Serviços Secure Internet Access para ISPs e MNOs

Os serviços estão disponíveis na nuvem ou implantados no local (licenciados), permitindo que as operadoras escolham as soluções mais adequadas às suas necessidades operacionais e de negócios.
Proteção contra ameaças direcionadas em cada conexão
Os serviços de acesso seguro à Internet capacitam ISPs e operadoras móveis (MNOs) a oferecer defesas da Web que protegem todos os dispositivos usados pelos assinantes para se conectar online. Os serviços personalizáveis de marca são fáceis de usar para os consumidores e empresas e ajudam os provedores a diferenciar as ofertas de acesso à Internet. As opções de nuvem e a experiência de integração da Akamai simplificam e aceleram a implantação.
Diferencie as ofertas de acesso com serviços de segurança de classe mundial
Como funcionam os serviços Secure Internet Access
- Os serviços de marca são desenvolvidos especificamente para os mercados de consumo e de negócios
- Todos os tipos de dispositivos de assinante são automaticamente protegidos contra phishing e malware
- A inteligência contra ameaças continuamente atualizada com base na visibilidade global incomparável impede explorações em constante mudança
- Os filtros da Web permitem que famílias e empresas personalizem o acesso à Internet
- Os portais de autoatendimento permitem que os assinantes monitorem e configurem os serviços a qualquer momento
- Os recursos de rede privada para dispositivos móveis e Internet das coisas oferecem segurança, visibilidade e controle sobre o tráfego de dispositivos
- As opções de implantação na nuvem aceleram o tempo de lançamento no mercado
- Os serviços podem ser implementados por acesso fixo, celular, FWA (acesso fixo sem fio) e Wi-Fi
ISPs e MNOs podem proteger todas as conexões nos mercados de consumidores, pequenas e médias empresas e corporações.
Proteção de telefones celulares
A transformação dos negócios e a mudança para modelos de trabalho móveis criam desafios para a proteção de dispositivos móveis fora dos firewalls corporativos, enquanto as soluções isoladas aumentam a sobrecarga de gerenciamento e geram políticas de segurança inconsistentes.
Os aplicativos de negócios confidenciais são geralmente executados dentro de redes corporativas, resultando em acesso limitado a partir de dispositivos móveis fora do escritório. As organizações podem precisar implantar soluções de VPN complicadas para facilitar o acesso.
Os serviços Secure Internet Access da Akamai para dispositivos móveis possibilitam que as empresas protejam ambientes habilitados para SIM. Elas são soluções sem cliente incorporadas diretamente a redes celulares para impedir ameaças antes que elas cheguem aos dispositivos. O acesso privado opcional permite que os dispositivos se conectem diretamente aos recursos corporativos com segurança.
Vantagens para o assinante:
- Fortaleça as defesas móveis com segurança de rede incorporada
- Possibilite o acesso móvel seguro a aplicativos de negócios dentro de redes corporativas
- Obtenha visibilidade total do patrimônio móvel com relatórios de ameaças, dados e atividades na Internet
- Simplifique a inscrição de dispositivos com uma solução sem cliente
- Livre-se de faturas inesperadas gerenciando o uso de dados em casa e no exterior
- Melhore a produtividade dos funcionários com a criação de políticas personalizadas de uso individuais
- ou em grupo
- Assegure a conformidade com o conteúdo configurado pelo cliente e as políticas de uso de dados móveis
Vantagens para o provedor:
- Proteja os dispositivos habilitados para SIM inscritos em sua rede
- Agregue valor às soluções de acesso existentes e se diferencie dos concorrentes
- Gere receita adicional por meio de novos serviços de segurança de valor agregado
- Implante e escale rapidamente sem investimento significativo em hardware
- Aprofunde os relacionamentos com os clientes, evoluindo do provedor de conectividade para o parceiro confiável
- Opção para transmitir a marca do provedor e identificá-la, oferecendo aos clientes uma experiência de marca consistente
Proteção de famílias
As famílias estão preocupadas com o impacto do uso excessivo da Internet e com a facilidade que as crianças têm de acessar conteúdos inadequados. As famílias são vulneráveis a ataques de malware e phishing, mas podem não ter a experiência em segurança para se protegerem.
