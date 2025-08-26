Los servicios están disponibles en la nube o se implementan en el entorno local (con licencia), lo que permite a los operadores elegir las soluciones que mejor se adapten a sus requisitos operativos y empresariales.
Protección contra amenazas específicas para cada conexión
Los servicios Secure Internet Access equipan a los ISP y MNO para que ofrezcan defensas web que protegen todos los dispositivos que los suscriptores utilizan para conectarse online. Los servicios de marca son fáciles de usar para los consumidores y las empresas, y ayudan a los proveedores a diferenciar las ofertas de acceso a Internet. Las opciones en la nube y la experiencia de integración de Akamai simplifican y agilizan la implantación.
Marque la diferencia en sus ofertas de acceso con servicios de seguridad de primera clase
Cómo funcionan los servicios de Secure Internet Access
Características
- Los servicios de marca se han diseñado específicamente para los mercados empresariales y de consumo generalistas
- Todos los tipos de dispositivos de los suscriptores se protegen automáticamente contra el phishing y el malware
- La inteligencia contra amenazas, que se actualiza continuamente y se basa en una visibilidad global sin precedentes, evita los ataques que cambian rápidamente
- Los filtros web permiten a las familias y las empresas personalizar su acceso a Internet
- Los portales de autoservicio permiten a los suscriptores supervisar y configurar su servicio en cualquier momento
- Las funciones de red privada para dispositivos móviles y el IoT proporcionan seguridad, visibilidad y control sobre el tráfico de los dispositivos
- Opciones de implementación en la nube para unos plazos de comercialización más rápidos
- Servicios implementables a través de un acceso fijo, móvil, inalámbrico fijo (FWA) y Wi-Fi
Los ISP y los MNO pueden proteger cada conexión en los mercados de consumos, pymes y empresas.
Protección de teléfonos móviles
La transformación empresarial y la adopción de modelos de trabajo que dan prioridad a la movilidad crean desafíos para proteger los dispositivos móviles fuera de los firewalls corporativos, al tiempo que las soluciones aisladas aumentan los gastos generales de gestión y generan políticas de seguridad incoherentes.
Las aplicaciones empresariales de naturaleza confidencial suelen ejecutarse dentro de las redes corporativas, lo que limita el acceso desde los dispositivos móviles fuera de la oficina. Puede que las organizaciones tengan que implementar soluciones de red privada virtual (VPN) complejas para facilitar el acceso.
Los servicios de Akamai Secure Internet Access para dispositivos móviles permiten a las empresas proteger los entornos con SIM. Se trata de soluciones sin cliente integradas directamente en redes móviles para detener las amenazas antes de que lleguen a los dispositivos. El acceso privado opcional permite a los dispositivos conectarse de forma segura directamente a los recursos de la empresa.
Ventajas para el suscriptor:
- Refuerce las defensas móviles con seguridad de red integrada
- Acceso móvil seguro a las aplicaciones empresariales dentro de las redes empresariales
- Disfrute de visibilidad completa de los activos móviles con informes de amenazas, datos y actividad en Internet
- Simplifique el registro de dispositivos con una solución sin cliente
- Evite sorpresas en las facturas gestionando el uso de datos nacional y en el extranjero
- Mejore la productividad de los empleados mediante la creación de grupos o experiencias individuales personalizadas
- políticas de uso
- Garantice el cumplimiento de las políticas de uso de datos móviles y contenido configurado por el cliente
Ventajas para el proveedor:
- Proteja los dispositivos con SIM inscritos en su red
- Añada valor a las soluciones de acceso existentes y marque la diferencia con respecto a la competencia
- Genere ingresos adicionales a través de nuevos servicios de seguridad de valor añadido
- Implemente y escale rápidamente los servicios sin una inversión significativa en hardware
- Profundice en las relaciones con los clientes evolucionado de un proveedor de conectividad a un partner de confianza
- Opción para transmitir e identificar la marca del proveedor, ofreciendo a los clientes una experiencia de marca coherente
Protección de las familias
A las familias les preocupa el impacto del uso excesivo de Internet y lo fácil que es para los niños acceder a contenido inapropiado. Los hogares son vulnerables a los ataques de malware y phishing, pero puede ocurrir que no tengan la experiencia en seguridad necesaria para protegerse.
