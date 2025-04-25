数年前、DNS 関連のある出来事が Intuit 経営陣たちの注目を集めました。世界で最も重要な DNS プロバイダーの 1 つである Dyn が、サービス妨害攻撃を受け、Web の主要部分が数時間にわたってダウンし、世界中で大きな話題となりました。Intuit は独自の DNS インフラを管理していたため、Intuit とその顧客は影響を受けませんでしたが、それでもこの出来事は重要な教訓となるものでした。

Intuit の Distinguished Engineer of Product Infrastructure の Bruce Pinsky 氏は次のように述べています。「大手 DNS プロバイダーがあのような攻撃を受けるのであれば、当社も他人事ではないと思いました。あれだけの規模の攻撃を受ければ、当社のビジネスに深刻な影響が及びます。経営陣からは、当社の脆弱性や対策について聞かれました。速やかに行動するに越したことはありません」

Intuit のビジネスにとって、高可用性は最重要課題です。極めて機密性の高い財務データを管理するうえで、5,000 万人もの顧客が Intuit を信頼しており、その多くが Intuit のアプリケーションに毎日ログインして、個人および企業の財務管理を行っています。TurboTax、QuickBooks、Mint で有名な Intuit は、使いやすく、効果的な製品を開発しており、多くの個人や小規模企業にとって不可欠なものとなっています。

しかし、顧客にとって不可欠な製品を提供し続けるためには、継続的なイノベーションが必要であり、Intuit が力を注いでいるのが、まさにそこなのです。Intuit は、自社製品とそれを支えるインフラを絶えず進化させることで、顧客のニーズにしっかりと対応しています。

「お客様の生活と仕事において、デジタル化、モバイル化、スマート化、高速化がかつてないほど進んでいます。これに対応するために、Intuit では、さらなる進化の一環として、専門家主導型／データ主導型のプラットフォームという概念を導入しています」と Pinsky 氏は述べます。競争優位性を維持するためには進化が必須です。お客様のニーズに対応するためにイノベーションに投資しています。

製品のイノベーションを促進するため、Intuit はアプリケーションインフラ全体をパブリッククラウドに移行し、アプリケーションをコンテナ化しました。これにより、物理的なデータセンターの制約から解放され、必要に応じてアプリケーションを展開および拡張できます。また、俊敏性を高めて、機会を捉えるための柔軟性も獲得できます。さらに、Intuit の成長に伴い、自社のアプリケーションとサイトを大規模かつ複雑なマイクロサービスアーキテクチャに組み込んで、100% の可用性とセキュリティを提供する必要があります。それこそが顧客の求めていることだからです。