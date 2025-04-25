©2025 Akamai Technologies
お客様の保護、アプリの保護
Intuit の財務関連製品は、世界中の数百万人の個人や小規模企業にとって不可欠なものです。同社は、継続的なイノベーションを通じて、その価値をさらに高めることを目指しています。Intuit の製品をインテリジェントな統合グローバル財務プラットフォームに組み込む際に、アプリケーションの可用性とセキュリティを維持するための重要なコンポーネントとなるのが Akamai です。この可用性とセキュリティにより、顧客は遅延なく税務申告を行え、重要な財務データに即座にアクセスできます。
イノベーションを通じてお客様の財務的成功を支援
数年前、DNS 関連のある出来事が Intuit 経営陣たちの注目を集めました。世界で最も重要な DNS プロバイダーの 1 つである Dyn が、サービス妨害攻撃を受け、Web の主要部分が数時間にわたってダウンし、世界中で大きな話題となりました。Intuit は独自の DNS インフラを管理していたため、Intuit とその顧客は影響を受けませんでしたが、それでもこの出来事は重要な教訓となるものでした。
Intuit の Distinguished Engineer of Product Infrastructure の Bruce Pinsky 氏は次のように述べています。「大手 DNS プロバイダーがあのような攻撃を受けるのであれば、当社も他人事ではないと思いました。あれだけの規模の攻撃を受ければ、当社のビジネスに深刻な影響が及びます。経営陣からは、当社の脆弱性や対策について聞かれました。速やかに行動するに越したことはありません」
Intuit のビジネスにとって、高可用性は最重要課題です。極めて機密性の高い財務データを管理するうえで、5,000 万人もの顧客が Intuit を信頼しており、その多くが Intuit のアプリケーションに毎日ログインして、個人および企業の財務管理を行っています。TurboTax、QuickBooks、Mint で有名な Intuit は、使いやすく、効果的な製品を開発しており、多くの個人や小規模企業にとって不可欠なものとなっています。
しかし、顧客にとって不可欠な製品を提供し続けるためには、継続的なイノベーションが必要であり、Intuit が力を注いでいるのが、まさにそこなのです。Intuit は、自社製品とそれを支えるインフラを絶えず進化させることで、顧客のニーズにしっかりと対応しています。
「お客様の生活と仕事において、デジタル化、モバイル化、スマート化、高速化がかつてないほど進んでいます。これに対応するために、Intuit では、さらなる進化の一環として、専門家主導型／データ主導型のプラットフォームという概念を導入しています」と Pinsky 氏は述べます。競争優位性を維持するためには進化が必須です。お客様のニーズに対応するためにイノベーションに投資しています。
製品のイノベーションを促進するため、Intuit はアプリケーションインフラ全体をパブリッククラウドに移行し、アプリケーションをコンテナ化しました。これにより、物理的なデータセンターの制約から解放され、必要に応じてアプリケーションを展開および拡張できます。また、俊敏性を高めて、機会を捉えるための柔軟性も獲得できます。さらに、Intuit の成長に伴い、自社のアプリケーションとサイトを大規模かつ複雑なマイクロサービスアーキテクチャに組み込んで、100% の可用性とセキュリティを提供する必要があります。それこそが顧客の求めていることだからです。
Akamai ソリューションで顧客の信頼を獲得
Dyn に対する DDoS 攻撃を受けて、Pinsky 氏と同僚の Manikandan Kadarkarai 氏（Intuit の Principal Network Engineer）は大規模な変革を推進しました。最大規模の DDoS 攻撃をも緩和できるように、社内 DNS インフラから脱却して、拡張性とセキュリティが組み込まれたサードパーティの DNS プロバイダーに移行することを推奨しました。数か月先には繁忙期の確定申告期間が控えていたため、システムの稼働を維持し、顧客への影響を回避しながら、迅速に行動する必要がありました。
