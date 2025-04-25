X
Grant Thornton

国際的な経営顧問会社が Akamai とのシームレスな統合により、VPN の数と HTTPS の使用を大幅に軽減

「Enterprise Application Access の機能の多様さには驚きました。監査とロギング、および複数の認証方式をサポートし、さらに当社の大規模なブランドソリューションの一部としてシームレスに機能します。他のソリューションでは対応できませんでした」

Mike Harris 氏、Partner、Digital Risk、Grant Thornton

Grant Thornton は、保証、税務、顧問業務を行う独立した企業で構成される国際的なプロフェッショナル・サービス・ネットワークです。品質を重視しながら、変動の激しい今日の市場を組織が乗り切るために役立つ知見を提供しています。Grant Thornton Ireland は、アイルランドで最も急成長しているプロフェッショナルサービス企業です。同社は 53 人のパートナーと 1,450 人を超えるスタッフを擁し、さらに世界 140 か国の独立した会計・コンサルティング企業で構成される同社のグローバルネットワークには、約 56,000 人のスタッフが所属しています。

同社は近年、変化する顧客ニーズに対応するため、サービス・デリバリー・モデルを進化させてきました。その仕上げとなったのは、顧客企業が従業員の業務復帰戦略や、デジタルプロセスの強化支援戦略を策定する際に役立つプログラムです。このプログラムのサービスをサポートするためには、電子ディスカバリー（eDiscovery）プラットフォームなど、より高度なテクノロジーやクラウドベースサービスが必要となります。また、提供するテクノロジーソリューションの増加に伴い、同社はセキュリティや顧客のオンライン体験を重視するようになりました。

セキュアアクセスの多様なニーズに対応するという課題に直面

Grant Thornton は、アイルランド最大の eDiscovery プロバイダーとして、コンピューターフォレンジックや eDiscovery のソリューションを提供しています。同社の顧客はこれらを利用することで、複雑になりがちな調査、訴訟、規制問題に関する電子データの急増に効果的に対応できます。同社は、法廷審査にも耐えるような堅牢かつ再現可能なプロセスを使用することにより、顧客が最も重要な情報を調査し、電子データの特定、収集、レビュー、および生成に役立つ最善の方法を判断できるよう、支援しています。

この eDiscovery にはアイルランドの同社データセンターにホストされている Relativity アプリケーションが使用されています。Grant Thornton は、機密性の高い訴訟のために英国から情報をダブリンに移動して保管する必要が生じたこともあり、より簡単かつ安全な方法で法務チームや裁判所の職員に Relativity アプリケーションへのアクセス権を付与する必要がありました。

Grant Thornton の Digital Risk 担当パートナーである Mike Harris 氏は次のように述べています。「eDiscovery プラットフォームは当社が使用するテクノロジーによってクラウドソリューションと同等以上のセキュリティを確保できます。しかし、さまざまなグループの多様なアクセス要件に対応するという課題に直面しました。GDPR に関する顧客の懸念が高まるなか、この問題に対処することは非常に重要でした」。

当時、同社は複数の VPN を管理し、HTTPS を使用してさまざまなアクセス要件に対応していましたが、誰が何にアクセスできるのかの決定や、ユーザーのプロビジョニングを簡単に解除する方法に、悪戦苦闘していました。さらに、顧客のスタッフメンバーは、自宅のブロードバンド、共有ライブラリ環境、ワイヤレスなど、多種多様な接続方法でさまざまな場所から eDiscoery プラットフォームにアクセスする可能性がありました。このような状況で、IP アドレスの許可リストとユーザー名およびパスワードを組み合わせた方法がデフォルトのアクセス制御方式となっていました。しかし、モバイルネットワークでは IP アドレスが頻繁に変更される傾向があり、この方式では機能しません。

Grant Thornton は、顧客数の増加に伴い、多様なアクセスニーズのサポートにかかる管理オーバーヘッドを軽減しながら、業界をリードするセキュリティとシームレスな顧客体験を確保する必要がありました。

サードパーティの技術力を活用

Grant Thornton は、国際的な IT サービス企業であり Akamai のパートナーでもある CTI Global の力を活用することにしました。Grant Thornton が協力相手に求める主な要件は、アイルランドの司法管轄区内にホストされているソリューションを提供できる単一のベンダーであることでした。

