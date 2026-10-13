En tant que plus grand fournisseur d'eDiscovery en Irlande, Grant Thornton propose des solutions d'investigation digitale légale et d'eDiscovery pour aider ses clients à relever les défis que représente la gestion de la prolifération des données électroniques dans les domaines souvent complexes des enquêtes, des litiges et de la réglementation. L'entreprise aide ses clients à accéder aux informations les plus critiques et à déterminer la meilleure approche pour identifier, collecter, examiner et produire des données électroniques au moyen de procédures robustes et reproductibles à la hauteur des exigences du monde judiciaire.



L'entreprise fournit son système eDiscovery à l'aide d'une application Relativity qu'elle héberge dans ses centres de données en Irlande. Lorsqu'il a fallu migrer des informations hors du Royaume-Uni et les conserver à Dublin dans le cadre d'une affaire sensible, Grant Thornton a compris qu'il était nécessaire de trouver un moyen plus simple et plus sûr d'accorder aux équipes juridiques et aux acteurs judiciaires l'accès à l'application Relativity.



Selon Mike Harris, associé chez Digital Risk pour Grant Thornton, « grâce aux technologies que nous utilisons, nous avons la garantie que notre plateforme eDiscovery est au moins aussi sécurisée qu'une solution cloud. Toutefois, nous avons dû faire face à plusieurs défis lorsqu'il a fallu répondre à différentes exigences en matière d'accès pour différents groupes. Il était essentiel que nous abordions cette question en tenant compte des préoccupations croissantes de nos clients au sujet du RGPD. »



À l'époque, l'entreprise gérait plusieurs VPN et utilisait le HTTPS pour répondre aux différentes exigences d'accès. Or, elle avait des difficultés à déterminer les différents droits d'accès et à supprimer des utilisateurs. En outre, les collaborateurs de ses clients pouvaient accéder à la plateforme eDiscovery depuis différents lieux et avec différents types de connexion (sans fil, haut débit domestique et Wi-Fi public, par exemple). Dans ces cas-là, la méthode de contrôle d'accès par défaut consistait en l'attribution de droits d'accès à l'adresse IP combinée au nom d'utilisateur et au mot de passe. Cela ne fonctionnait toutefois pas pour les réseaux mobiles qui ont tendance à changer fréquemment d'adresses IP.



Au vu du nombre croissant de clients que Grant Thornton prenait en charge, il lui fallait trouver un moyen de réduire les coûts de gestion liés à la prise en charge d'un large éventail de besoins d'accès, tout en garantissant une sécurité de pointe et une expérience client unique.