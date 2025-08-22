Depois do ataque DDoS à Dyn, Pinsky e seu colega Manikandan Kadarkarai, engenheiro-chefe de rede da Intuit, começaram a defender uma grande mudança. Eles recomendavam o abandono da infraestrutura interna de DNS e a busca de provedores terceirizados de DNS que tivessem a escala e a segurança integrada para mitigar até mesmo os maiores ataques DDoS. Como faltavam poucos meses para a movimentada temporada de declaração de impostos, a empresa precisava agir rapidamente e, ao mesmo tempo, manter os sistemas funcionando e evitar o impacto sobre os clientes.

Nessa época, a Intuit já era cliente da Akamai há anos e tinha criado um ecossistema totalmente automatizado de ferramentas de desempenho e segurança usando as APIs da Akamai. A empresa usou o Akamai Ion para otimizar o desempenho dos websites, o Download Delivery para acelerar os downloads de software e o Image & Video Manager para otimizar a entrega de imagens e vídeos aos dispositivos dos clientes, reduzindo os custos de entrega e aprimorando a experiência do cliente. Além disso, ela implantou o NetStorage e o Global Traffic Management para replicar conteúdo e mantê-lo próximo aos clientes para proporcionar uma entrega mais rápida, onde quer que eles vivam e trabalhem.

A equipe de marketing contou com a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai para redirecionamentos inteligentes. Além disso, a Intuit adotou o Prolexic para se proteger contra ataques DDoS em grande escala. As ferramentas oferecem uma ampla camada de proteção e desempenho à medida que a Intuit entrega suas aplicações e presta seus serviços a pessoas do mundo todo. Esse é um motivo importante pelo qual a empresa recorreu à Akamai novamente, desta vez, adotando o Akamai Edge DNS para proporcionar 100% de tempo de atividade e proteção contra DDoS.

"A Akamai é líder de mercado em DNS, com um histórico comprovado em lidar com altos volumes de tráfego e, ao mesmo tempo, evitar ataques", diz Kadarkarai. "Agora, hospedamos 2 mil zonas de DNS no Edge DNS, cujo recurso Zone Apex Mapping nos ajuda a gerenciar o redirecionamento de URLs personalizados por meio da CDN da Akamai".

Com o Edge DNS, a Intuit conseguiu entregar tempos rápidos de resposta durante o ano todo, especialmente quando o tráfego atingiu o triplo do volume normal durante a temporada de declaração de impostos. Isso significa que as pessoas não precisam esperar o carregamento das páginas; elas podem contar com experiências online e móveis rápidas e estáveis enquanto declaram seus impostos, fazem o balanço de registros ou, simplesmente, verificam o saldo de uma conta. Essa é uma proteção essencial à medida que milhões de pessoas do mundo todo fazem login no TurboTax, QuickBooks, Mint e outras aplicações, mantendo-as disponíveis quando os clientes mais precisam delas. Essa proteção contribui muito para a reputação da Intuit como uma empresa confiável de plataforma financeira.

O uso do Edge DNS também está alinhado à estratégia de conteinerização da Intuit, na qual os desenvolvedores podem acessar facilmente os componentes de infraestrutura de que precisam para testar e implantar novos recursos. De fato, todas as interações com os registros de DNS foram automatizadas; portanto, quando os desenvolvedores precisam solicitar um novo CNAME de um domínio, o processo é tão simples quanto acionar uma API. Isso faz uma grande diferença na velocidade de entrada no mercado, à medida que a Intuit desenvolve recursos que a diferenciam dos concorrentes e tornam os clientes mais bem-sucedidos: recursos como categorização de despesas com aprendizado de máquina, declarações de impostos em dispositivos móveis e automação de tarefas financeiras entediantes.

"Nós não conseguiríamos operar uma infraestrutura de DNS com a escala e a segurança que a Akamai oferece, pois isso seria muito complexo em termos operacionais e inviável em termos financeiros", afirma Kadarkarai. "Além disso, a Akamai oferece um modelo previsível de precificação, impedindo que os custos subam mesmo durante a alta temporada, pois pagamos por número de zonas, e não por volumes de consulta".