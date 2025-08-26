Servizi Secure Internet Access per ISP e MNO

I servizi sono disponibili nel cloud o distribuiti on-premise (con licenza), consentendo agli operatori di scegliere le soluzioni più adatte alle loro esigenze operative e aziendali.
Una protezione mirata dalle minacce per ogni connessione
I servizi Secure Internet Access consentono agli ISP e agli MNO di offrire sistemi di difesa web in grado di proteggere tutti i dispositivi utilizzati dagli abbonati per connettersi online. I servizi brandizzabili di Akamai sono semplici da utilizzare per consumatori e aziende e aiutano i provider a diversificare le loro soluzioni di accesso a Internet. Le opzioni cloud e l'integrazione di Akamai semplificano e velocizzano le operazioni di implementazione.
Diversificate le soluzioni di accesso con eccellenti servizi di sicurezza
Come funzionano i servizi Secure Internet Access
Funzioni
- I servizi brandizzabili sono creati appositamente per i tradizionali segmenti di mercato (consumer e aziende)
- Tutti i tipi di dispositivi degli abbonati sono automaticamente protetti da phishing e malware
- L'intelligence sulle minacce costantemente aggiornata e basata su un'impareggiabile visibilità globale è un efficace deterrente per gli exploit in rapida evoluzione
- I filtri web consentono a famiglie e aziende di personalizzare il loro accesso a Internet
- I portali self-service consentono agli abbonati di monitorare e configurare il loro servizio in qualsiasi momento
- Le funzioni della rete privata per dispositivi mobili e IoT offrono sicurezza, visibilità e controllo sul traffico dei dispositivi
- Opzioni di implementazione cloud per un rapido time-to-market
- Servizi implementabili tramite rete fissa, cellulare, FWA (Fixed Wireless Access) e Wi-Fi
Gli ISP e gli MNO possono proteggere ogni connessione nei mercati consumer, PMI e aziendali.
Protezione dei telefoni cellulari
La trasformazione aziendale e il passaggio a modelli di lavoro di tipo "mobile-first" rendono difficile proteggere i dispositivi mobili al di fuori dei firewall aziendali, mentre le soluzioni separate aumentano i costi di gestione e generano policy di sicurezza incoerenti.
Le applicazioni aziendali sensibili vengono spesso eseguite all'interno delle reti aziendali, limitando l'accesso eseguito dai dispositivi mobili al di fuori dell'ufficio. Pertanto, per le organizzazioni potrebbe risultare necessario implementare complesse soluzioni VPN per facilitare l'accesso.
I servizi Akamai Secure Internet Access per dispositivi mobili consentono alle aziende di proteggere gli ambienti basati sulla tecnologia SIM. Si tratta di soluzioni senza client integrate direttamente nelle reti cellulari per bloccare le minacce prima che raggiungano i dispositivi. L'accesso privato opzionale consente ai dispositivi di connettersi in modo sicuro direttamente alle risorse aziendali.
Vantaggi per gli abbonati
- Rafforzamento dei sistemi di difesa dei dispositivi mobili con una sicurezza di rete integrata
- Protezione dell'accesso mobile alle applicazioni all'interno delle reti aziendali
- Piena visibilità delle risorse mobili con rapporti su minacce, dati e attività in Internet
- Semplificazione della registrazione dei dispositivi con una soluzione senza client
- Eliminazione delle costose bollette con la gestione dell'utilizzo dei dati sia a livello nazionale che internazionale
- Miglioramento della produttività dei dipendenti tramite la creazione di
- policy di utilizzo personalizzate a livello individuale o di gruppo
- Conformità garantita ai contenuti configurati dal cliente e alle policy di utilizzo dei dati mobili
Vantaggi per i provider
- Protezione dei dispositivi basati sulla tecnologia SIM che vengono registrati sulla rete
- Miglioramento delle soluzioni di accesso esistenti per differenziarsi dalla concorrenza
- Generazione di ulteriori ricavi con i nuovi servizi per la sicurezza a valore aggiunto
- Accelerazione delle operazioni di distribuzione e scalabilità senza significativi investimenti in termini di hardware
- Approfondimento delle relazioni con i clienti mediante il passaggio da provider di servizi di connettività a partner fidati
- Possibilità di trasmettere il brand e l'identità del provider, offrendo ai clienti un'experience coerente del brand
Protezione delle famiglie
Le famiglie sono preoccupate per l'impatto di un utilizzo eccessivo di Internet e per quanto sia facile per i bambini accedere a contenuti inappropriati. I nuclei familiari sono vulnerabili agli attacchi malware e di phishing, ma potrebbero non disporre delle competenze di sicurezza necessarie per proteggersi.
