Clal은 다른 회사의 트래픽 관리자, 보안 정보 및 이벤트 관리 솔루션, 웹 애플리케이션 방화벽으로 웹사이트를 보호했습니다. 하지만 이러한 보안 조치는 중요하고 광범위한 API 인벤토리를 보호하기에는 역부족이었습니다.

Clal의 생태계는 고객에게 추가 비용을 부담시키지 않는 웹 서비스인 Clal Express와 같은 혁신을 뒷받침하며, 이 서비스는 기업 전체에 API가 확산됨에 따라 관리 및 보안 조치가 필요했습니다.

코로나19 사태가 발생했을 때 Clal은 기존에 구축을 시작한 API 생태계를 중앙 집중화하기 위해 API 게이트웨이 솔루션을 배포했습니다. Clal의 CTO인 하임 잉거(Haim Inger)는 "당시 웹사이트를 통해 노출된 600개 이상의 API와 기업 전체의 수천 개에 달하는 API에 대한 명확한 가시성이 부족하다는 것을 깨달았습니다."라고 설명합니다.

API 게이트웨이는 API 환경에 대한 부분적인 인사이트를 제공하지만 보안 솔루션은 아닙니다. 실제로 API 게이트웨이를 사용하는 기업은 이를 보호해야 합니다. 잉거는 "API 게이트웨이 보안을 위한 솔루션을 찾기 시작하면서 현재 Clal이 처한 상황과 API 보안을 통해 도달하고자 하는 목표 사이에 간극이 있음을 발견했습니다."라고 설명합니다.