Os serviços Secure Internet Access para consumidores permitem que os provedores ofereçam uma solução de segurança que protege cada dispositivo doméstico contra uma ampla variedade de ameaças à segurança. Eles são simples de ativar e incluem uma seleção de opções de controle para pais para ajudá-los a gerenciar o tempo de tela dos filhos.
Vantagens para o assinante:
- As defesas de cibersegurança, exatamente como as que as empresas possuem, são fáceis de usar
- Todos os dispositivos e todas as pessoas na rede doméstica são protegidos por padrão
- Não há hardware especial e não há necessidade de instalar ou de manter nenhum software em nenhum dispositivo
- A inteligência de ameaças é atualizada continuamente
- Protege contra uma ampla variedade de vulnerabilidades e ameaças à segurança, incluindo campanhas de phishing e malware
- Cada família tem uma exibição ao vivo da atividade de ameaça que foi bloqueada em sua rede doméstica
- Os filtros pessoais da Internet, opcionais, permitem que os pais gerenciem qual conteúdo será permitido em sua casa e quando os websites estarão acessíveis
- Um recurso de pausa na Internet permite que os pais desativem temporariamente a navegação na Web
Vantagens para o provedor:
- Defesas simples de segurança na Internet para famílias ajudam a diferenciar os serviços
- Valor visível para assinantes com gráficos simples mostrando às famílias que elas estão protegidas
- Modelo de negócios controlado pelo provedor com potencial de receita incremental
- Excelente experiência do cliente com um serviço baseado em rede que é fácil de usar
- O portal do consumidor de marca própria pode ser alinhado com a marca e a identidade do provedor
- As APIs permitem o desenvolvimento de um portal do consumidor definido por ISP totalmente personalizado
- O conjunto de recursos e a inteligência contra ameaças podem ser adaptados aos requisitos do mercado local
- Suporte de rede convergente em redes fixas, móveis e Wi-Fi
- A inteligência contra ameaças criada por especialistas em ciência de dados é ágil, adaptável e precisa para impedir ameaças emergentes rapidamente
Proteção de PMEs e corporações
Os ISPs estão bem posicionados para oferecer uma camada básica de proteção da Web para empresas de todos os portes. Os serviços Secure Internet Access da Akamai baseados em rede complementam fortemente os serviços de acesso à Internet e levam em consideração os pontos fortes operacionais dos provedores. Os provedores podem oferecer serviços hospedados projetados especificamente para uma ampla variedade de organizações, desde aquelas que não possuem recursos de TI e conhecimento de segurança até empresas sofisticadas com profunda experiência em segurança.
O Akamai Secure Internet Access fornece defesas de nível empresarial que são fáceis de usar. Todos os dispositivos registrados estão sempre cobertos, incluindo telefones e computadores usados por prestadores de serviços e convidados, e até mesmo dispositivos conectados com inteligência de Internet das coisas, como terminais de ponto de venda, câmeras e muito mais. Os serviços são atualizados continuamente com a mais recente inteligência contra ameaças que bloqueia automaticamente uma ampla variedade de ameaças à segurança. Portais criados especificamente para diferentes níveis de habilidade exibem atividade de ameaça e permitem a configuração de AUPs (políticas de uso aceitável) e outras políticas. Os conjuntos de recursos integrados opcionais suportam recursos avançados, como níveis mais profundos de inspeção de tráfego.
