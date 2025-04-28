©2025 Akamai Technologies
Protezione dei clienti, protezione delle app
I prodotti finanziari di Intuit sono essenziali per milioni di utenti e piccole imprese in tutto il mondo e l'azienda sta cercando di renderli ancora più preziosi attraverso l'innovazione costante. Poiché Intuit integra i suoi prodotti in una piattaforma finanziaria globale intelligente e integrata, Akamai è un componente chiave per mantenere le sue applicazioni disponibili e sicure. Per i clienti, ciò significa effettuare le dichiarazioni fiscali senza ritardi e avere accesso immediato ai propri dati finanziari importanti.
Aiutare i clienti a ottenere il successo finanziario attraverso l'innovazione
Qualche anno fa, nel mondo del DNS è accaduto qualcosa che ha spinto i leader di Intuit a prestare attenzione e a prenderne atto. Uno dei provider DNS più importanti al mondo, Dyn, è stato paralizzato da un attacco DoS (Denial-of-Service) e parti consistenti del web sono rimaste inattive per ore, lasciando sgomento tutto il mondo. Poiché gestiva la propria infrastruttura DNS, Intuit e i suoi clienti non hanno riscontrato problemi, ma l'evento ha inviato un messaggio molto chiaro.
Bruce Pinsky è un insigne tecnico dell'infrastruttura dei prodotti presso Intuit. "Sapevamo che se un grande provider DNS poteva essere colpito in tal modo, avremmo potuto esserlo anche noi e un evento di tale portata avrebbe un enorme impatto sulla nostra attività", afferma. "La direzione voleva sapere se l'azienda era vulnerabile e cosa avevamo programmato di fare al riguardo. Dovevamo agire il prima possibile".
L'alta disponibilità è fondamentale per l'attività di Intuit. Dopo tutto, 50 milioni di clienti si affidano a Intuit per i propri dati finanziari più sensibili e molti accedono quotidianamente alle applicazioni dell'azienda per gestire le finanze personali e aziendali. Conosciuta soprattutto per TurboTax, QuickBooks e Mint, Intuit realizza prodotti talmente facili ed efficaci che molti utenti e piccole imprese non possono immaginare di vivere senza questi strumenti.
Ma restare indispensabili per i clienti richiede un'innovazione costante e questo è qualcosa che Intuit sa molto bene. L'azienda continua a promuovere l'evoluzione dei propri prodotti e dell'infrastruttura sottostante in modo da poter fornire esattamente ciò di cui i clienti hanno bisogno.
"Il prossimo ciclo di evoluzione per Intuit è il concetto di una piattaforma guidata da esperti e basata sui dati che si rivolge al futuro modo di vivere e lavorare dei nostri clienti: più digitale, più mobile, più intelligente e più veloce che mai", afferma Pinsky. "La pressione competitiva all'evoluzione è forte e stiamo investendo in innovazione per soddisfare i clienti dove si trovano".
Per promuovere l'innovazione dei prodotti, Intuit ha spostato l'intera infrastruttura delle applicazioni sul cloud pubblico e ha containerizzato le sue applicazioni. In questo modo, l'azienda ha eliminato i vincoli di un data center fisico e può distribuire e ridimensionare le app in base alle esigenze, con la flessibilità di agire rapidamente e cogliere le opportunità. Ma con la sua costante crescita, integrando le app e i siti in un'architettura di microservizi ampia e complessa, Intuit deve fornire disponibilità e sicurezza al 100%. I clienti non si aspettano niente di meno.
Rafforzare la fiducia dei clienti con Akamai
Dopo l'attacco DDoS a Dyn, Pinsky e il suo collega Manikandan Kadarkarai, tecnico di rete principale di Intuit, hanno dato un forte impulso al cambiamento. Hanno consigliato di passare dall'infrastruttura DNS interna a provider DNS di terze parti con la scalabilità e la sicurezza integrate per mitigare anche i più grandi attacchi DDoS. A pochi mesi dall'intenso periodo di scadenze fiscali, l'azienda doveva agire rapidamente, mantenendo i sistemi in funzione ed evitando l'impatto sui clienti.
A quel punto, Intuit era già un cliente Akamai da anni e aveva creato un ecosistema completamente automatizzato di strumenti per le performance e la sicurezza utilizzando le API di Akamai. L'azienda ha utilizzato Akamai Ion per ottimizzare le performance del sito web, Download Delivery per velocizzare i download dei software e Image & Video Manager per ottimizzare la delivery di immagini e video sui dispositivi dei clienti, riducendo i costi di delivery e migliorando le customer experience. Inoltre, ha implementato NetStorage e Global Traffic Management per replicare i contenuti e tenerli vicini ai clienti per una delivery più rapida, indipendentemente da dove risiedano e lavorino.
