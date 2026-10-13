Grant Thornton est un réseau mondial de services professionnels d'entreprises indépendantes dans le domaine de l'assurance, de la fiscalité et du conseil. Cette société met l'accent sur la qualité et fournit des informations qui aident les entreprises à naviguer sur les marchés instables d'aujourd'hui. Grant Thornton Ireland est la société de services professionnels la plus dynamique du pays. Elle compte 53 partenaires, emploie plus de 1 450 personnes et dispose d'un réseau mondial d'environ 56 000 personnes faisant partie d'entreprises indépendantes de conseil et d'expertise comptable dans plus de 140 pays.
Au cours des dernières années, cette société de services professionnels a amélioré son modèle de prestation de services afin de répondre à l'évolution des besoins de ses clients. Cela a abouti à la création d'un programme qui aide ses clients à créer des stratégies pour accompagner le retour au travail de leurs employés et soutenir l'amélioration de leurs processus digitaux. À cette fin, le service informatique fait appel à davantage de technologies et de services basés sur le cloud, tels qu'une plateforme de découverte électronique (eDiscovery), pour prendre en charge ses services. Compte tenu de l'augmentation du nombre de solutions technologiques qu'elle offre, l'entreprise s'inquiète de plus en plus de la sécurité et de l'expérience en ligne de ses clients.
« L'étendue des fonctionnalités d'Enterprise Application Access nous a impressionnés. Il prend en charge l'audit et la journalisation, ainsi que plusieurs méthodes d'authentification. En outre, il s'intègre parfaitement à l'ensemble de nos solutions, ce que d'autres ont été incapables de faire. »— Mike Harris, associé, Digital Risk, Grant Thornton
Grant Thornton est un réseau mondial de services professionnels d'entreprises indépendantes dans le domaine de l'assurance, de la fiscalité et du conseil. Cette société met l'accent sur la qualité et fournit des informations qui aident les entreprises à naviguer sur les marchés instables d'aujourd'hui. Grant Thornton Ireland est la société de services professionnels la plus dynamique du pays. Elle compte 53 partenaires, emploie plus de 1 450 personnes et dispose d'un réseau mondial d'environ 56 000 personnes faisant partie d'entreprises indépendantes de conseil et d'expertise comptable dans plus de 140 pays.
Défis permettant de répondre à un large éventail de besoins en matière d'accès sécurisé
En tant que plus grand fournisseur d'eDiscovery en Irlande, Grant Thornton propose des solutions d'investigation digitale légale et d'eDiscovery pour aider ses clients à relever les défis que représente la gestion de la prolifération des données électroniques dans les domaines souvent complexes des enquêtes, des litiges et de la réglementation. L'entreprise aide ses clients à accéder aux informations les plus critiques et à déterminer la meilleure approche pour identifier, collecter, examiner et produire des données électroniques au moyen de procédures robustes et reproductibles à la hauteur des exigences du monde judiciaire.
L'entreprise fournit son système eDiscovery à l'aide d'une application Relativity qu'elle héberge dans ses centres de données en Irlande. Lorsqu'il a fallu migrer des informations hors du Royaume-Uni et les conserver à Dublin dans le cadre d'une affaire sensible, Grant Thornton a compris qu'il était nécessaire de trouver un moyen plus simple et plus sûr d'accorder aux équipes juridiques et aux acteurs judiciaires l'accès à l'application Relativity.
Selon Mike Harris, associé chez Digital Risk pour Grant Thornton, « grâce aux technologies que nous utilisons, nous avons la garantie que notre plateforme eDiscovery est au moins aussi sécurisée qu'une solution cloud. Toutefois, nous avons dû faire face à plusieurs défis lorsqu'il a fallu répondre à différentes exigences en matière d'accès pour différents groupes. Il était essentiel que nous abordions cette question en tenant compte des préoccupations croissantes de nos clients au sujet du RGPD. »
À l'époque, l'entreprise gérait plusieurs VPN et utilisait le HTTPS pour répondre aux différentes exigences d'accès. Or, elle avait des difficultés à déterminer les différents droits d'accès et à supprimer des utilisateurs. En outre, les collaborateurs de ses clients pouvaient accéder à la plateforme eDiscovery depuis différents lieux et avec différents types de connexion (sans fil, haut débit domestique et Wi-Fi public, par exemple). Dans ces cas-là, la méthode de contrôle d'accès par défaut consistait en l'attribution de droits d'accès à l'adresse IP combinée au nom d'utilisateur et au mot de passe. Cela ne fonctionnait toutefois pas pour les réseaux mobiles qui ont tendance à changer fréquemment d'adresses IP.
Au vu du nombre croissant de clients que Grant Thornton prenait en charge, il lui fallait trouver un moyen de réduire les coûts de gestion liés à la prise en charge d'un large éventail de besoins d'accès, tout en garantissant une sécurité de pointe et une expérience client unique.
Faire appel à l'expertise technologique de tiers
Grant Thornton a fait appel à CTI Global, une société internationale de services informatiques partenaire d'Akamai. Son exigence principale : travailler avec un fournisseur unique en mesure de fournir une solution hébergée dans la juridiction irlandaise.
Grâce à une étroite collaboration avec Grant Thornton, CTI Global a développé une solution technologique complète pour la diffusion d'applications. Cette solution comprenait une infrastructure de cloud privé, des serveurs, une infrastructure de stockage, des pare-feu, une connexion Internet, une connexion privée depuis un centre de données de Dublin vers les bureaux de Grant Thornton, et la solution Akamai Enterprise Application Access.
« Nous essayons d'anticiper les exigences de nos clients en matière d'authentification et d'interaction avec notre système eDiscovery. La construction de ce type d'infrastructure ne fait pas partie de notre domaine de travail, nous comptons donc sur nos partenaires pour être réactifs et proactifs. CTI Global nous a impressionnés en mettant rapidement au point une solution évolutive capable de prendre en charge les différents besoins de nos clients en matière d'accès et d'évolutivité, et ce sur tous les sites de Grant Thornton qui souhaitent en tirer parti », explique Mike Harris.
Enterprise Application Access d'Akamai est un service facile à déployer qui offre un accès sécurisé et hautes performances aux applications, sans avoir à accéder au réseau et tout en réduisant les risques, les coûts et la complexité liés à la diffusion des applications. Il fournit des fonctionnalités d'identité sécurisée, d'authentification unique, d'authentification multi-facteurs et de surveillance pour les applications sur plusieurs sites.
« Nous sommes des experts en sécurité et nous gérons notre propre cabinet de conseil en cybersécurité. Nous sommes bien conscients qu'Akamai est un leader du secteur et nous avons été impressionnés par l'étendue des fonctionnalités d'Enterprise Application Access. La solution prend en charge l'audit et la journalisation, ainsi que plusieurs méthodes d'authentification. En outre, elle s'intègre parfaitement à l'ensemble de nos solutions, ce que d'autres ont été incapables de faire », poursuit-il.
Surmonter la forte dépendance vis-à-vis des VPN
Grant Thornton a trouvé la solution complète facile à gérer. Bien qu'elle utilise toujours un VPN pour accéder à l'infrastructure back-end, l'entreprise a considérablement réduit le nombre de VPN qu'elle doit gérer. « Auparavant, nous utilisions des VPN point-à-point pour nos solutions client et nous avons pu éliminer les coûts qu'ils généraient. Notre équipe peut désormais se concentrer entièrement sur les problèmes des clients et sur la prestation des services », explique M. Harris.
En outre, Grant Thornton a réduit d'environ un tiers le temps consacré à la gestion et à la garantie des accès utilisateurs à son application Relativity pour eDiscovery. « Une grande partie de notre technologie est utilisée dans les tribunaux, elle doit donc fonctionner infailliblement en permanence. Nous passions un temps considérable à garantir les accès utilisateurs, par exemple lorsque nos clients perdaient leur accès en raison d'un changement d'adresse IP. Nos clients bénéficient désormais d'une expérience plus fluide et nous ne recevons plus d'appels à toute heure de la journée », explique-t-il.
Si Grant Thornton et ses clients ont connu un tel succès, c'est parce que cette solution représente une nouvelle étape dans l'évolution de l'entreprise en matière de sécurité. « Notre solution est de plus en plus intégrée dans les environnements d'entreprise de nos clients, nous nous orientons donc vers un modèle Zero Trust. Nous savons qu'Akamai peut nous aider dans cette aventure », conclut M. Harris.
À propos de Grant Thornton Irlande
Grant Thornton est la société irlandaise de services professionnels qui connaît la croissance la plus rapide. Avec plus de 1 450 personnes réparties dans sept bureaux en Irlande et 56 000 personnes réparties dans plus de 140 pays à travers le monde, nous vous apportons les connaissances locales, l'expertise nationale et la présence mondiale qui vous aideront, vous et votre entreprise, à réussir, et ce où que vous soyez. Nous fournissons des solutions répondant à tous les défis des entreprises. Nos clients nous choisissent parce que nous leur offrons l'éventail de services financiers et d'entreprise dont ils ont besoin de manière innovante et à la hauteur des exigences les plus élevées. Chez Grant Thornton, nous nous engageons à entretenir des relations à long terme.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.