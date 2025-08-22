©2025 Akamai Technologies
Proteção de clientes e aplicações
Os produtos financeiros da Intuit são essenciais para milhões de pessoas e pequenas empresas no mundo todo, e a organização quer torná-los ainda mais valiosos por meio de inovações constantes. À medida que a Intuit integra seus produtos a uma plataforma financeira global, inteligente e integrada, a Akamai é um componente fundamental para manter as aplicações da empresa disponíveis e seguras. Para os clientes, isso significa declarar impostos sem atraso e ter acesso instantâneo a seus importantes dados financeiros.
Suporte ao sucesso financeiro dos clientes por meio de inovações
Há alguns anos, algo aconteceu no mundo do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) que deixou os líderes da Intuit atentos. Um dos provedores de DNS mais importantes do mundo, a Dyn, sofreu um ataque de negação de serviço bem-sucedido e partes importantes da Web ficaram inativas por horas, enviando ondas de choque pelo mundo todo. Como a Intuit gerenciava sua própria infraestrutura de DNS, ela e seus clientes não foram afetados, mas o evento transmitiu uma mensagem poderosa.
Bruce Pinsky é um engenheiro emérito de infraestrutura de produtos na Intuit. "Nós sabíamos que, se um grande provedor de DNS poderia ser atingido dessa forma, nós também poderíamos, e um evento dessa escala causaria um enorme impacto sobre nossos negócios", ele diz. "A gerência queria saber se a empresa estava vulnerável e o que nós planejávamos fazer sobre isso. Quanto mais rápido agíssemos, melhor".
A alta disponibilidade é fundamental para os negócios da Intuit. Afinal, 50 milhões de clientes confiam à Intuit seus dados financeiros mais confidenciais e muitos fazem login nas aplicações da empresa diariamente para gerenciar finanças pessoais e empresariais. Mais conhecida pelo TurboTax, QuickBooks e Mint, a Intuit desenvolve produtos tão simples e eficazes que muitas pessoas e pequenas empresas não conseguem imaginar a vida sem eles.
Mas, para se manter indispensável aos clientes, é necessário fazer inovações constantes, e a Intuit se dedica quase que exclusivamente a isso. A empresa continua impulsionando a evolução de seus produtos e da infraestrutura subjacente para que possa entregar exatamente o que os clientes precisam.
"O próximo ciclo de evolução da Intuit é o conceito de uma plataforma orientada por dados e por especialistas que atenda à forma como nossos clientes vão viver e trabalhar no futuro: de um modo mais digital, mais móvel e mais inteligente e rápido do que nunca", afirma Pinsky. "Há uma grande pressão competitiva para a evolução, e estamos investindo em inovações para encontrar os clientes na fase em que eles estão".
Para impulsionar a inovação de produtos, a Intuit mudou toda a sua infraestrutura de aplicações para a nuvem pública e conteinerizou suas aplicações. Isso a libera das restrições de um data center físico, permitindo que a empresa implante e dimensione aplicações conforme necessário, com a flexibilidade para se mover rapidamente e aproveitar oportunidades. Mas, à medida que a Intuit cresce (integrando as aplicações e os websites em uma grande e complexa arquitetura de microsserviços), ela deve oferecer 100% de disponibilidade e segurança. Esse é o mínimo que os clientes esperam.
Aumentando a confiança dos clientes com a Akamai
Depois do ataque DDoS à Dyn, Pinsky e seu colega Manikandan Kadarkarai, engenheiro-chefe de rede da Intuit, começaram a defender uma grande mudança. Eles recomendavam o abandono da infraestrutura interna de DNS e a busca de provedores terceirizados de DNS que tivessem a escala e a segurança integrada para mitigar até mesmo os maiores ataques DDoS. Como faltavam poucos meses para a movimentada temporada de declaração de impostos, a empresa precisava agir rapidamente e, ao mesmo tempo, manter os sistemas funcionando e evitar o impacto sobre os clientes.
Nessa época, a Intuit já era cliente da Akamai há anos e tinha criado um ecossistema totalmente automatizado de ferramentas de desempenho e segurança usando as APIs da Akamai. A empresa usou o Akamai Ion para otimizar o desempenho dos websites, o Download Delivery para acelerar os downloads de software e o Image & Video Manager para otimizar a entrega de imagens e vídeos aos dispositivos dos clientes, reduzindo os custos de entrega e aprimorando a experiência do cliente. Além disso, ela implantou o NetStorage e o Global Traffic Management para replicar conteúdo e mantê-lo próximo aos clientes para proporcionar uma entrega mais rápida, onde quer que eles vivam e trabalhem.