I servizi Secure Internet Access per la fascia consumer consentono ai provider di offrire una soluzione in grado di proteggere ogni dispositivo domestico da un'ampia gamma di minacce alla sicurezza. Questi servizi sono semplici da attivare e includono una selezione di opzioni di controllo parentale per supportare i genitori nella gestione del tempo trascorso davanti allo schermo dei propri figli.
Vantaggi per gli abbonati
- Sistemi di difesa della cybersecurity, come quelli delle aziende, semplici da usare
- Tutti i dispositivi e gli utenti presenti sulla rete domestica sono automaticamente protetti
- Non occorrono hardware speciali e non c'è la necessità di installare o mantenere alcun software sui dispositivi
- L'intelligence sulle minacce viene aggiornata costantemente
- Protezione da una gamma di vulnerabilità e minacce alla sicurezza, incluse campagne di phishing e malware
- Ogni famiglia ottiene una visualizzazione in tempo reale dell'attività delle minacce bloccate sulla propria rete domestica
- I filtri web Internet personali opzionali consentono ai genitori di gestire i contenuti consentiti a casa propria e l'accesso ai siti web
- La funzione "Pause Internet" (Sospendi Internet) consente ai genitori di disattivare temporaneamente la navigazione web
Vantaggi per i provider
- Semplici sistemi di sicurezza su Internet per le famiglie aiutano a differenziare i servizi
- Valore tangibile per gli abbonati, con grafici semplici, che mostrano alle famiglie che sono protette
- Modello aziendale controllato dal provider con potenziale di ricavo incrementale
- Ottime customer experience con un servizio basato su rete semplice da usare
- Il portale del proprio marchio per i clienti può essere allineato al brand e all'identità del provider
- Le API permettono lo sviluppo di un portale per i clienti completamente personalizzato e definito da ISP
- Le funzioni e l'intelligence sulle minacce possono essere personalizzate in base ai requisiti del mercato locale
- Supporto di rete convergente nell'ambito dei servizi fissi, mobili e Wi-Fi
- L'intelligence sulle minacce creata da esperti del data science è agile, adattiva e accurata per contrastare rapidamente le minacce emergenti
Protezione di PMI e aziende
Gli ISP sono ben posizionati per offrire un livello fondamentale di protezione web alle aziende di tutte le dimensioni. I servizi Akamai Secure Internet Access basati sulla rete rappresentano il complemento ideale dei servizi di accesso a Internet e sono orientati verso i punti di forza operativi dei provider. I provider possono offrire servizi in hosting progettati specificamente per un'ampia gamma di organizzazioni, da quelle che non dispongono di risorse IT e conoscenze in materia di sicurezza, alle aziende più avanzate con approfondite competenze in materia di sicurezza.
Akamai Secure Internet Access fornisce sistemi di difese di livello aziendale facili da utilizzare. Tutti i dispositivi registrati sono sempre protetti, compresi i telefoni e i computer utilizzati da collaboratori e ospiti, e persino i dispositivi intelligenti connessi (IoT), come terminali PoS (Point-of-Sale), videocamere e molti altri. I servizi vengono aggiornati continuamente con le più recenti informazioni sulle minacce che bloccano automaticamente un'ampia gamma di minacce alla sicurezza. Portali appositamente realizzati per diversi livelli di competenze visualizzano le attività delle minacce e consentono di configurare policy di utilizzo (AUP) e altri tipi di policy. I set di funzioni integrate opzionali supportano funzionalità avanzate come livelli più approfonditi di ispezione del traffico.
