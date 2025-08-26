Servizi Secure Internet Access per ISP e MNO

Protezione dei dispositivi IoT (Internet-of-Things)

I dispositivi intelligenti connessi tramite cellulare sono bersagli allettanti per gli hacker perché sono progettati al di fuori dei confini convenzionali delle organizzazioni e perché raccolgono e utilizzano dati importanti. Eventuali dispositivi violati possono causare costose interruzioni delle attività e danni alla reputazione delle aziende, pertanto la sicurezza di dati e dispositivi IoT è un aspetto fondamentale da considerare. Le soluzioni di gestione della connettività e SIM sono ampiamente utilizzate, ma non bastano per garantire un'efficace implementazione, la sicurezza e il funzionamento continuo dei sistemi IoT.

La tecnologia Akamai integrata nelle reti cellulari consente agli MNO di fornire servizi brandizzabili con tante funzionalità, che risultano complementari alle loro soluzioni di connettività e sono in grado di migliorare la sicurezza, la visibilità e il controllo dei sistemi IoT. Le organizzazioni possono connettere i dispositivi a una rete APN privata self-service e utilizzare indirizzi privati ​​per ottenere il controllo completo sul routing in modo da creare reti overlay private, connesse a Internet o ibride. Le policy consentono alle funzionalità del firewall di limitare la connettività. I controlli sull'utilizzo dei dati gestiscono il traffico per ridurre i costi di overage.

Vantaggi per gli abbonati

Velocizza l'attivazione di progetti IoT su qualsiasi scala

Consente di configurare indirizzi IP statici privati on-demand

Offre un accesso remoto semplice e sicuro ai dispositivi IoT

Protegge dispositivi e dati limitando le comunicazioni alle risorse necessarie

Supporta il controllo dei costi con funzionalità di gestione dei dati

Fornisce una visibilità completa sulla connettività di dispositivi e siti e sull'utilizzo dei dati

Offre le API per l'integrazione e l'automazione

Vantaggi per i provider