Los servicios de Secure Internet Access para consumidores permiten a los proveedores ofrecer una solución de seguridad que protege todos los dispositivos del hogar frente a una amplia gama de amenazas de seguridad. Son fáciles de activar e incluyen una selección de opciones de control parental para ayudar a los padres a gestionar el tiempo frente a la pantalla de sus hijos.
Ventajas para el suscriptor:
- Las defensas de ciberseguridad, como las de las empresas, son fáciles de usar
- Todos los dispositivos y todos los usuarios de la red doméstica están protegidos de forma predeterminada
- No se requiere un hardware especial ni es necesario instalar ni mantener ningún software en ningún dispositivo
- La inteligencia sobre amenazas se actualiza continuamente
- Protéjase frente a una amplia gama de vulnerabilidades y amenazas de seguridad, incluidas las campañas de phishing y malware
- Cada familia puede ver en directo la actividad de amenazas que se ha bloqueado en su red doméstica
- Los filtros web de Internet personales opcionales permiten a los padres gestionar qué contenido se permite en su casa y cuándo se puede acceder a los sitios web
- Las funciones de pausa de Internet permiten a los padres desactivar temporalmente la navegación web
Ventajas para el proveedor:
- Las sencillas defensas de seguridad de Internet para las familias hacen destacar estos servicios
- Valor visible para los suscriptores mediante gráficos sencillos que muestran a las familias que están protegidas
- Modelo de negocio controlado por el proveedor con potencial de incremento de los ingresos
- Gran experiencia del cliente gracias a un servicio basado en red fácil de usar
- El portal de consumidores de marca propia puede adaptarse a la marca y la identidad del proveedor
- Las API permiten el desarrollo de un portal de consumidores definido por el ISP completamente personalizado
- El conjunto de funciones y la inteligencia sobre amenazas se pueden adaptar a los requisitos del mercado local
- Compatibilidad con redes convergentes en redes fijas, móviles y Wi-Fi
- La inteligencia sobre amenazas creada por expertos en la ciencia de datos es ágil, adaptable y precisa para frenar rápidamente las amenazas emergentes
Protección para pymes y empresas
Los ISP están bien posicionados para ofrecer una capa básica de protección web a empresas de todos los tamaños. Los servicios de Akamai Secure Internet Access basados en red complementan de forma robusta los servicios de acceso a Internet en favor de las fortalezas operativas de los proveedores. Los proveedores pueden ofrecer servicios alojados diseñados específicamente para una amplia gama de organizaciones, desde las que carecen de recursos de TI y conocimientos de seguridad, hasta empresas sofisticadas con una amplia experiencia en seguridad.
Akamai Secure Internet Access proporciona defensas de nivel empresarial fáciles de usar. Todos los dispositivos inscritos están siempre protegidos, incluidos los teléfonos y los ordenadores que utilizan los contratistas y los invitados, e incluso los dispositivos inteligentes conectados (IoT), como los terminales de punto de venta o las cámaras, entre muchos otros. Los servicios se actualizan continuamente con la inteligencia sobre amenazas más reciente que bloquea automáticamente una amplia gama de amenazas de seguridad. Los portales diseñados específicamente para diferentes niveles de habilidad muestran la actividad de amenazas y permiten la configuración de políticas de uso aceptable (PUA) y otras políticas. Los conjuntos de funciones integradas opcionales son compatibles con funciones avanzadas, como los niveles más profundos de inspección del tráfico.
