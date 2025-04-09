Los datos de atención sanitaria son una mina de oro para los atacantes. Antes de trabajar con Akamai, los bots solían extraer información de páginas de inicio de sesión y probar credenciales robadas. "El robo de identidades es endémico", señala el CISO.

Confiar en los controles de seguridad de sus partners de diseño de sitios web ya no era suficiente. Con Akamai Bot Manager, el sistema de atención sanitaria ahora bloquea cientos de bots maliciosos cada mes, lo que protege los datos de los pacientes, reduce el riesgo de fraude y mantiene el buen funcionamiento de los servicios a los pacientes.