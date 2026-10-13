Als größter E‑Discovery-Anbieter in Irland bietet Grant Thornton computerforensische und E‑Discovery-Lösungen, die Kunden bei der Verwaltung der elektronischen Datenflut bei oft komplexen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Angelegenheiten unterstützen. Das Unternehmen hilft Kunden dabei, die wichtigsten Informationen zu analysieren und den besten Ansatz für die Identifizierung, Erfassung, Überprüfung und Erstellung elektronischer Daten zu finden. Dabei werden zuverlässige und wiederholbare Prozesse angewendet, die einer Prüfung durch die zuständigen Behörden standhalten.



Die E‑Discovery basiert auf einer Relativity-Anwendung, die das Unternehmen in seinen Rechenzentren in Irland hostet. Als Daten für einen heiklen Rechtsfall aus dem Vereinigten Königreich nach Dublin verlagert werden mussten, benötigte Grant Thornton einen einfacheren und sichereren Zugriff für Rechtsabteilungen und Gerichtsbeamte auf die Relativity-Anwendung.



Mike Harris, Partner, Digital Risk bei Grant Thornton erläutert hierzu: „Durch die Technologien, die wir verwenden, ist unsere E‑Discovery-Plattform mindestens genauso sicher ist wie eine Cloudlösung. Wir standen jedoch vor der Herausforderung, verschiedene Zugriffsanforderungen für verschiedene Nutzergruppen zu erfüllen. Es war von entscheidender Bedeutung, dass wir uns mit den wachsenden Kundenbedenken rund um die DSGVO auseinandersetzen.“



Damals verwaltete das Unternehmen mehrere VPNs und nutzte HTTPS, um verschiedene Zugriffsanforderungen zu erfüllen. Es war jedoch schwierig, zu bestimmen, wer auf welche Inhalte zugreifen darf, und Nutzern Berechtigungen zu entziehen. Darüber hinaus konnten die Mitarbeiter der Kunden von verschiedenen Standorten aus über verschiedene Verbindungstypen auf die E‑Discovery-Plattform zugreifen, z. B. über Breitband zu Hause, gemeinsam genutzte Bibliotheksumgebungen und WLAN. In diesen Fällen war eine IP-Whitelist in Kombination mit Nutzername und Passwort die Standardmethode für die Zugriffskontrolle. Dies funktionierte jedoch nicht für mobile Netzwerke, bei denen sich die IP-Adressen häufig ändern.



Da Grant Thornton immer mehr Kunden betreute, musste der Verwaltungsaufwand für eine Vielzahl von Zugriffsanforderungen gesenkt werden. Gleichzeitig galt es jedoch, branchenführende Sicherheit und ein nahtloses Kundenerlebnis sicherzustellen.