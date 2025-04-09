In passato, le richieste di accesso 24 ore su 24 alle app e ai siti web implicavano turni ininterrotti per il team del CISO. L'automazione e la visibilità della singola interfaccia di Akamai hanno cambiato tutto ciò. La semplificazione dell'infrastruttura e il rafforzamento della sicurezza hanno ridotto gli sforzi operativi e migliorato il morale del team.

"In passato, il nostro team era sovraccaricato dall'utilizzo di più strumenti e doveva lavorare ininterrottamente per risolvere i problemi relativi alle API e ai siti web per i pazienti. Ora il team può concentrarsi su ciò che conta senza stress perché sappiamo esattamente dove sono i problemi", ha affermato il CISO.