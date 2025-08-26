ISP および MNO 向け Secure Internet Access サービス

携帯電話の保護

ビジネス変革とモバイルファーストの業務モデルへの移行により、企業のファイアウォールの外でもモバイルデバイスを保護するという課題が発生しています。一方で、サイロ化されたソリューションによって管理オーバーヘッドが増加し、一貫性のないセキュリティポリシーが生成されています。

機密性の高いビジネスアプリケーションは社内ネットワークで実行されることが多く、その結果、オフィス外のモバイルデバイスからのアクセスは制限されます。アクセスを容易にするために、組織は煩雑な VPN ソリューションの展開が必要になるかもしれません。

モバイルデバイス向けの Akamai Secure Internet Access サービスを使用すると、企業は SIM 対応環境を保護できます。これはセルラーネットワークに直接組み込まれたクライアントレスソリューションで、脅威がデバイスに到達する前に脅威を阻止します。オプションで提供されるプライベートアクセスでは、セキュリティを確保した状態でデバイスを企業のリソースに直接接続することが可能です。

加入者にとってのメリット：

組み込み型のネットワークセキュリティにより、モバイル防御を強化

企業ネットワーク内のビジネスアプリケーションに対するモバイルアクセスのセキュリティを確保

脅威、データ、インターネットアクティビティに関するレポートに基づき、モバイル資産を完全に可視化

クライアントレスソリューションにより、デバイスの登録をシンプル化

国内外でデータ使用を管理することで、予測できない費用の発生を防止

グループまたは個人の

使用ポリシーをカスタマイズして、従業員の生産性を向上

顧客が設定したコンテンツおよびモバイルデータの使用ポリシーに対するコンプライアンスを確保

プロバイダーにとってのメリット：