CTI Global は Grant Thornton と密接に協力しながら、アプリケーション配信用の完全なテクノロジーソリューションを開発しました。このソリューションには、ダブリンのデータセンターから Grant Thornton のオフィスへのプライベート・クラウド・インフラ、サーバー、ストレージ、ファイアウォール、インターネット接続、プライベート接続、そして Akamai Enterprise Application Access が含まれています。

「私たちは、認証に関するお客様の要件や、当社の eDiscovery システムについてお客様が望む利用方法に対応できるよう、あらかじめ準備しておきたいと考えています。このようなインフラの構築は私たちの日常業務とは異なるため、パートナーの力を活用して迅速かつ積極的に対応しています。CTI Global は、将来に備えてお客様の多様なアクセス要件や規模要件に対応できるソリューションをすぐに開発してくれました。そしてこのソリューションは、必要とする Grant Thornton のすべての所在地で活用できます。これには本当に感心しました」と Harris 氏は語ります。

Enterprise Application Access は、容易に展開できるサービスであり、ネットワークアクセスの必要性を回避しながら、安全で高パフォーマンスなアプリケーションアクセスを提供するとともに、アプリケーション配信のリスク、コスト、複雑さを軽減します。また、複数の場所に分散したアプリケーションに対して、安全なアイデンティティ、シングルサインオン、多要素認証、監視の機能を提供します。

Harris 氏は次のように続けます。「私たちはセキュリティのエキスパートとして、独自のサイバーセキュリティコンサルティング業務を行っています。Akamai が業界のリーダーであることはよく知っていますが、Enterprise Application Access の広範な機能には驚きました。監査とロギング、および複数の認証方式をサポートし、さらに当社の大規模なブランドソリューションの一部としてシームレスに機能します。他のソリューションでは対応できませんでした」。

VPN への高依存を克服

Grant Thornton は、この完全なソリューションが容易に管理できることにも満足しています。今でもバックエンドインフラへのアクセス用として VPN を 1 つ使用していますが、管理が必要な VPN の数は大幅に削減されました。「以前はクライアントソリューションにポイントツーポイント VPN を使用していましたが、これらのオーバーヘッドが解消されました。今では、当社のチームは顧客の問題やサービス提供に完全に集中できます」と Harris 氏は語ります。

さらに、Grant Thornton は、eDiscovery の Relativity アプリケーションへのユーザーアクセスの管理と確保に費やしていた時間の約 3 分の 1 を排除できました。「当社のテクノロジーの多くは法廷で使用されているため、いつでも必ず失敗なく機能する必要があります。IP アドレスの変更によってユーザーアクセスが失われた場合など、ユーザーアクセスを確保するために過度な時間を費やしていました。今では当社の顧客体験はスムーズになり、ひっきりなしに電話がかかることはなくなりました」と Harris 氏は述べています。

このソリューションは、Grant Thornton とその顧客に大きなメリットを提供するだけでなく、セキュリティに関しても同社の進化を後押ししています。「当社のソリューションはますますお客様の企業環境に統合されるようになってきました。そのため、私たちはゼロトラスト・モデルの方向へと進みつつあります。この過程ではきっと Akamai が私たちを支援してくれるはずです」。最後に Harris 氏はこう締めくくりました。

Grant Thornton Ireland について

Grant Thornton は、アイルランドで最も急成長しているプロフェッショナルサービス企業です。アイルランドで、7 か所のオフィスに 1,450 人以上、世界 140 か国に 56,000 人以上のスタッフを擁し、現地の知識、国内の専門知識、グローバルプレゼンスを提供することで、所在地を問わず、すべての顧客をサポートし、そのビジネスを支援します。あらゆるビジネス課題に対応できるソリューションを提供しています。お客様が Grant Thornton を選ぶのは、お客様が必要とする多様な金融サービスおよびビジネスサービスを取り揃え、それらを革新的な方法、かつ常に最高の水準で提供しているからです。Grant Thornton は、長期的な関係を築くことをお約束します。

 