Vantaggi per gli abbonati
- Sistemi di protezione da malware/botnet e phishing di livello aziendale di facile utilizzo
- Ogni dispositivo registrato in un posto di lavoro viene protetto senza richiedere l'installazione di software
- Sicurezza always-on con sistemi di protezione aggiornati costantemente
- I portali grafici, progettati per diversi livelli di competenze, forniscono una visione unica delle attività di reti e minacce
- I dati sulla sicurezza dei portali possono essere raccolti e collegati ad altre risorse
- Le categorie di contenuti web consentono alle aziende di configurare le AUP
- I profili di accesso offrono privilegi diversi per dipendenti, ospiti e dispositivi IoT
Vantaggi per i provider
- Sistemi di sicurezza semplici, efficaci ed economici per i mercati aziendali
- Entrate ricorrenti mensili con prezzi e modello aziendali controllati dal provider
- Eccellenti customer experience per migliorare la fidelizzazione e la soddisfazione della clientela
- Valore tangibile per gli abbonati, con dati che mostrano alle aziende che sono protette
- Il portale del proprio marchio per le PMI può essere allineato al brand e all'identità del provider
- Le funzioni e l'intelligence sulle minacce possono essere personalizzate in base ai requisiti del mercato locale
- Supporto di rete convergente opzionale nell'ambito dei servizi fissi, mobili e Wi-Fi
- La soluzione cloud semplifica le operazioni di pianificazione e implementazione
- Intelligence sulle minacce di livello superiore, creata da esperti del data science che elaborano enormi flussi di dati
Protezione dei dispositivi IoT (Internet-of-Things)
I dispositivi intelligenti connessi tramite cellulare sono bersagli allettanti per gli hacker perché sono progettati al di fuori dei confini convenzionali delle organizzazioni e perché raccolgono e utilizzano dati importanti. Eventuali dispositivi violati possono causare costose interruzioni delle attività e danni alla reputazione delle aziende, pertanto la sicurezza di dati e dispositivi IoT è un aspetto fondamentale da considerare. Le soluzioni di gestione della connettività e SIM sono ampiamente utilizzate, ma non bastano per garantire un'efficace implementazione, la sicurezza e il funzionamento continuo dei sistemi IoT.
La tecnologia Akamai integrata nelle reti cellulari consente agli MNO di fornire servizi brandizzabili con tante funzionalità, che risultano complementari alle loro soluzioni di connettività e sono in grado di migliorare la sicurezza, la visibilità e il controllo dei sistemi IoT. Le organizzazioni possono connettere i dispositivi a una rete APN privata self-service e utilizzare indirizzi privati per ottenere il controllo completo sul routing in modo da creare reti overlay private, connesse a Internet o ibride. Le policy consentono alle funzionalità del firewall di limitare la connettività. I controlli sull'utilizzo dei dati gestiscono il traffico per ridurre i costi di overage.
Vantaggi per gli abbonati
- Velocizza l'attivazione di progetti IoT su qualsiasi scala
- Consente di configurare indirizzi IP statici privati on-demand
- Offre un accesso remoto semplice e sicuro ai dispositivi IoT
- Protegge dispositivi e dati limitando le comunicazioni alle risorse necessarie
- Supporta il controllo dei costi con funzionalità di gestione dei dati
- Fornisce una visibilità completa sulla connettività di dispositivi e siti e sull'utilizzo dei dati
- Offre le API per l'integrazione e l'automazione
Vantaggi per i provider
- Offre reti IoT private on-demand
- Crea flussi di entrate incrementali
- Differenzia le soluzioni di connettività IoT con un maggior livello di sicurezza, visibilità e controllo
- Ottimizza le implementazioni degli abbonati tramite un portale grafico self-service
- Semplifica l'attivazione del servizio con una semplice integrazione di rete, supportata da team di tecnici esperti
Domande frequenti (FAQ)
I servizi di Akamai sono integrati nelle reti fisse e mobili dei provider di servizi, possono avere un proprio marchio, trasmettendo l'idea del brand e le identità degli operatori di rete per rafforzare la proposta di valore della rete, favorire la differenziazione competitiva e mantenere un'experience coerente del brand.
I servizi Secure Internet Access sono supportati dall'intelligence sulle minacce di Akamai, che garantisce ai rischi per la cybersecurity di venire identificati rapidamente e di evitare di raggiungere i clienti prima che possa verificarsi una violazione.
I servizi sono disponibili con i pacchetti di funzioni Essentials, Standard e Advanced, che consentono ai provider di espandere la propria portata e soddisfare diversi requisiti tecnici, aziendali e di mercato.
Il pacchetto di funzioni Essentials consente ai provider di implementare rapidamente protezioni di sicurezza a livello di rete. I pacchetti di funzioni Standard e Avanzate includono funzionalità di personalizzazione degli abbonati e portali grafici che visualizzano le informazioni relative ai servizi in grafici e tabelle di facile lettura.
Risorse