Vantagens para o assinante:
- Proteções contra phishing e malware/botnet de nível empresarial que são fáceis de usar
- Todos os dispositivos inscritos em um local de trabalho são cobertos sem qualquer instalação de software
- Segurança sempre ativa com proteções constantemente atualizadas
- Portais gráficos, projetados para diferentes níveis de habilidade, fornecem uma visão exclusiva da atividade de ameaça e da rede
- Os dados de segurança dos portais podem ser coletados e conectados a outros recursos
- As categorias de conteúdo da Web capacitam as empresas a configurar AUPs
- Os perfis de acesso permitem privilégios diferentes para funcionários, convidados e dispositivos de IoT
Vantagens para o provedor:
- Defesas de segurança simples, eficazes e econômicas para os mercados de negócios
- Receita mensal recorrente com preços e modelo de negócios controlados pelo provedor
- Uma excelente experiência do cliente ajuda a impulsionar a satisfação e a retenção
- Valor visível para os assinantes, com dados que mostram às empresas que elas estão protegidas
- A aparência do portal SMB de marca privada pode ser alinhada à marca e à identidade do provedor
- O conjunto de recursos e a inteligência contra ameaças podem ser adaptados aos requisitos do mercado local
- Suporte à rede convergente opcional em redes fixas, móveis e Wi-Fi
- A solução em nuvem reduz o esforço de planejamento e de implantação
- Inteligência contra ameaças superior criada por especialistas em ciência de dados que processam grandes fluxos de dados
Proteção da Internet das coisas (IoT)
Os dispositivos inteligentes conectados por celular são alvos atraentes para hackers, pois estão fora dos limites organizacionais convencionais por design, e eles fornecem e usam dados valiosos. Os dispositivos comprometidos podem afetar os negócios economicamente e causar danos à reputação, então a segurança dos dispositivos e dados da IoT é uma consideração crítica. As soluções de gerenciamento de conectividade e SIM são amplamente utilizadas, mas a implantação, a segurança e a operação contínua de sistemas de IoT exigem mais.
A tecnologia da Akamai integrada em redes celulares posiciona as MNOs para oferecer serviços repletos de recursos e de marcas que complementam suas ofertas de conectividade, melhorando a segurança, a visibilidade e o controle dos sistemas de IoT. As organizações podem conectar dispositivos a uma APN privada de autoatendimento e usar endereços privados, obtendo controle total sobre o roteamento para criar redes de sobreposição privadas, conectadas à Internet ou híbridas. As políticas permitem que os recursos de firewall limitem a conectividade. Os controles de uso de dados gerenciam o tráfego para reduzir excedentes.
Vantagens para o assinante:
- Acelera a ativação de projetos de IoT em qualquer escala
- Permite a configuração de endereços IP estáticos privados sob demanda
- Permite acesso remoto simples e seguro a dispositivos de IoT
- Protege dispositivos e dados limitando as comunicações aos recursos necessários
- Suporta controles de custo com recursos de gerenciamento de dados
- Fornece visibilidade total da conectividade do dispositivo e do website e do uso de dados
- Oferece APIs para integração e automação
Vantagens para o provedor:
- Habilita redes de IoT privadas sob demanda
- Cria oportunidades de receita incremental
- Diferencia as ofertas de conectividade da Internet das coisas com melhor segurança, visibilidade e controle
- Simplifica as implantações de assinantes por meio de um portal gráfico por autoatendimento
- Simplifica a ativação de serviços com integração direta de rede, respaldada por equipes de engenharia experientes
Perguntas frequentes (FAQ)
Os serviços da Akamai são integrados dentro das redes móveis e fixas do provedor de serviços. Eles podem ser de marca própria, transmitindo marcas e identidades de operadoras de rede para reforçar a proposta de valor de rede, permitir diferenciação competitiva e manter uma experiência de marca consistente.
Os serviços Secure Internet Access são respaldados pela inteligência de ameaças da Akamai, o que garante que os riscos de cibersegurança sejam identificados rapidamente e impedidos de chegar aos clientes antes que ocorra comprometimento.
Os serviços estão disponíveis com os pacotes de recursos Essentials, Standard e Advanced, possibilitando que os provedores expandam seu alcance e atendam aos diversos requisitos técnicos, de negócios e de mercado.
O pacote de recursos Essentials permite que os provedores implantem rapidamente proteções de segurança em toda a rede. Os pacotes de recursos Standard e Advanced incluem recursos de personalização do assinante e portais gráficos que exibem informações relacionadas ao serviço em tabelas e gráficos fáceis de ler.