Intuit は長年にわたる Akamai のお客様として、Akamai の API を使用してパフォーマンスおよびセキュリティツールの完全自動エコシステムを構築していました。また、Akamai Ion で Web サイトのパフォーマンスを最適化し、Download Delivery でソフトウェアのダウンロードを高速化し、Image & Video Manager で顧客のデバイスへの画像と動画の配信を最適化して、配信コストを削減し、顧客体験を向上させていました。さらに、NetStorage と Global Traffic Management を展開して、コンテンツを複製し、顧客の近くに配置することで、顧客の生活場所や仕事場所を問わず、迅速な配信を実現していました。
同社のマーケティングチームは、Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワークを使用して、スマートなリダイレクトを行っていました。また、Prolexic を導入して、大規模 DDoS 攻撃から防御していました。このツールは、Intuit が世界中の人々にアプリとサービスを提供する際の、広範な保護レイヤーおよびパフォーマンスレイヤーとなるものです。このような経験から、同社は再び Akamai のソリューションを頼りにすることにしました。今回は、100% のアップタイムと DDoS 防御のために Akamai Edge DNS を導入することにしたのです。
「Akamai は DNS 市場のリーダーであり、高トラフィック量を処理しながら攻撃を撃退することに関して、優れた実績があります」と Kadarkarai 氏は述べます。「当社は、Edge DNS 内で 2,000 の DNS ゾーンをホストしています。Zone Apex Mapping 機能により、Akamai CDN を介したバニティ URL のリダイレクトを管理できます」
Edge DNS により、年間を通して（特に確定申告期間中にトラフィック量が通常の 3 倍に急増した際に）高速の応答時間を実現できます。これにより、ページの読み込みに待たされることなく、円滑で高速なオンライン／モバイル体験を通じて、税務申告や帳簿決算、勘定残高の確認などを行えます。世界中の数百万人もの人々が TurboTax、QuickBooks、Mint などのアプリケーションにログオンしています。顧客がアプリケーションを最も必要としているときに、そのアプリケーションの可用性を確保する必要があります。その際に重要な保護機能となっているのが、Edge DNS です。また、Edge DNS は、Intuit が信頼できる財務プラットフォーム企業としての評判を維持するうえでも重要な役割を果たしています。
Edge DNS は、Intuit のコンテナ化戦略とも合致します。Edge DNS により、開発者は新機能のテストと展開に必要なインフラコンポーネントに簡単にアクセスできます。実際、DNS レコードとのすべてのやり取りが自動化されるため、開発者がドメインの新しい CNAME をリクエストする際には、API を呼び出すだけで済みます。これにより、Intuit は競合他社とは一線を画す機能（機械学習を活用した経費分類、モバイル税務申告、定型的な財務業務の自動化など）を開発して、市場投入までの時間を大幅に短縮し、顧客の成功を促進できます。
「Akamai が提供する拡張性とセキュリティを備えた DNS インフラを自社で運用することはできません。運用が複雑すぎて、経済的にも実行不可能です」と Kadarkarai 氏は言います。「また、Akamai は予測可能な価格設定モデルも用意してくれています。クエリーの量ではなく、ゾーンの数に基づいて料金が決まるため、ピーク時でもコストの上昇を抑制できます」
イノベーションへの投資がグローバルな成長を促進
Intuit は、自社の財務関連製品が家計や小規模企業、自営業者にとって、どれだけ重要であるかを認識しています。そして、新しいユーザー層にリーチし、世界中の人々の財務的成功を促進できるよう取り組んでいます。このような取り組みのなかで、Pinsky 氏と Kadarkarai 氏にとってやりがいのある新しい課題が生まれてきています。たとえば、Intuit が提供するすべての財務的なサービスと統合をグローバルに接続したり、IPv6 に移行して拡張のための余地を作り出したり、テレワークによって内部ネットワークと外部ネットワークの境界線がますます曖昧になるなか、ゼロトラスト・モデルを採用してアクセスのセキュリティを確保したりする必要があります。
Akamai ソリューションを使用することで、Intuit は成長とイノベーションのための強力な基盤を構築できます。開発するアプリのインテリジェント性と統合性の向上に伴い、きめの細かい調整で顧客が財務的に成功できるようにする必要がありますが、Intuit は Akamai に頼ってアプリのアクセス性、可用性、安全性を維持することができます。確定申告期間、月末の決算時、または給料日などにおいて、このアクセス性、可用性、安全性こそが Intuit の顧客にとっては何よりも重要なのです。
