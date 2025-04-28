Qualche anno fa, nel mondo del DNS è accaduto qualcosa che ha spinto i leader di Intuit a prestare attenzione e a prenderne atto. Uno dei provider DNS più importanti al mondo, Dyn, è stato paralizzato da un attacco DoS (Denial-of-Service) e parti consistenti del web sono rimaste inattive per ore, lasciando sgomento tutto il mondo. Poiché gestiva la propria infrastruttura DNS, Intuit e i suoi clienti non hanno riscontrato problemi, ma l'evento ha inviato un messaggio molto chiaro.

Bruce Pinsky è un insigne tecnico dell'infrastruttura dei prodotti presso Intuit. "Sapevamo che se un grande provider DNS poteva essere colpito in tal modo, avremmo potuto esserlo anche noi e un evento di tale portata avrebbe un enorme impatto sulla nostra attività", afferma. "La direzione voleva sapere se l'azienda era vulnerabile e cosa avevamo programmato di fare al riguardo. Dovevamo agire il prima possibile".

L'alta disponibilità è fondamentale per l'attività di Intuit. Dopo tutto, 50 milioni di clienti si affidano a Intuit per i propri dati finanziari più sensibili e molti accedono quotidianamente alle applicazioni dell'azienda per gestire le finanze personali e aziendali. Conosciuta soprattutto per TurboTax, QuickBooks e Mint, Intuit realizza prodotti talmente facili ed efficaci che molti utenti e piccole imprese non possono immaginare di vivere senza questi strumenti.

Ma restare indispensabili per i clienti richiede un'innovazione costante e questo è qualcosa che Intuit sa molto bene. L'azienda continua a promuovere l'evoluzione dei propri prodotti e dell'infrastruttura sottostante in modo da poter fornire esattamente ciò di cui i clienti hanno bisogno.

"Il prossimo ciclo di evoluzione per Intuit è il concetto di una piattaforma guidata da esperti e basata sui dati che si rivolge al futuro modo di vivere e lavorare dei nostri clienti: più digitale, più mobile, più intelligente e più veloce che mai", afferma Pinsky. "La pressione competitiva all'evoluzione è forte e stiamo investendo in innovazione per soddisfare i clienti dove si trovano".

Per promuovere l'innovazione dei prodotti, Intuit ha spostato l'intera infrastruttura delle applicazioni sul cloud pubblico e ha containerizzato le sue applicazioni. In questo modo, l'azienda ha eliminato i vincoli di un data center fisico e può distribuire e ridimensionare le app in base alle esigenze, con la flessibilità di agire rapidamente e cogliere le opportunità. Ma con la sua costante crescita, integrando le app e i siti in un'architettura di microservizi ampia e complessa, Intuit deve fornire disponibilità e sicurezza al 100%. I clienti non si aspettano niente di meno.