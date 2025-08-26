Serviços Secure Internet Access para ISPs e MNOs

Proteção de telefones celulares

A transformação dos negócios e a mudança para modelos de trabalho móveis criam desafios para a proteção de dispositivos móveis fora dos firewalls corporativos, enquanto as soluções isoladas aumentam a sobrecarga de gerenciamento e geram políticas de segurança inconsistentes.

Os aplicativos de negócios confidenciais são geralmente executados dentro de redes corporativas, resultando em acesso limitado a partir de dispositivos móveis fora do escritório. As organizações podem precisar implantar soluções de VPN complicadas para facilitar o acesso.

Os serviços Secure Internet Access da Akamai para dispositivos móveis possibilitam que as empresas protejam ambientes habilitados para SIM. Elas são soluções sem cliente incorporadas diretamente a redes celulares para impedir ameaças antes que elas cheguem aos dispositivos. O acesso privado opcional permite que os dispositivos se conectem diretamente aos recursos corporativos com segurança.

Vantagens para o assinante:

Fortaleça as defesas móveis com segurança de rede incorporada

Possibilite o acesso móvel seguro a aplicativos de negócios dentro de redes corporativas

Obtenha visibilidade total do patrimônio móvel com relatórios de ameaças, dados e atividades na Internet

Simplifique a inscrição de dispositivos com uma solução sem cliente

Livre-se de faturas inesperadas gerenciando o uso de dados em casa e no exterior

Melhore a produtividade dos funcionários com a criação de políticas personalizadas de uso individuais

ou em grupo

Assegure a conformidade com o conteúdo configurado pelo cliente e as políticas de uso de dados móveis

Vantagens para o provedor: