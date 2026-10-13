Navy Federal Credit Union은 항상 옵저버빌리티를 우선시해 왔지만, 다양한 모니터링 툴에 의존하다 보니 디지털 성능을 통합적으로 파악하기가 어려웠습니다. Navy Federal Credit Union의 사이버 보안 기술 엔지니어링 부문 매니저인 브렛 사이드보텀(Brett Sidebottom)은 이렇게 말합니다. "신세틱 모니터링(Synthetic Monitoring)을 포함한 성능 모니터링 툴을 사용해 왔지만, 이런 툴은 특정 시점의 데이터만 표시됐습니다. 실제로 회원들이 실시간으로 어떤 경험을 하고 있는지는 전혀 알 수 없었습니다."

여러 툴 간의 데이터를 연계하는 작업은 번거롭고 비효율적이어서 문제 해결 속도가 늦어지는 경우가 자주 발생했습니다. Navy Federal Credit Union이 모바일 및 온라인 뱅킹 인프라를 재구축하는 과정에서 이러한 가시성 격차는 더욱 심각한 문제로 떠올랐습니다.

사이드보텀은 이렇게 덧붙였습니다. "충분한 정보를 원하는 만큼 빠르게 파악하지 못하는 경우가 있었습니다. 회원들이 온라인상에서 겪는 상황을 시스템 전반적으로 파악할 수 없었습니다."