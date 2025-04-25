Clal は他社のトラフィックマネージャー、セキュリティ情報およびイベント管理ソリューション、Web アプリケーションファイアウォールを使用して Web サイトのセキュリティを確保していました。しかし、同社の API インベントリは重要かつ広範であったため、そのようなセキュリティ対策は不十分でした。

Clal のエコシステムは、Clal Express のような革新的なサービスを支えています。Clal Express は、顧客が自己負担費用を削減できるようにする Web サービスです。同社は組織全体で API が大幅に増加したことを受けて、このサービスを管理し、セキュリティを確保したいと考えていました。

新型コロナウイルスが拡大した際、Clal は API ゲートウェイ ソリューションを展開し、すでに構築を開始していた API エコシステムを一元化しました。Clal の CTO である Haim Inger 氏は次のように述べています。「弊社の Web サイトでは 600 以上の API、エンタープライズ全体では数千もの API が公開されており、それらを明確に把握できていないことに気づきました」

API ゲートウェイは API 環境に関する部分的な知見をもたらしますが、セキュリティソリューションではありません。実際、API ゲートウェイを使用している企業は、そのセキュリティを確保する必要があります。「API ゲートウェイのセキュリティを確保するためのソリューションを探し始めたところ、当時の弊社の状況と API Securityを利用して実現したい姿との間にギャップがあることがわかりました」と Inger 氏は続けました。