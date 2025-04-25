©2025 Akamai Technologies
고객과 애플리케이션을 동시에 보호
Intuit의 금융 제품은 전 세계 수백만 명의 개인과 소규모 기업에게 필수적입니다. Intuit은 지속적인 혁신을 통해 더욱 가치 있는 제품을 만들고자 합니다. Intuit이 자사 제품을 지능형 통합 글로벌 금융 플랫폼으로 통합하면서, Akamai는 애플리케이션의 가용성 및 보안을 유지하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 고객이 세금을 지체 없이 신고하고 중요한 금융 데이터에 바로 접속할 수 있다는 의미입니다.
고객이 혁신을 통해 성공할 수 있도록 지원
몇 년 전 DNS 세계에서 발생한 일은 Intuit 리더들의 관심을 끌었습니다. 세계에서 가장 중요한 DNS 서비스 제공업체 중 하나인 Dyn이 서비스 거부(DoS) 공격에 의해 무력화되면서 웹의 대부분이 몇 시간 동안 다운됐고 전 세계는 충격에 빠졌습니다. Intuit은 자체적으로 DNS 인프라를 관리했기 때문에 Intuit와 그 고객들은 영향을 받지 않았지만 이 사건은 강력한 메시지를 보냈습니다.
브루스 핀스키(Bruce Pinsky)는 Intuit의 제품 인프라 핵심 엔지니어입니다. 핀스키는 "대규모 DNS 제공업체가 이와 같은 타격을 받는다면 저희에게도 그런 일이 발생할 수 있고 이런 규모의 이벤트가 저희 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 경영진은 저희가 취약한지, 그리고 이 문제에 어떻게 대응할 계획인지 알고 싶어 했습니다. 더 빠르게 행동할수록 더 좋았죠."라고 말했습니다.
Intuit 비즈니스의 핵심은 높은 가용성입니다. 5000만 명의 고객이 Intuit를 신뢰하고 가장 민감한 금융 데이터를 맡기고 있으며, 많은 고객이 개인 및 비즈니스 재무 관리를 위해 애플리케이션에 매일 로그인합니다. Intuit은 TurboTax, QuickBooks, Mint로 가장 잘 알려져 있고, 쉽고 효율적인 제품을 만들기 때문에 많은 개인 및 소규모 기업은 Intuit이 없는 삶을 상상할 수 없습니다.
하지만 대체 불가능한 기업으로서의 입지를 유지하려면 끊임없는 혁신이 필요하고 바로 그것이 Intuit의 가치관입니다. Intuit은 고객이 필요로 하는 것을 정확하게 제공하기 위해 지속적으로 제품과 기반 인프라를 발전시킵니다.
핀스키는 "Intuit의 다음 혁신 주기는 데이터 중심, 전문가 중심의 플랫폼을 구축하는 것입니다. 이 플랫폼은 저희 고객들이 미래에 생활하고 일하는 방식에 부합하며 그 어느 때보다 더욱 빠르고 스마트하며 디지털 및 모바일 중심적입니다. 경쟁 압박이 심합니다. 저희는 고객이 있는 곳에서 고객을 만나기 위해 혁신에 투자하고 있습니다."라고 말합니다.
Intuit는 제품 혁신을 주도하기 위해 전체 애플리케이션 인프라를 퍼블릭 클라우드로 이전하고 애플리케이션을 컨테이너화했습니다. 이를 통해 물리적 데이터 센터의 제약에서 벗어나 필요에 따라 애플리케이션을 배포 및 확장할 수 있게 되었고 빠르게 움직이고 기회를 잡을 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다. 하지만 Intuit가 성장하면서 애플리케이션과 사이트를 복잡한 대규모 마이크로서비스 아키텍처로 구성하고 있기 때문에 100% 가용성과 보안을 제공해야 합니다. 고객은 완벽함을 기대하기 때문입니다.
Akamai와 함께 고객 자신감 형성
Dyn에 대한 DDoS 공격이 있은 후 핀스키와 그의 동료인 Intuit의 수석 네트워크 엔지니어인 마니칸단 카다르카라이(Manikandan Kadarkarai)는 강력한 변화를 밀어붙였습니다. 이들은 내부 DNS 인프라에서 벗어나 최대 규모의 DDoS 공격도 방어할 수 있는 확장성과 내장형 보안 기능을 갖춘 써드파티 DNS 제공업체를 찾는 것을 권장했습니다. 바쁜 세금 신고 기간이 몇 개월 남지 않은 지금, Intuit는 시스템을 계속 운영하고 고객에게 미치는 영향을 방지하면서 신속하게 움직여야 했습니다.
당시 Intuit는 이미 몇 년 동안 Akamai의 고객이었고 Akamai API를 사용해 성능과 보안 툴을 완전 자동화시킨 생태계를 구축하고 있었습니다. Intuit는 Akamai Ion으로 웹사이트 성능을 최적화하고, Download Delivery로 소프트웨어 다운로드 속도를 높이고, Image & Video Manager로 고객 디바이스에 따라 이미지와 비디오 전송을 최적화함으로써 전송 비용을 절감하고 고객 경험을 개선했습니다. 또한 NetStorage 및 Global Traffic Management를 배치해 콘텐츠를 복제하고 고객과 가까운 곳에 보관함으로써 고객이 생활 및 근무하는 곳이 어디든 신속하게 콘텐츠를 전송했습니다.
