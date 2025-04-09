Gesundheitsdaten sind eine Goldgrube für Angreifer. Bevor sich das Unternehmen an Akamai wandte, haben Bot-Schwärme regelmäßig Anmeldeseiten abgesucht und gestohlene Anmeldeinformationen getestet. „Identitätsdiebstahl war auf der Tagesordnung“, so der CISO.

Es war nicht mehr ausreichend, sich auf die Sicherheitskontrollen seiner Website-Designpartner zu verlassen. Mit Akamai Bot Manager blockiert das Gesundheitssystem jetzt jeden Monat Hunderte bösartiger Bots, schützt Patientendaten, verringert Betrugsrisiken und sorgt für einen reibungslosen Betrieb der Patientendienste.