directamente a los recursos de la empresa.

Ventajas para el suscriptor:

Refuerce las defensas móviles con seguridad de red integrada

Acceso móvil seguro a las aplicaciones empresariales dentro de las redes empresariales

Disfrute de visibilidad completa de los activos móviles con informes de amenazas, datos y actividad en Internet

Simplifique el registro de dispositivos con una solución sin cliente

Evite sorpresas en las facturas gestionando el uso de datos nacional y en el extranjero

Mejore la productividad de los empleados mediante la creación de grupos o experiencias individuales personalizadas

políticas de uso

Garantice el cumplimiento de las políticas de uso de datos móviles y contenido configurado por el cliente

Ventajas para el proveedor: