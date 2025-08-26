ISP および MNO 向け Secure Internet Access サービス

本サービスは、クラウドでの利用も、オンプレミス（ライセンス型）での展開も可能であり、事業者は運用やビジネスの要件に最適なソリューションを選択できます。
すべての接続において標的型脅威から保護
Secure Internet Access サービスは、ISP と MNO に Web 防御を提供し、加入者がオンライン接続に使用するすべてのデバイスを保護します。ブランド化可能なサービスは、消費者や企業にとって使いやすく、プロバイダーがインターネット・アクセス・サービスを差別化するのに役立ちます。クラウドオプションと Akamai を統合した体験により、導入がシンプル化され、迅速化されます。
世界トップクラスのセキュリティサービスでアクセスサービスを差別化する
Secure Internet Access サービスの仕組み
特長
- ブランド化可能なサービスは、メインストリームである消費者市場とビジネス市場向けに構築されています
- すべてのタイプの加入者デバイスは、フィッシングやマルウェアから自動的に保護されます
- 比類のないグローバルな可視性に基づいて継続的に更新された脅威インテリジェンスにより、急速に変化する攻撃を阻止します
- Web フィルターを使用すると、家族や企業はインターネットアクセスをパーソナライズできます
- 加入者は、セルフサービスポータルからいつでもサービスを監視および設定できます
- モバイルおよび IoT 向けのプライベートネットワーク機能は、デバイスのトラフィックのセキュリティ、可視性、制御を実現します
- クラウド展開オプションにより、市場投入までの時間が迅速化します
- サービスは、固定回線、セルラーネットワーク、固定無線アクセス（FWA）、Wi-Fi に展開可能です
ISP と MNO は、消費者、SMB、企業の市場全体ですべての接続を保護できます。
携帯電話の保護
ビジネス変革とモバイルファーストの業務モデルへの移行により、企業のファイアウォールの外でもモバイルデバイスを保護するという課題が発生しています。一方で、サイロ化されたソリューションによって管理オーバーヘッドが増加し、一貫性のないセキュリティポリシーが生成されています。
機密性の高いビジネスアプリケーションは社内ネットワークで実行されることが多く、その結果、オフィス外のモバイルデバイスからのアクセスは制限されます。アクセスを容易にするために、組織は煩雑な VPN ソリューションの展開が必要になるかもしれません。
モバイルデバイス向けの Akamai Secure Internet Access サービスを使用すると、企業は SIM 対応環境を保護できます。これはセルラーネットワークに直接組み込まれたクライアントレスソリューションで、脅威がデバイスに到達する前に脅威を阻止します。オプションで提供されるプライベートアクセスでは、セキュリティを確保した状態でデバイスを企業のリソースに直接接続することが可能です。
加入者にとってのメリット：
- 組み込み型のネットワークセキュリティにより、モバイル防御を強化
- 企業ネットワーク内のビジネスアプリケーションに対するモバイルアクセスのセキュリティを確保
- 脅威、データ、インターネットアクティビティに関するレポートに基づき、モバイル資産を完全に可視化
- クライアントレスソリューションにより、デバイスの登録をシンプル化
- 国内外でデータ使用を管理することで、予測できない費用の発生を防止
- グループまたは個人の
- 使用ポリシーをカスタマイズして、従業員の生産性を向上
- 顧客が設定したコンテンツおよびモバイルデータの使用ポリシーに対するコンプライアンスを確保
プロバイダーにとってのメリット：
- ネットワークに登録された SIM 対応デバイスを保護
- 既存のアクセスソリューションに付加価値をもたらし、競合他社との差別化を実現
- 新たな付加価値セキュリティサービスにより、さらなる収益を創出
- ハードウェアに多額の投資をすることなく展開とスケーリングを迅速に実行
- 接続プロバイダーから信頼できるパートナーへと進化することで、顧客との関係を強化
- プロバイダーのブランドとアイデンティティを伝達し、一貫したブランド体験を顧客に提供することが可能
家庭の保護
