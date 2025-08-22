Grant Thornton é uma rede global de serviços profissionais composta por empresas independentes de consultoria, seguro e assessoria fiscal. A empresa tem um forte foco na qualidade e apresenta insights para ajudar as organizações a navegar pelos mercados voláteis da atualidade. A Grant Thornton Ireland é a empresa de serviços profissionais de mais rápido crescimento do país. Ela tem 53 parceiros e emprega mais de 1.450 pessoas, com uma rede global de cerca de 56 mil pessoas que fazem parte de empresas independentes de contabilidade e consultoria em mais de 140 países.

Nos últimos anos, essa organização de serviços profissionais evoluiu seu modelo de prestação de serviços em resposta às necessidades dinâmicas dos clientes. Isso culminou em um programa que ajuda os clientes a criar estratégias para promover o retorno dos funcionários ao trabalho e auxiliar com processos digitais aprimorados. Para isso, ela precisa de mais tecnologia e serviços baseados em nuvem, como uma plataforma de eDiscovery (detecção eletrônica), para oferecer suporte a seus serviços. Como ela aumentou o número de soluções tecnológicas que oferece, a empresa tem se tornado mais preocupada com a segurança e com as experiências online dos clientes.

Desafios para atender a várias necessidades de acesso seguro

Como a maior provedora de eDiscovery da Irlanda, a Grant Thornton oferece soluções de eDiscovery e perícia forense de computadores para ajudar os clientes a enfrentar os desafios de gerenciar a proliferação de dados eletrônicos em questões regulamentares, de investigação e de processos judiciais muitas vezes complexas. A organização ajuda os clientes a se aprofundar nas informações mais importantes e determina a melhor abordagem para identificar, coletar, analisar e produzir dados eletrônicos, usando processos sólidos e reproduzíveis que são aceitos no tribunal.

A organização proporciona a eDiscovery com a aplicação Relativity que hospeda em seus data centers na Irlanda. Quando surgiu a necessidade de transferir informações para fora do Reino Unido e mantê-las em Dublin para um processo judicial confidencial, a Grant Thornton percebeu que precisava de uma forma mais fácil e segura de conceder às equipes jurídicas e aos oficiais de justiça o acesso à aplicação Relativity.

De acordo com Mike Harris, parceiro, Digital Risk na Grant Thornton, "As tecnologias que usamos garantem que nossa plataforma de eDiscovery seja, pelo menos, tão segura quanto uma solução em nuvem. No entanto, enfrentamos desafios para acomodar as diferentes necessidades de acesso dos diferentes grupos. Foi fundamental abordarmos isso com as crescentes preocupações dos clientes em relação ao GDPR".

Na época, a organização gerenciava várias VPNs e usava HTTPS para atender às diferentes necessidades de acesso. No entanto, ela tinha dificuldades para determinar quem poderia acessar o que e para desprovisionar usuários facilmente. Além disso, os membros da equipe dos clientes podiam acessar a plataforma de eDiscovery de vários locais por meio de diferentes tipos de conexão: banda larga residencial, ambientes compartilhados de bibliotecas e redes sem fio, por exemplo. Para essas situações, o método padrão de controle de acesso era uma lista de permissões de endereços IP, combinada com o uso de nome de usuário e senha. No entanto, isso não funcionava para as redes móveis que tendem a alterar os endereços IP com frequência.

À medida que a Grant Thornton conquistava mais clientes, ela precisava de uma forma de reduzir a sobrecarga de gerenciamento relacionada a atender a várias necessidades de acesso e, ao mesmo tempo, garantir a segurança líder do setor e uma experiência perfeita aos clientes.

Recorrendo à experiência tecnológica de terceiros

A Grant Thornton recorreu à CTI Global, uma empresa internacional de serviços de TI e parceira da Akamai. Seus principais requisitos eram trabalhar com um só fornecedor que pudesse oferecer uma solução hospedada na jurisdição irlandesa.

