Grant Thornton은 독립 보증, 세금, 자문을 제공하는 기업들의 글로벌 전문 서비스 네트워크입니다. 품질에 주력하고 있으며 기업들이 오늘날 급변하는 시장을 헤쳐나갈 수 있는 인사이트를 제공합니다. Grant Thornton Ireland는 아일랜드에서 가장 빠르게 성장하는 전문 서비스 기업입니다. 53명의 파트너와 1450여 명의 직원이 근무하고 있고, 140여 국가에서 독립 회계 및 컨설팅 회원사에 소속된 약 5만6000명으로 구성된 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다.

Grant Thorton은 전문 서비스 기업으로서 최근 몇 년 동안 고객의 변화하는 요구에 대응하며 서비스 전송 모델을 발전시켜 왔습니다. 결과적으로 고객사의 직원들이 업무에 복귀하고 디지털 프로세스를 개선할 수 있는 전략을 수립할 수 있도록 지원하는 프로그램을 만들었습니다. 서비스를 지원하기 위해 이디스커버리(eDiscovery) 플랫폼과 같은 클라우드 기반 서비스와 다양한 기술에 대한 필요성이 커졌습니다. 기술 솔루션을 더 많이 제공하면서 보안과 고객의 온라인 경험에 관심을 두기 시작했습니다.

다양한 보안 접속 요구사항을 지원하는 과정에서 발생하는 어려움

Grant Thorton은 아일랜드에서 가장 큰 이디스커버리 제공업체로서 컴퓨터 포렌식 및 이디스커버리 솔루션을 제공하고 고객이 복잡한 조사, 소송, 규제 관련 문제를 다룰 때 다양한 전자 데이터를 관리하면서 발생하는 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 고객이 가장 중요한 정보를 자세히 분석할 수 있도록 지원하고, 법정 감사에 맞춰진 강력하고 반복적인 프로세스를 사용해 전자 데이터를 식별, 수집, 검토, 생성하는 최적의 접근 방식을 결정합니다.

이디스커버리를 지원하기 위해 아일랜드의 자체 데이터센터에서 호스팅하는 Relativity 애플리케이션을 사용합니다. 민감한 소송 사건을 위해 정보를 영국 외부로 옮겨 더블린에 보관해야 하는 경우가 있었습니다. Grant Thornton은 법무팀과 법원 관계자들에게 Relativity 애플리케이션 접속 권한을 보다 쉽고 안전하게 부여하는 방법이 필요하다는 사실을 깨달았습니다.

Grant Thornton의 디지털 리스크 담당 파트너인 마이크 해리스는 "우리가 사용하는 기술은 이디스커버리 플랫폼이 최소한 클라우드 솔루션만큼 안전하다는 것을 보장합니다. 그러나 각각 다른 집단의 다양한 접속 요구 사항을 수용하는 데 어려움을 겪었습니다. GDPR에 대한 고객의 우려가 증가함에 따라 이를 해결하는 것이 매우 중요했습니다."라고 말했습니다.

당시 Grant Thornton은 다양한 접속 요구사항을 지원하기 위해 여러 VPN을 관리하고 HTTPS를 사용하고 있었습니다. 하지만 누가 무엇에 접속할 수 있는지 파악하기 힘들었고 사용자를 디프로비저닝하는 것도 쉽지 않았습니다. 또한 고객의 직원들이 가정용 브로드밴드, 공유 라이브러리 환경, 무선 등 여러 접속 방법을 통해 다양한 위치에서 이디스커버리 플랫폼에 접속할 가능성도 있었습니다. 이러한 상황에서 접속을 제어하는 디폴트 방법은 IP 주소 허용 목록을 사용자 이름, 비밀번호와 결합하는 것이었습니다. 그러나 IP 주소를 자주 변경하는 모바일 네트워크에서는 이 방법이 소용없었습니다.

Grant Thornton이 더 많은 고객을 확보함에 따라, 업계 최고의 보안과 원활한 고객 경험을 보장하면서 다양한 접속요구를 지원하는 데 발생하는 관리 오버헤드를 줄일 수 있는 방법이 필요했습니다.

써드파티 기술 전문 지식

Grant Thornton은 글로벌 IT 서비스 기업이자 Akamai 파트너인 CTI Global에 도움을 요청했습니다. 아일랜드 관할권에서 호스팅되는 솔루션을 제공할 수 있는 단일 벤더와 협력하는 것이 핵심 요구사항이었습니다.