家庭では、過剰なインターネット使用の影響と、子供が不適切なコンテンツに簡単にアクセスできる点が懸念されています。家庭はマルウェアやフィッシング攻撃に対して脆弱ですが、自分たちを守るために必要なセキュリティの専門知識を持っていない場合もあります。
消費者向けの Secure Internet Access サービスにより、プロバイダーはセキュリティソリューションを提供し、家庭内のすべてのデバイスをさまざまなセキュリティ上の脅威から保護できるようになります。アクティベートは簡単で、子供のスクリーンタイムを管理したい保護者にとって便利なペアレンタルコントロールのオプションも一式用意されています。
加入者にとってのメリット：
- 企業と同様に、サイバーセキュリティ防御を簡単に使用可能
- ホームネットワーク上のすべてのデバイスとすべてのユーザーをデフォルトで保護
- 特別なハードウェアを用意する必要はなく、デバイスへのソフトウェアのインストールやメンテナンスも不要
- 脅威インテリジェンスの継続的な更新
- フィッシングやマルウェアキャンペーンなど、さまざまな脆弱性やセキュリティ上の脅威を防止
- 各家庭で、ホームネットワークでブロックされている脅威アクティビティのライブ表示が可能
- 保護者は、オプションのパーソナルインターネット Web フィルターを使用して、自宅でどのようなコンテンツを視聴し、どの時間帯に Web サイトにアクセスできるか管理することが可能
- 保護者が一時的に Web 操作をオフにできる、インターネットの一時停止機能を提供
プロバイダーにとってのメリット：
- 家庭向けのシンプルなインターネットセキュリティ防御は、サービスの差別化に貢献
- 保護されている家庭を表示するシンプルなグラフにより、加入者に明確な価値を提供
- プロバイダーが管理するビジネスモデルと収益増加の可能性
- 使いやすいネットワークベースのサービスで優れた顧客体験を実現
- プライベートラベル化されたコンシューマーポータルは、プロバイダーのブランドとアイデンティティに対応可能
- API により、完全にカスタム化された ISP 定義コンシューマーポータルの開発が実現
- 機能セットと脅威インテリジェンスは、地域の市場要件に合わせてカスタマイズ可能
- 固定回線、モバイル回線、Wi-Fi 全体にわたって統合されたネットワークサポート
- データサイエンスの専門家が作成した脅威インテリジェンスは、アジャイルで適応性と精度に優れており、新たな脅威を迅速に防止
SMB とエンタープライズの保護
ISP は、あらゆる規模の企業に Web 保護の基本的なレイヤーを提供する上で有利な立場にあります。ネットワークベースの Akamai Secure Internet Access サービスは、インターネット・アクセス・サービスを強力に補完し、プロバイダーの業務上の強みを重視しています。プロバイダーは、幅広い組織向けに特別に設計されたホスティングサービスを提供して、IT リソースやセキュリティに関する知識を持たない組織から、セキュリティに詳しい先進的な企業まで対応することが可能です。
Akamai Secure Internet Access は、使いやすいエンタープライズレベルの防御を提供します。業務委託先やゲストが使用する電話、コンピューター、さらには POS 端末やカメラなどのスマート接続デバイス（IoT）を含む、すべての登録デバイスが常に対象となります。サービスは、幅広いセキュリティ脅威を自動的にブロックする最新の脅威インテリジェンスによって継続的に更新されます。さまざまなスキルレベルに対応する専門ポータルには脅威アクティビティが表示され、利用規定（AUP）やその他ポリシーの設定が可能です。統合されているオプションの機能セットは、より深いレベルのトラフィック検査などの高度な機能をサポートします。
加入者にとってのメリット：
- 使いやすいエンタープライズレベルのマルウェア／ボットネットおよびフィッシング防御
- 職場に登録されたデバイスはすべてカバーされ、ソフトウェアのインストールは不要
- 継続的に更新される保護機能を備えた Always-on のセキュリティ
- さまざまなスキルレベルに合わせて設計されたグラフィカルポータルにより、脅威とネットワークアクティビティを独自のスタイルで表示
- ポータルからセキュリティデータを収集し、他のリソースと連携させることが可能
- 企業は Web コンテンツカテゴリーに基づき AUP を設定可能
- アクセスプロファイルの使用により、従業員、ゲスト、IoT デバイスへのさまざまな権限付与を実現
