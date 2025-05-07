Clal solía proteger sus sitios web con una solución de otra empresa, que cubría gestión del tráfico, eventos e información sobre seguridad, así como firewall de aplicaciones web. Sin embargo, esas medidas de seguridad se quedaron cortas con el importante y extenso inventario de API de la empresa.

El ecosistema de Clal incluye soluciones revolucionarias como Clal Express, un servicio web que permite a los clientes evitar gastos inesperados, y que la empresa quería gestionar y proteger de forma prioritaria ante el aumento de API en la organización.

Cuando llegó la COVID-19, Clal implementó una solución de puerta de enlace de API para centralizar el ecosistema de API que habían empezado a crear. "En ese momento me di cuenta de que carecía de una visión clara de las más de 600 API expuestas en nuestros sitios web y de las miles de API de toda la empresa", explica Haim Inger, director de Tecnología de Clal.

Aunque la puerta de enlace de API proporciona información parcial sobre el entorno de API, no es una solución de seguridad. De hecho, las empresas que utilizan una puerta de enlace de API deben protegerla. "Cuando empezamos a buscar soluciones para proteger nuestra puerta de enlace de API, vi la diferencia entre dónde estábamos y dónde queríamos llegar en términos de seguridad de API", continúa Inger.