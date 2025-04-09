Dados de saúde são uma mina de ouro para invasores. Antes da Akamai, os bots rastreavam páginas de login e testavam credenciais roubadas regularmente. "Identidades roubadas são endêmicas", observou o CISO.

Confiar apenas nos controles de segurança dos parceiros de design do site não era mais suficiente. Com o Akamai Bot Manager implementado, o sistema de saúde agora bloqueia centenas de bots maliciosos todo mês, protegendo os dados dos pacientes, reduzindo o risco de fraude e mantendo os serviços ao paciente funcionando sem problemas.