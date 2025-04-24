Clal 曾经使用另一家公司的流量管理器、安全信息和事件管理解决方案以及 Web 应用程序防火墙来保护其网站。但这些安全措施存在短板，即不能很好地监控和保护该公司至关重要且影响深远的 API 清单。

Clal 的生态系统为 Clal Express 网络服务等各种创新型服务提供支持，Clal Express 可以避免客户自付费用。随着整个企业内 API 数量的激增，该公司希望加强对这项服务的管理和保护。

新冠疫情爆发时，Clal 部署了 API 网关 解决方案来集中管理他们打造的 API 生态系统。Clal 首席技术官 Haim Inger 解释道：“那时我才意识到，对于通过我们网站公开的 600 多个 API 和整个企业范围内的数千个 API，我们缺乏清晰的了解。”

尽管 API 网关使我们能够对 API 环境有一个大致的了解，但它并非安全解决方案。事实上，使用 API 网关的公司必须确保其安全。Inger 继续说道：“在我们开始寻找保护 API 网关的解决方案时，我通过 API 安全性看到了我们的现状与想要达到的目标之间的差距。”