A equipe de marketing contou com a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai para redirecionamentos inteligentes. Além disso, a Intuit adotou o Prolexic para se proteger contra ataques DDoS em grande escala. As ferramentas oferecem uma ampla camada de proteção e desempenho à medida que a Intuit entrega suas aplicações e presta seus serviços a pessoas do mundo todo. Esse é um motivo importante pelo qual a empresa recorreu à Akamai novamente, desta vez, adotando o Akamai Edge DNS para proporcionar 100% de tempo de atividade e proteção contra DDoS.
"A Akamai é líder de mercado em DNS, com um histórico comprovado em lidar com altos volumes de tráfego e, ao mesmo tempo, evitar ataques", diz Kadarkarai. "Agora, hospedamos 2 mil zonas de DNS no Edge DNS, cujo recurso Zone Apex Mapping nos ajuda a gerenciar o redirecionamento de URLs personalizados por meio da CDN da Akamai".
Com o Edge DNS, a Intuit conseguiu entregar tempos rápidos de resposta durante o ano todo, especialmente quando o tráfego atingiu o triplo do volume normal durante a temporada de declaração de impostos. Isso significa que as pessoas não precisam esperar o carregamento das páginas; elas podem contar com experiências online e móveis rápidas e estáveis enquanto declaram seus impostos, fazem o balanço de registros ou, simplesmente, verificam o saldo de uma conta. Essa é uma proteção essencial à medida que milhões de pessoas do mundo todo fazem login no TurboTax, QuickBooks, Mint e outras aplicações, mantendo-as disponíveis quando os clientes mais precisam delas. Essa proteção contribui muito para a reputação da Intuit como uma empresa confiável de plataforma financeira.
O uso do Edge DNS também está alinhado à estratégia de conteinerização da Intuit, na qual os desenvolvedores podem acessar facilmente os componentes de infraestrutura de que precisam para testar e implantar novos recursos. De fato, todas as interações com os registros de DNS foram automatizadas; portanto, quando os desenvolvedores precisam solicitar um novo CNAME de um domínio, o processo é tão simples quanto acionar uma API. Isso faz uma grande diferença na velocidade de entrada no mercado, à medida que a Intuit desenvolve recursos que a diferenciam dos concorrentes e tornam os clientes mais bem-sucedidos: recursos como categorização de despesas com aprendizado de máquina, declarações de impostos em dispositivos móveis e automação de tarefas financeiras entediantes.
"Nós não conseguiríamos operar uma infraestrutura de DNS com a escala e a segurança que a Akamai oferece, pois isso seria muito complexo em termos operacionais e inviável em termos financeiros", afirma Kadarkarai. "Além disso, a Akamai oferece um modelo previsível de precificação, impedindo que os custos subam mesmo durante a alta temporada, pois pagamos por número de zonas, e não por volumes de consulta".
Os investimentos em inovação se somam ao crescimento global
Sabendo o quanto seus produtos financeiros podem ser valiosos para famílias, pequenas empresas e autônomos, a Intuit está trabalhando para alcançar novos públicos e trazer sucesso financeiro para pessoas do mundo todo. Isso gera novos e empolgantes desafios para Pinsky e Kadarkarai. Alguns deles são a ativação da conectividade global para todos os serviços financeiros e integrações que a Intuit oferece, avançando para IPv6 para abrir espaço para expansão, e a adoção de um modelo Zero Trust para acesso seguro em um mundo onde o trabalho remoto está confundindo cada vez mais as linhas entre as redes internas e externas.
Com a Akamai, a Intuit tem uma base sólida para crescimento e inovação. À medida que desenvolve aplicações cada vez mais inteligentes e integradas (e ajustadas para auxiliar as pessoas a alcançar o sucesso financeiro), a Intuit pode contar com a Akamai para mantê-las acessíveis, disponíveis e seguras para os clientes. Seja na temporada de declaração de impostos, no fechamento do mês ou, simplesmente, no dia do pagamento, isso é inestimável para as pessoas atendidas pela Intuit.