마케팅팀은 스마트 리디렉션에 Akamai 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 사용했습니다. Intuit는 대규모 DDoS 공격을 방어하기 위해 Prolexic을 도입했습니다. Intuit는 전 세계 사람들에게 애플리케이션과 서비스를 제공하기 때문에 이 툴은 광범위한 보안 및 성능 레이어를 제공합니다. Intuit는 다시 Akamai에 손을 내밀었습니다. 이번에는 100% 업타임과 DDoS 방어를 위해 Akamai Edge DNS를 도입했습니다.
카다르카라이는 "Akamai는 DNS 시장의 대표적인 기업으로 공격을 방어하면서 대량의 트래픽을 처리할 수 있는 검증된 능력을 갖고 있습니다. 저희는 Edge DNS 내에서 2000개의 DNS Zone을 호스팅합니다. Zone Apex Mapping 기능은 Akamai CDN을 통해 vanity(단축) URL 리디렉션을 관리할 수 있도록 지원합니다."라고 말합니다.
Intuit는 Edge DNS를 통해 1년 내내, 특히 세금 신고 기간에 트래픽이 평소보다 3배로 급증할 때도 빠른 응답 시간을 제공할 수 있었습니다. 이는 사용자가 페이지가 로딩될 때까지 기다릴 필요가 없다는 뜻입니다. 세금을 신고하고, 잔고를 정리하고, 계좌 잔액을 조회할 때에도 원활하고 빠른 온라인 및 모바일 경험을 제공받을 수 있습니다. 전 세계 수백만 명의 사람들이 TurboTax, QuickBooks, Mint 및 기타 애플리케이션에 로그인하고 고객이 이를 가장 필요로 할 때 항상 사용할 수 있게 하는 것은 매우 중요한 안전 장치입니다. 또한 Intuit가 신뢰할 수 있는 금융 플랫폼 기업이라는 평판을 유지하는데 있어 중요한 요소입니다.
Edge DNS 사용은 Intuit의 컨테이너화 전략과 일치합니다. 개발자는 새로운 기능을 테스트 및 배치하는 데 필요한 인프라 구성 요소에 쉽게 접속할 수 있습니다. 실제로 DNS 레코드와의 모든 상호 작용이 자동화되어 있기 때문에 개발자가 도메인의 새 CNAME을 요청하는 것이 API를 호출하는 것만큼 간단합니다. 이를 통해 Intuit는 경쟁사와 차별화시키는 기능을 개발하고 고객의 성공을 뒷받침하는 기능을 개발하면서 시장에 보다 빨리 진출할 수 있도록 지원합니다. 이런 기능에는 머신 러닝 기반의 비용 분류, 모바일 세금 신고, 반복적인 재무 작업 자동화 등이 포함됩니다.
카다르카라이는 "Akamai가 제공하는 확장성과 보안으로 DNS 인프라를 운영할 수는 없습니다. 운영 작업이 너무 복잡하고 경제적으로도 가능하지 않습니다. Akamai는 예측 가능한 가격 책정 모델을 제공해 피크 시즌에도 쿼리 용량보다는 Zone 개수를 기준으로 비용을 청구하기 때문에 비용 증가를 막을 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
혁신에 투자하고 글로벌 성장 가속
Intuit는 자사의 금융 상품이 가계, 소규모 기업, 자영업자에게 어떤 가치를 제공하는지 알고 있고, 새로운 고객을 유치하고 전 세계 사람들에게 재정적 성공을 안겨줄 수 있도록 노력하고 있습니다. 이는 핀스키와 카다르카라이에게 새로운 도전과제를 의미합니다. Intuit가 제공하는 모든 금융 서비스 및 통합 작업을 위해 글로벌 연결을 지원하고, 확장 공간을 확보하기 위해 IPv6로 전환해야 하며 원격 작업이 내부 및 외부 네트워크 사이의 경계를 점차 모호하게 만드는 환경에서 안전한 접속을 제공하는 제로 트러스트 모델을 도입해야 합니다.
Intuit는 Akamai 덕분에 성장하고 혁신할 수 있는 탄탄한 기반을 구축했습니다. 사람들이 성공적으로 금융 서비스를 받을 수 있도록 세밀하게 조정하고 점점 지능화되고 통합된 앱을 개발함에 따라 Akamai를 통해 고객의 접속, 가용성, 보안을 유지할 수 있습니다. 세금 신고 기간, 월말 결산, 월급 지급일 등은 Intuit의 서비스를 제공 받는 사람들에게 매우 중요합니다.
Intuit 소개
Intuit는 고객과 커뮤니티가 가장 중요한 금융 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 글로벌 기술 플랫폼입니다. Intuit는 TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, Mint를 통해 전 세계 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. Intuit는 성공할 수 있는 기회는 모두에게 주어져야 한다고 믿고 있으며, 이러한 믿음을 바탕으로 새롭고 혁신적인 방법을 찾기 위해 끊임없이 노력합니다. Intuit 및 Intuit의 브랜드에 대한 최신 뉴스와 정보를 확인하려면 Intuit.com을 방문하거나 소셜 미디어에서 Intuit를 검색하세요.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.