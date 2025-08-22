A Clal costumava proteger seus sites com o gerenciador de tráfego, a solução de gerenciamento de eventos e informações de segurança e o firewall de apps da Web de outra empresa. Mas essas medidas de segurança ficaram aquém com relação ao inventário de APIs vital e de longo alcance da empresa.

O ecossistema da Clal potencializa inovações como o Clal Express, um serviço da Web que permite que os clientes evitem custos elevados, um serviço que a empresa queria gerenciar e proteger à medida que as APIs proliferaram em toda a organização.

Quando a COVID-19 chegou, a Clal implantou uma solução de gateway de APIs para centralizar o ecossistema de APIs que tinha começado a construir. "Foi quando percebi que não tínhamos uma visão clara das mais de 600 APIs expostas por meio de nossos sites, e milhares por toda a empresa", explica Haim Inger, CTO da Clal.

Embora o gateway de APIs forneça insights parciais sobre o ambiente de APIs, ele não é uma solução de segurança. Na verdade, as empresas que usam um gateway de APIs devem protegê-lo. "À medida que começamos a procurar soluções para proteger nosso gateway de APIs, vi a lacuna entre onde estávamos e onde queríamos estar com a segurança de APIs," continua Inger.