Il team di marketing si è affidato alla rete di distribuzione dei contenuti (CDN) di Akamai per i reindirizzamenti intelligenti. Inoltre, Intuit ha adottato Prolexic per la protezione dagli attacchi DDoS su larga scala. Gli strumenti forniscono un ampio livello di protezione e performance poiché Intuit fornisce le sue app e i suoi servizi a utenti di tutto il mondo. Questo è uno dei motivi importanti per cui l'azienda si è rivolta nuovamente ad Akamai, questa volta adottando Akamai Edge DNS per un tempo di attività del 100% e la protezione contro gli attacchi DDoS.
"Akamai è leader sul mercato nelle soluzioni DNS, con una comprovata esperienza nella gestione di elevati volumi di traffico respingendo al contempo gli attacchi", afferma Kadarkarai. "Attualmente ospitiamo 2.000 zone DNS all'interno di Edge DNS e la funzione Zone Apex Mapping ci aiuta a gestire il reindirizzamento di URL vanity tramite Akamai CDN".
Con Edge DNS, Intuit è stata in grado di fornire tempi di risposta rapidi tutto l'anno, soprattutto quando il traffico è aumentato fino a 3 volte il volume normale durante il periodo delle dichiarazioni fiscali. Ciò significa che gli utenti non devono attendere il caricamento delle pagine: possono fare affidamento su un'online experience mobile rapida e ottimale quando effettuano le dichiarazioni fiscali, aggiornano i registri contabili o controllano semplicemente il saldo del conto. Si tratta una protezione fondamentale per i milioni di utenti in tutto il mondo che accedono a TurboTax, QuickBooks, Mint e altre app, garantendone la disponibilità quando i clienti ne hanno più bisogno. Tutto ciò contribuisce a mantenere alta la reputazione di Intuit nel panorama delle aziende di piattaforme finanziarie affidabili.
L'utilizzo di Edge DNS è stato inoltre allineato alla strategia di containerizzazione di Intuit, in cui gli sviluppatori possono accedere facilmente ai componenti dell'infrastruttura di cui necessitano per testare e implementare nuove funzionalità. In effetti, tutte le interazioni con i record DNS sono state automatizzate, quindi se gli sviluppatori necessitano di richiedere un nuovo CNAME per un dominio, tale operazione è semplice come il richiamo di un'API. Ciò fa una grande differenza nella rapidità di immissione sul mercato poiché Intuit sviluppa funzionalità che la distinguono dalla concorrenza e aumentano il successo dei clienti: funzionalità come la categorizzazione delle spese basata sull'apprendimento automatico, la dichiarazione dei redditi mobile e l'automazione di attività finanziarie noiose.
"Non saremmo in grado di gestire un'infrastruttura DNS con la stessa scalabilità e la sicurezza fornite da Akamai: sarebbe una soluzione troppo complessa dal punto di vista operativo e finanziariamente insostenibile", afferma Kadarkarai. "Inoltre, Akamai offre un modello di prezzo prevedibile, evitando che i costi aumentino anche durante l'alta stagione perché paghiamo per il numero di zone piuttosto che per i volumi di query".
Gli investimenti in innovazione incrementano la crescita globale
Consapevole di quanto possano essere preziosi i suoi prodotti finanziari per le famiglie, le piccole imprese e i lavoratori autonomi, Intuit sta lavorando per raggiungere nuovi utenti e portare successo finanziario alle persone in tutto il mondo. Ciò implica nuove entusiasmanti sfide per Pinsky e Kadarkarai. Questi includono l'abilitazione della connettività globale per tutti i servizi finanziari e le integrazioni offerte da Intuit, il passaggio a IPv6 per liberare spazio di espansione e l'adozione di un modello Zero Trust per l'accesso sicuro in un mondo in cui lo smart working sta sempre più eliminando i confini tra reti interne ed esterne.
Con Akamai, Intuit ha una solida base per la crescita e l'innovazione. Man mano che crea app sempre più intelligenti e integrate, ottimizzate per aiutare gli utenti a raggiungere il successo finanziario, può contare su Akamai per mantenerle accessibili, disponibili e protette per i clienti. Ciò ha un valore inestimabile per gli utenti serviti da Intuit, che si tratti del periodo di dichiarazioni fiscali, della chiusura di fine mese o semplicemente del giorno di paga.
Informazioni su Intuit
Intuit è una piattaforma tecnologica globale che aiuta i propri clienti e le comunità a superare le sfide finanziarie più importanti. Servendo milioni di clienti in tutto il mondo con TurboTax, QuickBooks, Credit Karma e Mint, Intuit ritiene che tutti dovrebbero avere l'opportunità di prosperare e lavora instancabilmente per trovare modi nuovi e innovativi a supporto di questa convinzione. Visitate Intuit.com per le ultime notizie e informazioni su Intuit e i suoi brand e cercate il profilo sui social media.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale, forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog/ o seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.