Trabalhando em estreita colaboração com a Grant Thornton, a CTI Global desenvolveu uma solução tecnológica completa para a entrega de aplicações. A solução englobava uma infraestrutura na nuvem privada, servidores, armazenamento, firewalls, conectividade com a Internet, conectividade privada a partir de um data center de Dublin para os escritórios da Grant Thornton e o Akamai Enterprise Application Access.

"Estamos tentando prever as necessidades dos clientes em termos de autenticação e como eles poderão querer interagir com nosso sistema de eDiscovery. Criar esse tipo de infraestrutura não é nosso trabalho diário e, portanto, dependemos de nossos parceiros para sermos responsivos e proativos. Ficamos impressionados com a forma como a CTI Global apresentou rapidamente uma solução preparada para o futuro que atenderá às várias necessidades de acesso e escala de nossos clientes, em todos os locais de atividade da Grant Thornton que desejam aproveitar isso", diz Harris.

O Enterprise Application Access é um serviço de fácil implantação que proporciona acesso seguro e de alto desempenho às aplicações. Ele contorna a necessidade de acesso à rede e, ao mesmo tempo, reduz os riscos, os custos e a complexidade da entrega de aplicações. A solução oferece identidade segura, autenticação única, autenticação multifatorial e recursos de monitoramento para aplicações em vários locais.

"Somos especialistas em segurança e administramos nossa própria divisão de consultoria em segurança virtual. Já sabíamos que a Akamai é líder no setor e ficamos impressionados com a amplitude das funcionalidades do Enterprise Application Access. Ele oferece suporte a auditoria e registro, além de vários métodos de autenticação, funciona como uma parte perfeita de nossa solução própria, algo que outras soluções não conseguiram fazer", continua Harris.

Superando a grande dependência de VPNs

A Grant Thornton achou muito fácil gerenciar a solução como um todo. Embora ainda use uma VPN para acessar a infraestrutura de back-end, ela reduziu drasticamente o número de VPNs que precisa gerenciar. "Anteriormente, utilizávamos VPNs ponto a ponto para as soluções de clientes, e a sobrecarga gerada por isso foi eliminada. Agora, nossa equipe pode se concentrar completamente nos problemas dos clientes e na entrega de serviços", afirma Harris.

Além disso, a Grant Thornton eliminou cerca de um terço do tempo que levava para gerenciar e garantir o acesso dos usuários à aplicação Relativity de eDiscovery. "Grande parte da nossa tecnologia é usada no tribunal e, por isso, deve funcionar sem falhas, 100% do tempo. Nós passávamos muito tempo garantindo o acesso dos usuários, como quando ele era perdido devido à alteração do endereço IP. Hoje, nossos clientes desfrutam de uma experiência mais estável e já não recebemos chamadas toda hora", diz Harris.

Embora seja uma grande vitória para a Grant Thornton e seus clientes, essa solução representa outro passo na evolução da organização em termos de segurança. "Nossa solução está sendo cada vez mais integrada aos ambientes corporativos de nossos clientes. Então, estamos avançando rumo a um modelo Zero Trust. Sabemos que a Akamai pode nos ajudar nessa jornada", Harris conclui.

Sobre a Grant Thornton Ireland

A Grant Thornton é a empresa de serviços profissionais de mais rápido crescimento na Irlanda. Com mais de 1.450 pessoas em sete escritórios em todo o país e 56 mil pessoas localizadas em mais de 140 países no mundo todo, oferecemos o conhecimento local, a experiência nacional e a presença global para ajudar você e sua empresa a ter sucesso, onde quer que estejam. Apresentamos soluções para todos os desafios de negócios. Os clientes nos escolhem porque a amplitude dos serviços financeiros e empresariais de que eles precisam está sempre disponível, é entregue de forma inovadora e sempre atende aos mais altos padrões. Na Grant Thornton, temos um compromisso com relacionamentos de longo prazo.