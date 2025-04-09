Les données médicales sont une mine d'or pour les attaquants. Avant Akamai, des essaims de bots scrutaient régulièrement les pages de connexion et testaient des informations d'identification volées. « Les vols d'identité sont un phénomène endémique », ajoute le RSSI.

Les dispositifs de sécurité de ses partenaires en conception de site Web n'étaient plus suffisants. Avec la mise en œuvre d'Akamai Bot Manager, le système de santé bloque désormais des centaines de bots malveillants chaque mois, protégeant ainsi les données des patients, réduisant les risques de fraude et assurant le bon fonctionnement des services aux patients.