Grant Thornton es una firma global multidisciplinar que presta servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica y de innovación, asesoramiento fiscal, legal y financiero. La empresa se centra en gran medida en la calidad y distribuye información para ayudar a las organizaciones a abrirse camino en los volátiles mercados actuales. Grant Thornton Ireland es la empresa de servicios profesionales del país que crece con mayor rapidez. Cuenta con 53 socios y 1450 empleados, con una red global de 56 000 personas que forman parte de empresas independientes de contabilidad y consultoría en más de 140 países.
En los últimos años, esta organización de servicios profesionales ha desarrollado su modelo de prestación de servicios en respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes. Todo ello concluyó con un programa que ayuda a los clientes a crear estrategias para que sus empleados vuelvan a trabajar y así contribuir a la mejora de los procesos digitales. Por esta razón, la empresa requiere más tecnología y servicios basados en la nube, como una plataforma de descubrimiento electrónico (eDiscovery), que respalde sus servicios. Debido al aumento del número de soluciones tecnológicas que ofrece, en la empresa ha aumentado la preocupación por la seguridad y las experiencias online de los clientes.
"Quedamos impresionados con la variedad de funciones de Enterprise Application Access. Es compatible con las funciones de auditoría y registro, así como con múltiples métodos de autenticación. Además, funciona como una parte más de nuestra solución de mayor tamaño para la marca, algo que otras soluciones no podrían ofrecer".Mike Harris, partner de riesgos digitales en Grant Thornton
Grant Thornton es una firma global multidisciplinar que presta servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica y de innovación, asesoramiento fiscal, legal y financiero. La empresa se centra en gran medida en la calidad y distribuye información para ayudar a las organizaciones a abrirse camino en los volátiles mercados actuales. Grant Thornton Ireland es la empresa de servicios profesionales del país que crece con mayor rapidez. Cuenta con 53 socios y 1450 empleados, con una red global de 56 000 personas que forman parte de empresas independientes de contabilidad y consultoría en más de 140 países.
Desafíos para atender a amplia gama de requisitos de acceso seguro
Como el mayor proveedor de eDiscovery de Irlanda, Grant Thornton ofrece soluciones de eDiscovery e informática forense para ayudar a los clientes a afrontar los desafíos que supone gestionar la proliferación de datos electrónicos en asuntos normativos, de litigio e investigación a menudo complejos. La organización ayuda a los clientes a profundizar en la información de mayor relevancia y determina el mejor enfoque para identificar, recopilar, analizar y producir datos electrónicos mediante procesos sólidos y reproducibles que se someten al escrutinio de los tribunales.
La organización proporciona este servicio de eDiscovery mediante la aplicación Relativity, que alberga en sus centros de datos en Irlanda. Cuando surgió la necesidad de trasladar la información fuera del Reino Unido y retenerla en Dublín para un caso legal confidencial, Grant Thornton necesitaba una forma más fácil y segura de otorgar a los equipos legales y a los funcionarios judiciales el acceso a la aplicación Relativity.
Según Mike Harris, partner de riesgos digitales en Grant Thornton: "Las tecnologías que utilizamos garantizan que nuestra plataforma de eDiscovery sea, al menos, tan segura como una solución en la nube. Sin embargo, nos enfrentamos al desafío de satisfacer diferentes requisitos de acceso para grupos distintos. Era fundamental que atendiéramos la creciente preocupación de los clientes por el RGPD".
En ese momento, la organización estaba gestionando varias VPN y utilizaba HTTPS para satisfacer diferentes requisitos de acceso. Sin embargo, era difícil determinar quién podía acceder a qué y revocar fácilmente el acceso a los usuarios fácilmente. Además, los miembros del personal de sus clientes podían acceder a la plataforma de eDiscovery desde distintas ubicaciones a través de tipos de conexión diferentes: banda ancha doméstica, entornos de bibliotecas compartidas y conexiones inalámbricas, por ejemplo. En esas situaciones, las listas de direcciones IP permitidas en combinación con nombre de usuario y contraseña era el método de control de acceso predeterminado. Sin embargo, esto no funcionaba en el caso de las redes móviles, que suelen cambiar con frecuencia de dirección IP.
A medida que Grant Thornton recibía más clientes, necesitaba una forma de reducir la sobrecarga de la gestión para atender diversas necesidades de acceso y, a su vez, garantizar una seguridad líder en el sector y una experiencia perfecta para el cliente.
