몇 년 전 DNS 세계에서 발생한 일은 Intuit 리더들의 관심을 끌었습니다. 세계에서 가장 중요한 DNS 서비스 제공업체 중 하나인 Dyn이 서비스 거부(DoS) 공격에 의해 무력화되면서 웹의 대부분이 몇 시간 동안 다운됐고 전 세계는 충격에 빠졌습니다. Intuit은 자체적으로 DNS 인프라를 관리했기 때문에 Intuit와 그 고객들은 영향을 받지 않았지만 이 사건은 강력한 메시지를 보냈습니다.

브루스 핀스키(Bruce Pinsky)는 Intuit의 제품 인프라 핵심 엔지니어입니다. 핀스키는 "대규모 DNS 제공업체가 이와 같은 타격을 받는다면 저희에게도 그런 일이 발생할 수 있고 이런 규모의 이벤트가 저희 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 경영진은 저희가 취약한지, 그리고 이 문제에 어떻게 대응할 계획인지 알고 싶어 했습니다. 더 빠르게 행동할수록 더 좋았죠."라고 말했습니다.

Intuit 비즈니스의 핵심은 높은 가용성입니다. 5000만 명의 고객이 Intuit를 신뢰하고 가장 민감한 금융 데이터를 맡기고 있으며, 많은 고객이 개인 및 비즈니스 재무 관리를 위해 애플리케이션에 매일 로그인합니다. Intuit은 TurboTax, QuickBooks, Mint로 가장 잘 알려져 있고, 쉽고 효율적인 제품을 만들기 때문에 많은 개인 및 소규모 기업은 Intuit이 없는 삶을 상상할 수 없습니다.

하지만 대체 불가능한 기업으로서의 입지를 유지하려면 끊임없는 혁신이 필요하고 바로 그것이 Intuit의 가치관입니다. Intuit은 고객이 필요로 하는 것을 정확하게 제공하기 위해 지속적으로 제품과 기반 인프라를 발전시킵니다.

핀스키는 "Intuit의 다음 혁신 주기는 데이터 중심, 전문가 중심의 플랫폼을 구축하는 것입니다. 이 플랫폼은 저희 고객들이 미래에 생활하고 일하는 방식에 부합하며 그 어느 때보다 더욱 빠르고 스마트하며 디지털 및 모바일 중심적입니다. 경쟁 압박이 심합니다. 저희는 고객이 있는 곳에서 고객을 만나기 위해 혁신에 투자하고 있습니다."라고 말합니다.

Intuit는 제품 혁신을 주도하기 위해 전체 애플리케이션 인프라를 퍼블릭 클라우드로 이전하고 애플리케이션을 컨테이너화했습니다. 이를 통해 물리적 데이터 센터의 제약에서 벗어나 필요에 따라 애플리케이션을 배포 및 확장할 수 있게 되었고 빠르게 움직이고 기회를 잡을 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다. 하지만 Intuit가 성장하면서 애플리케이션과 사이트를 복잡한 대규모 마이크로서비스 아키텍처로 구성하고 있기 때문에 100% 가용성과 보안을 제공해야 합니다. 고객은 완벽함을 기대하기 때문입니다.