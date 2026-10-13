Como el mayor proveedor de eDiscovery de Irlanda, Grant Thornton ofrece soluciones de eDiscovery e informática forense para ayudar a los clientes a afrontar los desafíos que supone gestionar la proliferación de datos electrónicos en asuntos normativos, de litigio e investigación a menudo complejos. La organización ayuda a los clientes a profundizar en la información de mayor relevancia y determina el mejor enfoque para identificar, recopilar, analizar y producir datos electrónicos mediante procesos sólidos y reproducibles que se someten al escrutinio de los tribunales.



La organización proporciona este servicio de eDiscovery mediante la aplicación Relativity, que alberga en sus centros de datos en Irlanda. Cuando surgió la necesidad de trasladar la información fuera del Reino Unido y retenerla en Dublín para un caso legal confidencial, Grant Thornton necesitaba una forma más fácil y segura de otorgar a los equipos legales y a los funcionarios judiciales el acceso a la aplicación Relativity.



Según Mike Harris, partner de riesgos digitales en Grant Thornton: "Las tecnologías que utilizamos garantizan que nuestra plataforma de eDiscovery sea, al menos, tan segura como una solución en la nube. Sin embargo, nos enfrentamos al desafío de satisfacer diferentes requisitos de acceso para grupos distintos. Era fundamental que atendiéramos la creciente preocupación de los clientes por el RGPD".



En ese momento, la organización estaba gestionando varias VPN y utilizaba HTTPS para satisfacer diferentes requisitos de acceso. Sin embargo, era difícil determinar quién podía acceder a qué y revocar fácilmente el acceso a los usuarios fácilmente. Además, los miembros del personal de sus clientes podían acceder a la plataforma de eDiscovery desde distintas ubicaciones a través de tipos de conexión diferentes: banda ancha doméstica, entornos de bibliotecas compartidas y conexiones inalámbricas, por ejemplo. En esas situaciones, las listas de direcciones IP permitidas en combinación con nombre de usuario y contraseña era el método de control de acceso predeterminado. Sin embargo, esto no funcionaba en el caso de las redes móviles, que suelen cambiar con frecuencia de dirección IP.



A medida que Grant Thornton recibía más clientes, necesitaba una forma de reducir la sobrecarga de la gestión para atender diversas necesidades de acceso y, a su vez, garantizar una seguridad líder en el sector y una experiencia perfecta para el cliente.