Recurrir a la experiencia en tecnología de terceros
Grant Thornton recurrió a CTI Global, una empresa internacional de servicios de TI y partner de Akamai. Sus requisitos clave eran trabajar con un único proveedor que pudiera proporcionar una solución alojada en la jurisdicción irlandesa.
Mediante una colaboración estrecha con Grant Thornton, CTI Global desarrolló un solución tecnológica completa para la distribución de aplicaciones. La solución incluía infraestructura de nube privada, servidores, almacenamiento, firewalls, conectividad a Internet y conectividad privada desde un centro de datos en Dublín hasta las oficinas de Grant Thornton, junto con Enterprise Application Access de Akamai.
"Estamos intentando anticipar los requisitos de los clientes en cuanto a autenticación y cómo podrían querer interactuar con nuestro sistema de eDiscovery. La creación de este tipo de infraestructura no es nuestro trabajo diario, así que confiamos en que nuestros partners sean fiables y proactivos. Nos impresionó que CTI Global ideara rápidamente una solución preparada para el futuro que satisfará los distintos requisitos de acceso y escala de nuestros clientes, en todas las ubicaciones de Grant Thornton que quieran aprovechar esta ventaja", afirma Harris.
Enterprise Application Access es un servicio fácil de implementar, que permite un acceso seguro y de alto rendimiento a las aplicaciones, sin necesidad de tener acceso a la red, al tiempo que reduce el riesgo, los costes y la complejidad derivados de la distribución de aplicaciones. Esta solución ofrece funciones de identidad segura, inicio de sesión único, autenticación multifactorial y supervisión para aplicaciones residentes en diferentes ubicaciones.
"Somos expertos en seguridad, ya que dirigimos nuestro propio negocio de consultoría sobre ciberseguridad. Somos conscientes de que Akamai es la empresa líder del sector y nos impresiona la gran variedad de funciones de Enterprise Application Access. Es compatible con las funciones de auditoría y registro, así como con múltiples métodos de autenticación. Además, funciona como una parte más de nuestra solución de mayor tamaño de la marca, algo que otras soluciones no podrían ofrecer", continúa Harris.
Superar la alta dependencia de las VPN
Grant Thornton ha encontrado la solución definitiva y de fácil gestión. Aunque todavía utiliza una VPN para acceder a la infraestructura de back-end, ha reducido drásticamente la cantidad de VPN que debe gestionar. "Antes utilizábamos VPN de punto a punto para las soluciones de clientes, pero ya hemos acabado con la sobrecarga generada al respecto. Ahora nuestro equipo puede centrarse completamente en los problemas de los clientes y la prestación de servicios", afirma Harris.
Además, Grant Thornton ha reducido alrededor de un tercio el tiempo que solía dedicar a gestionar y garantizar el acceso de los usuarios a su aplicación Relativity para el eDiscovery. "Gran parte de nuestra tecnología se utiliza en los tribunales, por lo que debe funcionar correctamente el 100 % del tiempo. Pasábamos una cantidad desproporcionada de tiempo garantizando el acceso de los usuarios, como cuando se perdía debido a un cambio de IP. Nuestros clientes ahora disfrutan de una experiencia más fluida y ya no recibimos llamadas a todas horas", afirma Harris.
Además de suponer una gran ventaja para Grant Thornton y sus clientes, esta solución representa otro paso en la evolución de la organización en cuanto a la seguridad. "Nuestra solución está cada vez más integrada en los entornos corporativos de nuestros clientes, por lo que estamos avanzando hacia un modelo Zero Trust. Sabemos que Akamai puede ayudarnos en ese viaje", concluye Harris.
Acerca de Grant Thornton Ireland
Grant Thornton es la empresa de servicios profesionales de Irlanda que crece con mayor rapidez. Cuenta con más de 1450 empleados en siete oficinas repartidas por Irlanda y 56 000 ubicados en más de 140 países de todo el mundo. Además, pone a su disposición el conocimiento local, la experiencia nacional y la presencia a nivel mundial para ayudarle tanto a usted como a su empresa a tener éxito, independientemente de su ubicación. Ofrecemos soluciones para todos los desafíos empresariales. Los clientes nos eligen porque disponemos de la variedad de servicios financieros y empresariales que necesitan y que prestamos de forma innovadora, siguiendo los estándares más exigentes en todo momento. En Grant Thornton, nuestro objetivo es mantener una relación a largo plazo.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.