소규모 기업은 네트워크 인프라 관리와 관련해 큰 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 신뢰할 수 있는 서비스 공급업체는 이메일 계정 유지 관리, 새로운 물리적 리소스 프로비저닝, 스토리지 관리 등과 같이 지루하고 시간이 많이 걸리거나 비정기적인 관리 작업을 지원할 수 있습니다.

Stablepoint는 빠르고 안정적인 매니지드 클라우드 인프라 솔루션을 제공해 이러한 문제와 기타 문제에 직면한 고객의 요구를 충족합니다. 퍼블릭 클라우드를 선택하면 소규모 기업이 유연성을 확보해 비용을 통제하면서 규모를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 영국 런던에 본사를 둔 매니지드 호스팅 회사인 Stablepoint는 기본 하드웨어가 아닌 호스팅 환경과 설정에 초점을 맞춘 자체 소프트웨어 스택을 배포합니다.

Stablepoint의 설립자 겸 CTO인 돔 테일러는 "지연 시간을 줄이는 것은 게임을 플레이하는 것과 비슷합니다."라며 "우리 회사는 영국과 전 세계 80개 지역의 서버에 분산된 확장 가능한 글로벌 매니지드 호스팅 플랫폼을 만드는 데 투자했습니다. 주요 퍼블릭 클라우드 사업자와 대체 퍼블릭 클라우드 사업자를 모두 이용하고 있지만, Linode[현재 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스]의 NVMe는 경쟁사보다 훨씬 저렴한 가격으로 고객을 만족시킬 수 있는 큰 변화를 가져옵니다.”라고 말했습니다.

비용 효율적인 스토리지 프로비저닝

2019년에 Stablepoint가 출범했을 때 많은 매니지드 호스팅 공급업체가 AWS와 Google Cloud를 선택했습니다. Stablepoint와 같은 기업은 하이퍼스케일러를 통한 스토리지 프로비저닝 비용이 비용에 민감한 소규모 파일을 많이 저장해야 하는 고객에게는 부담스럽다는 사실을 금세 깨달았습니다.

스토리지 프로비저닝 비용이 많이 들 뿐만 아니라 고객이 필요한 성능을 얻기 위해 필요한 스토리지를 할당하는 데 아주 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 더 큰 문제는 스토리지 업타임이었습니다. 기존의 블록 스토리지는 회전식 하드 디스크 드라이브를 바탕으로 하기 때문에 속도가 느릴 수 있습니다. 로컬 스토리지와 가상 머신을 함께 사용하는 방식은 단일 실패 지점, 즉 가장 큰 실패 지점이 발생했습니다. 작은 파일을 관리할 때는 일관되고 안정적인 성능이 중요하기 때문에 필요에 따라 서버 간에 이동할 수 있는 기능이 매우 중요합니다.

NVMe: 최대 규모의 스토리지 수요를 위한 고성능 스토리지

이러한 도전 과제에 대한 해답은 Akamai(기존의 Linode)의 NVMe 블록 스토리지였습니다. 기존의 회전식 하드 디스크 드라이브에 비해 처리량이 10배에서 20배까지 증가하고 입출력 작업이 최대 2,000배까지 개선되는 등 매우 강력한 성능을 제공합니다. 테일러는 Stablepoint가 다른 공급업체의 물리적 서버에 클라이언트를 설치했다가 실패했던 때를 회상했습니다. 이들은 훨씬 더 안정적이고 유연한 것으로 입증된 NVMe 스토리지를 사용해 전체 시스템을 Akamai로 복구했습니다.

Stablepoint가 Akamai NVMe로 이전한 스토리지 서버 중 상당수는 단일 실패 지점인 하나의 대형 물리적 영역이 있는 시스템에서 온 것입니다. 스토리지 서버가 멈추면 고객의 비즈니스도 중단됩니다. Stablepoint는 이중화 및 미사용 데이터 암호화 기능이 내장된 Akamai NVMe를 통해 이를 두세 개의 블록 스토리지 볼륨으로 분할합니다. 수요에 맞춰 대응하는 유연성은 Stablepoint의 고객에게 큰 도움이 됩니다. Akamai는 온디맨드 프로비저닝을 위한 추가 스토리지를 보유하고 있습니다.

세계에서 가장 분산된 플랫폼의 장점

Stablepoint는 여러 Akamai 데이터 센터에서 운영되며 다른 Akamai 서비스와 NVMe 블록 스토리지를 활용합니다. 테일러는 "절약이 필요할 때는 공유 컴퓨팅을 사용하고 안정성이 더 중요할 때는 전용 컴퓨팅을 사용하는 것이 큰 장점입니다."라고 말합니다.

이어서 "API도 훌륭합니다."라고 언급합니다. “방화벽도 매우 유연합니다. 다른 클라우드 사업자는 모든 기능을 갖춘 Linode[현재 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스]와 같이 모든 구성 요소를 제공하지 못하지만, Stablepoint는 이 모든 것을 통합하고 전체 작동 시스템을 구축할 수 있는 인재와 모범 사례를 보유하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

Stablepoint 소개

전 세계 6개 대륙 70여 개국에 고객을 보유한 매니지드 호스팅 공급업체 Stablepoint는 안정적인 서버, 사용하기 쉬운 시스템, 훌륭한 고객 지원 등을 통해 웹 호스팅의 성능을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 웹 호스팅은 단순히 업타임과 사이트 속도만으로 규정되지 않으며, 웹 호스팅 요금이 비즈니스 지출에서 별다른 비중을 차지하지 않아도 웹 사이트는 가장 중요한 툴인 경우가 많다는 사실을 잘 알고 있습니다.