プロバイダーにとってのメリット：
- ビジネス市場向けのシンプルで効果的、かつ経済的なセキュリティ防御
- プロバイダーが管理する価格設定とビジネスモデルによってもたらされる月次経常収益
- 優れた顧客体験により、満足度と顧客維持率が向上
- 保護されている企業を表示するデータにより、加入者に明確な価値を提供
- プライベートラベル化された SMB ポータルは、プロバイダーのブランドとアイデンティティに対応可能
- 機能セットと脅威インテリジェンスは、地域の市場要件に合わせてカスタマイズ可能
- 固定回線、モバイル回線、Wi-Fi 全体にわたって統合されたオプションのネットワークサポート
- クラウドソリューションが計画と展開時の負担を軽減
- 膨大なデータストリームを処理するデータサイエンスの専門家が作成した優れた脅威インテリジェンス
モノのインターネット（IoT）の保護
セルラー接続のスマートデバイスは、従来からある組織の境界の外側で使用される設計であり、貴重なデータを取り込んで使用しているため、ハッカーにとって格好の標的となっています。デバイスが侵害されると、ビジネスが中断して大きなコストが発生したり、評判が低下したりする可能性があります。そのため、IoT デバイスとデータのセキュリティは考慮すべき重要な問題です。SIM および接続の管理ソリューションは広く使用されていますが、効果的な導入、セキュリティ、そして IoT システムの継続的な運用には、それ以上のものが求められます。
セルラーネットワークに統合された Akamai のテクノロジーを使用する MNO は、IoT システムのセキュリティ、可視性、制御の向上により、接続サービスを補完する機能豊富でブランド化可能なサービスを提供できます。組織は、デバイスをセルフサービスのプライベート APN に接続し、プライベートアドレスを使用し、ルーティングを完全に制御することが可能となり、プライベート、インターネット接続、またはハイブリッドのオーバーレイネットワークを構築できます。ポリシーにより、ファイアウォール機能で接続を制限することも可能です。データ使用の制御機能では、トラフィックを管理して超過を削減します。
加入者にとってのメリット：
- IoT プロジェクトのアクティベーションを大規模に高速化
- 静的なプライベート IP アドレスをオンデマンドで設定可能
- IoT デバイスへのシンプルで安全なリモートアクセスを実現
- 通信を必要なリソースに限定してデバイスとデータを保護
- データ管理機能でコスト管理をサポート
- デバイスとサイト接続、データ使用量を完全に可視化
- 統合と自動化のための API を提供
プロバイダーにとってのメリット：
- プライベート IoT ネットワークをオンデマンドで実現
- 収益機会の増加
- セキュリティ、可視性、制御の向上により IoT 接続サービスを差別化
- グラフィカルなセルフサービスポータルを通じて加入者の導入を合理化
- 経験豊富なエンジニアリングチームがサポートする明快なネットワーク統合により、サービスのシンプルなアクティベーションを実現
よくある質問（FAQ）
Akamai のサービスは、サービスプロバイダーのモバイルネットワークと固定ネットワークに統合されています。こうしたネットワークをプライベートラベル化し、事業者のブランドとアイデンティティを伝達することで、ネットワークの価値提案の強化、競争力の差別化、一貫したブランド体験の維持が実現します。
Secure Internet Access サービスは Akamai の脅威インテリジェンスによってサポートされているため、サイバーセキュリティのリスクを迅速に特定し、セキュリティ侵害が発生する前に顧客への到達を防ぐことが可能です。
本サービスでは Essentials、Standard、Advanced の機能パックを利用可能であり、プロバイダーはこうしたパックを通じてサービス提供範囲を拡大し、市場、ビジネス、技術上の多様な要件を満たすことができます。
Essentials 機能パックを使用すると、プロバイダーはネットワーク全体のセキュリティ保護を迅速に展開できます。Standard と Advanced の機能パックには、加入者のパーソナライズ機能や、サービス関連の情報を読みやすいグラフや表にして表示するグラフィカルポータルが含まれます。
リソース
質問はございますか？
問題解決こそが私たちの使命です。次のステップなど、不明な点がありましたらお問い合わせください。担当者がすぐに対応いたします。