CTI Global은 Grant Thornton과 긴밀하게 협력하여 애플리케이션 전송을 위한 통합 기술 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 프라이빗 클라우드 인프라, 서버, 스토리지, 방화벽, 인터넷 연결, 더블린 데이터 센터에서 Grant Thornton 사무실에 이르는 전용 연결 및 Akamai Enterprise Application Access까지 포함합니다.

해리스는 "우리는 인증과 관련된 고객 요구사항과 고객이 원하는 이디스커버리 시스템과의 상호 작용 방식을 예측하기 위해 노력합니다. 이런 인프라를 구축하는 것은 우리의 전문 분야가 아니기 때문에 파트너에 의존해 신속하고 선제적으로 대응합니다. CTI Global에서 고객의 다양한 접속 및 확장 요구 사항을 지원하는 미래 지향적인 솔루션을 신속히 개발했다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다. Grant Thornton의 모든 지사에서 이를 활용하고자 합니다."라고 말합니다.

Enterprise Application Access는 고성능의 안전한 애플리케이션 접속을 제공하는 구축이 간편한 서비스입니다. 네트워크 접속을 허용하지 않으면서 애플리케이션 전송의 리스크, 비용, 복잡성을 경감시켜 줍니다. Enterprise Application Access는 다양한 곳에 호스팅되어 있는 애플리케이션에 대해 보안 ID, SSO(Single Sign On), 멀티팩터 인증, 모니터링 기능을 제공합니다.

해리스는 "우리는 사이버 보안 컨설팅 업무를 직접 담당하는 보안 분야의 전문가입니다. 업계 리더인 Akamai가 제공한 Enterprise Application Access의 다양한 기능에 매우 만족했습니다. 감사, 로깅, 여러 인증 방법을 지원하며 대형 브랜드 솔루션과 함께 원활하게 작동합니다. 다른 솔루션은 지원하지 못했던 기능입니다."라고 언급합니다.

VPN에 대한 높은 의존도 극복

Grant Thornton은 관리가 용이한 통합 솔루션을 찾았습니다. 여전히 백엔드 인프라에 접속하기 위해 하나의 VPN을 사용하지만, 관리해야 하는 VPN의 수는 크게 줄었습니다. 해리스는 "이전에는 고객 솔루션에 Point-to-Point VPN을 사용했지만, 이제 이러한 오버헤드가 없습니다. 저희 팀은 이제 고객 문제와 서비스 제공에 전적으로 집중할 수 있습니다."라고 말합니다.

뿐만 아니라 Grant Thornton은 이디스커버리를 위해 Relativity 애플리케이션에 대한 사용자 접속을 관리 및 보장하는 데 소요되는 시간을 1/3 정도 줄였습니다. 해리스는 "우리 기술의 대부분은 법정에서 사용되므로 실패 없이 100% 작동되어야 합니다. IP 주소 변경으로 인해 사용자 접속이 손실된 경우와 같이 사용자 접속을 보장하는 데 지나치게 많은 시간을 소비했습니다. 이제 고객은 원활한 경험을 누리고 있고, 더 이상 전화가 울리지 않습니다."라고 설명합니다.

Grant Thornton과 그 고객들은 큰 성공을 거뒀지만 이 솔루션은 보안 측면에서 기업이 나아가야 할 또 다른 단계를 제시합니다. 해리스는 "우리 솔루션은 점점 고객의 기업 환경에 통합되고 있기 때문에 제로 트러스트 모델을 지향하고 있습니다. Akamai가 그 여정에 도움이 될 수 있다는 것을 알고 있습니다."라고 말했습니다.

Grant Thornton Ireland 소개

Grant Thornton은 아일랜드에서 가장 빠르게 성장하는 전문 서비스 기업입니다. 아일랜드에 위치한 7곳의 오피스에서 근무하는 1450여 명의 직원 및 전 세계 140여 국가에서 근무하는 5만6000명의 직원들은 현지 지식, 전문 지식, 글로벌 인프라를 바탕으로 장소에 상관 없이 고객의 비즈니스 성공을 지원합니다. Grant Thornton은 모든 비즈니스 도전과제에 대한 솔루션을 제공합니다. 고객은 자신이 필요로 하는 광범위한 금융 및 비즈니스 서비스를 혁신적으로, 그리고 언제나 최고 수준으로 제공하는 Grant Thornton을 선택합니다. Grant Thornton은 장기적인 관계를 확립하기 위해 노력합니다.