Ventajas para el suscriptor:
- Protecciones empresariales contra el malware, los botnets y el phishing fáciles de usar
- Todos los dispositivos inscritos en el lugar de trabajo están protegidos sin necesidad de instalar ningún software
- Seguridad siempre activa con protecciones actualizadas constantemente
- Los portales gráficos, diseñados para diferentes niveles de habilidad, proporcionan una vista única de la actividad de amenazas y de la red
- Los datos de seguridad de los portales se pueden recopilar y conectar con otros recursos
- Las categorías de contenido web equipan a las empresas para configurar las PUA
- Los perfiles de acceso permiten diferentes privilegios para empleados, invitados y dispositivos del IoT
Ventajas para el proveedor:
- Defensas de seguridad sencillas, eficaces y económicas para los mercados empresariales
- Ingresos mensuales recurrentes con precios y modelo de negocio controlados por el proveedor
- La gran experiencia del cliente ayuda a aumentar la satisfacción y la permanencia
- Valor visible para los suscriptores con datos que muestran a las empresas que están protegidas
- El aspecto del portal de pyme de marca propia se puede adaptar a la marca y la identidad del proveedor
- El conjunto de funciones y la inteligencia sobre amenazas se pueden adaptar a los requisitos del mercado local
- Compatibilidad opcional con redes convergentes en redes fijas, móviles y Wi-Fi
- La solución en la nube reduce el esfuerzo de planificación e implementación
- Inteligencia sobre amenazas superior creada por expertos en la ciencia de datos que procesan flujos de datos masivos
Protección del Internet de las cosas (IoT)
Los dispositivos inteligentes con conexión a la red móvil son objetivos atractivos para los hackers, ya que están fuera de los límites organizativos convencionales por diseño, y obtienen y utilizan datos valiosos. Los dispositivos comprometidos pueden provocar costosas interrupciones en la actividad empresarial y daños a la reputación, por lo que la seguridad de los dispositivos y los datos del IoT es una consideración fundamental. Las soluciones SIM y de gestión de conectividad se utilizan de forma generalizada, pero lograr que la implementación, la seguridad y el funcionamiento de los sistemas de IoT sea eficaz de forma continuada requiere más.
La tecnología de Akamai integrada en las redes móviles permite a los operadores de redes móviles (MNO) ofrecer servicios personalizables con numerosas funciones que complementan sus ofertas de conectividad, mejorando la seguridad, la visibilidad y el control de los sistemas de IoT. Las organizaciones pueden conectar dispositivos a un APN privado de autoservicio, utilizar direcciones privadas y obtener un control completo del enrutamiento para crear redes superpuestas privadas, conectadas a Internet o híbridas. Las políticas permiten que las funciones del firewall limiten la conectividad. Los controles de uso de datos gestionan el tráfico para reducir los excesos de uso.
Ventajas para el suscriptor:
- Acelera la activación de proyectos de IoT en cualquier escala
- Permite la configuración de direcciones IP estáticas privadas bajo demanda
- Permite un acceso remoto sencillo y seguro a los dispositivos del IoT
- Protege los dispositivos y los datos limitando las comunicaciones a los recursos necesarios
- Admite controles de costes con funciones de gestión de datos
- Proporciona una visibilidad completa de la conectividad de dispositivos y sitios, así como del uso de datos
- Ofrece distintas API para la integración y la automatización
Ventajas para el proveedor:
- Activa redes de IoT privadas bajo demanda
- Crea oportunidades de ingresos incrementales
- Diferencia las ofertas de conectividad de IoT con una mayor seguridad, visibilidad y control
- Optimiza las implantaciones de los suscriptores a través de un portal gráfico de autoservicio
- Simplifica la activación del servicio con una integración de red sencilla respaldada por equipos de ingeniería experimentados
Preguntas frecuentes
Los servicios de Akamai están integrados en las redes fijas y móviles de los proveedores de servicios. Pueden ser de marca propia, transmitiendo la imagen de marca y las identidades de los operadores de red para reforzar la propuesta de valor de la red, fomentar la diferenciación frente a la competencia y mantener una experiencia de marca coherente.
Los servicios de Secure Internet Access están respaldados por la inteligencia sobre amenazas de Akamai, lo que garantiza que los riesgos de ciberseguridad se identifiquen rápidamente y se bloqueen para que no lleguen a los clientes y los pongan en peligro.
Los servicios están disponibles con los paquetes de funciones Essentials, Standard y Advanced, que permiten a los proveedores ampliar su alcance y satisfacer requisitos técnicos, empresariales y de mercado diversos.
El paquete de funciones Essentials permite a los proveedores implementar rápidamente protecciones de seguridad en toda la red. Los paquetes de funciones Standard y Advanced incluyen funciones de personalización de suscriptores y portales gráficos que muestran información relacionada con el servicio en gráficos y tablas fáciles de leer.
Recursos
